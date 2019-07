Resumo semanal das novelas de 06 a 13 de julho de 2019

Basma (Dalila) é desmascarada

A ‘empresária síria’ tem identidade revelada por Paul e por Laila, Benjamin e Cibele, que falam que ela é a grande herdeira do sheik Aziz. Confira o que vai acontecer nos próximos capítulos de ‘Órfãos da Terra’.

Órfãos da terra

Sábado, 06 de julho

Laila pede que Jamil deixe sua casa. Ali chega ao quarto de Sara. Latifa dança para Abner. Dalila/Basma aparece no Instituto, e Laila se enfurece. Abner e Ali se encontram. Paul se irrita ao ver Dalila sair para se encontrar com Jamil. Dalila/Basma embriaga Jamil e se insinua para ele.

Segunda-feira, 08 de julho

Dalila/Basma seduz Jamil. Laila tem um pesadelo com Dalila/Basma. Paul flagra Camila no quarto de Dalila. Rania teme que sua neta Dalila seja tão má quanto seu pai. Camila, Cibele e Benjamin afirmam a Miguel e Rania que Paul e Dalila/Basma estão a serviço da família de Aziz.

Terça-feira, 09 de julho

Jamil contesta a presença de Bruno no hospital ao lado de Laila. Paul explica a Fauze que deseja assustar Dalila. Teresa repreende Bruno por se aproximar de Laila namorando Marie. Benjamin descobre a identidade de Dalila/Basma. Laila revela a todos que Basma é Dalila.

Quarta-feira, 10 de julho

Dalila tenta se defender das acusações de Laila e Paul. Almeidinha apreende Paul, que agride Bruno e Padre Zoran. Omar vê Ali na casa de Sara. Dalila ordena que seus capangas capturem Fauze. Laila questiona Jamil sobre sua traição com Dalila.

Quinta-feira, 11 de julho

Jamil implora para ter mais uma chance com Laila. Laila conta a Rania que foi Soraia quem a salvou de Aziz. Dalila exige que Gabriel execute a dívida de Jamil. Rania e Miguel recebem uma ordem de despejo. Rania revela a Dalila que é sua avó.

Sexta-feira, 12 de julho

Rania mostra a Dalila a carta que Soraia lhe escreveu e a neta reconhece a letra de Soraia. Laila aconselha Bruno a retomar o relacionamento com Marie e se entregar ao amor dela. A Polícia ordena que Rania e a família deixem sua casa.

Sábado, 13 de julho

Rania se desespera, e Miguel convoca toda a família para ajudá-los. Jamil revela a Padre Zoran sobre as ameaças de Dalila. Rania e Miguel sofrem pela perda de sua casa. Jamil anuncia a Laila que terá de se casar com Dalila.

Verão 90

Sábado, 06 de julho

João e Moana não lembram o que aconteceu na noite anterior. Murilo anuncia que a PopTV foi comprada e será um canal de televendas, o Televendão. A identidade do comprador é mantida em sigilo e só será revelada na festa de inauguração da emissora.

Segunda-feira, 08 de julho

Candé conta a Quinzinho que o pai foi extraditado e está preso. Dandara decide manter a agenda de shows mesmo grávida. Lidiane e Quinzão resolvem ir morar na cobertura com Mercedes, enquanto o acordo do divórcio não sai.

Terça-feira, 09 de julho

Jerônimo coloca Mercedes em uma situação constrangedora durante a inauguração da emissora. Manu diz a Jofre que sua relação com Marco Aurélio é apenas profissional. Moana conta para João que está grávida. Manu entra na casa de João e dá de cara com Moana.

Quarta-feira, 10 de julho

João dispensa Moana. Manu se nega a conversar com João depois que ele conta sobre a gravidez de Moana. Quinzinho ameaça agredir Jerônimo. João deixa claro a Moana que vai assumir o filho, mas que os dois não ficarão juntos.

Quinta-feira, 11 de julho

Quinzinho fica perturbado com a notícia da gravidez de Dandara. Manu recusa uma proposta de Jerônimo. João vibra com a notícia dada por Diego e Giovana de que a Justiça aceitou a ação de revisão criminal.

Sexta-feira, 12 de julho

Lidiane contagia a todos com sua aula de malhação “Fique Fera com a Pantera”. Ticiano tem ciúmes ao ver o presente de Quinzinho para o filho de Dandara. Madá avisa a Álamo que Andreas Moratti é um farsante.

Sábado, 13 de julho

Ticiano confessa a Dandara que é difícil saber que o filho que ela espera é de Quinzinho. João não gosta de ver que Manu gravou um comercial para a TV de Jerônimo. João decide provar a participação de Jerônimo na morte de Nicole.

A dona do pedaço

Sábado, 06 de julho

Régis desmente Roma e afirma que provará sua inocência. Régis repreende Gladys por ter falado de Roma para Amadeu. Chiclete pede para Vivi ficar com ele. Fabiana liga para Camilo procurando pela irmã. Amadeu se declara para Maria da Paz.

Segunda-feira, 08 de julho

Maria da Paz diz a Amadeu que se casará com Régis. Abel garante que ajudará Maria da Paz com as comidas da festa. Jô furta joias de Maria da Paz e entrega a Régis. Começa o casamento de Régis e Maria da Paz.

Terça-feira, 09 de julho

Maria da Paz exige que Rock deixe o altar de seu casamento. Chiclete ameaça Rock. Nilda comenta com Rael que acredita que Jô seja inimiga de Maria da Paz. Jô sente ciúmes de Régis com Maria da Paz. Rock confronta Jô.

Quarta-feira, 10 de julho

Ellen desconfia da conversa entre Jô e Régis. Jô e Régis combinam seu plano contra Maria da Paz. Márcio garante a Maria da Paz que ela foi vítima de um golpe planejado. Maria da Paz confronta Régis sobre o possível golpe.

Quinta-feira, 11 de julho

Régis consegue enganar Maria da Paz. Nilda pede que Rael e Amadeu tirem a vida de Maria da Paz. Rael faz promessa silenciosa à avó. Régis e Jô tentam convencer Maria da Paz a comprar uma mansão. Rock afirma a Maria da Paz que foi Jô quem furtou as joias da mãe.

Sexta-feira, 12 de julho

Maria da Paz pensa em chamar a Polícia e Agno decide cobrir o valor das joias furtadas. Camilo vê quando Vivi e Chiclete entram no motel. Maria da Paz questiona Jô sobre o roubo de suas joias.

Sábado, 13 de julho

Jô engana Maria da Paz. Rock questiona Téo sobre Jô. Antero insinua a Maria da Paz que Régis pode estar querendo tirar vantagem da empresária.