Resumo semanal das novelas – 26 de outubro a 02 de novembro

A Dona do Pedaço

Sábado, 26 de outubro

Rael foge com a câmera de Téo e Jô finge espanto com a notícia do assalto. Joana convida Rock para sair. Rael decide voltar para Rio Vermelho e Amadeu o alerta sobre o processo na Justiça. Zé Hélio afirma a Téo que parte dos arquivos do celular de Fabiana seguem sendo transferidos.

Segunda-feira, 28 de outubro

Téo hesita em denunciar Jô à Polícia. Rael se despede de Jô e ela afirma a William que se casará com Téo. Lyris pede ajuda a Agno para recuperar seu anel de noivado, roubado por Rael. Vivi lembra de sua infância ao provar o bolo de Maria da Paz e se emociona. Maria da Paz vence o concurso de bolos.

Terça-feira, 29 de outubro

Jô vai embora com os pertences de Téo. Maria da Paz estranha a ausência de Téo em sua festa de comemoração pela vitória no concurso. Vivi sofre com as lembranças de sua infância e Berta a conforta. A confeitaria de Maria da Paz faz sucesso e Fabiana se irrita.

Quarta-feira, 30 de outubro

Jô afirma à polícia que passou a noite com William. Beatriz oferece sua casa para promover um encontro com a família de Maria da Paz. Vivi promete cuidar de Berta. Maria da Paz vai ao programa de Ana Maria Braga. Kim garante a Camilo que Téo é apaixonado por Jô.

Quinta-feira, 31 de outubro

Fabiana afirma que não irá ao encontro com Maria da Paz. Jô recusa o convite de Maria da Paz para o encontro em família. Sabrina extorque Otávio. William pensa em fugir com Jô para Rio Vermelho. Cornélia, Dorotéia e Eusébio compram roupas com a ajuda de Gladys.

Sexta-feira, 01 de novembro

Camilo e Chiclete se enfrentam, e o ex-justiceiro decide deixar a festa. Jô planeja pedir ajuda a Chiclete. Kim trai Paixão com Márcio. Sílvia pede que a coordenadora não expulse Merlin da escola. Britney discute com Abel. Maria da Paz vai ao encontro de Fabiana e faz uma proposta.

Sábado, 02 de novembro

Téo conta a Yohana que tem a prova de que Jô assassinou Jardel. Tonho diz a Lyris que ficou magoado com ela. Evelina pede dinheiro a Leandro para ajudar Jô. Agno ajuda Evelina. Yohana e Camilo pedem a ordem de prisão contra Jô.

Bom Sucesso

Sábado, 26 de outubro

Mario tenta convencer Silvana a gravar um comercial. Nana e Diogo flagram Mário e Silvana se beijando. Nana revela a Diogo que existe uma chance de Mário ser o pai de seu filho. Ramon decide fazer aula de dança com Francisca.

Segunda-feira, 28 de outubro

Paloma é hostil com Natasha. Toshi segue conselho de Thaíssa e oferece dinheiro a Leo para que ele se case com ela. A pedido de Sofia, Nana desenha o vestido que Paloma imaginou para uma das personagens do livro Mulherzinhas, e Alberto intui que a filha poderia trabalhar com a costureira.

Terça-feira, 29 de outubro

Mario confronta Diogo. Waguinho lê o blog de Alice e se emociona. Gisele sugere que Diogo faça o teste de fertilidade. Gisele implora para que William não conte a Nana sobre seu caso com Diogo. William pede demissão da Editora.

Quarta-feira, 30 de outubro

Alice acusa Luan de não confiar nela e convida Waguinho a escrever em seu blog. Alberto lê Dom Juan para Paloma, que pensa em Marcos. Alice diz a Gabriela que ela está se punindo ao decidir não jogar mais basquete. Marcos e Paloma vão ao Pão de Açúcar e se beijam.

Quinta-feira, 31 de outubro

Paloma não aceita sair com Marcos. Diogo desconfia quando William lhe convida para sua festa de despedida. Diogo descobre que é estéril. Peter conta a Paloma que Gabriela voltou a jogar basquete e está no projeto de Ramon.

Sexta-feira, 01 de novembro

Gisele acusa Diogo de assassinato. Gisele pede ajuda a William. Paloma comemora ao ver Gabriela e Waguinho no projeto de Ramon. William avisa a Diogo que está com o resultado do exame de fertilidade e ameaça mostrar a Nana, caso algo aconteça com Gisele.

Sábado, 02 de novembro

Alice conta a Paloma que está brigada com Luan por causa de Waguinho. Esther vê Francisca beijando Ramon. Ramon pede a Esther que não conte a Paloma sobre o beijo de Francisca. Alberto pergunta a Nana se é verdade que o filho que ela espera pode ser de Mário.

Éramos Seis

Sábado, 26 de outubro

Júlio discute com Lola e Marlene se preocupa quando ouve o filho sair. Almeida se entristece quando Clotilde o manda embora. Dona Maria tenta convencer Clotilde a se entender com Almeida. Lola pede para Júlio esperar o resultado do prêmio da loteria para conversar com Assad.

Segunda-feira, 28 de outubro

Almeida conta para Júlio a conversa que teve com Clotilde. Virgulino é preso. Júlio e Almeida vão à delegacia para ajudá-lo. Júlio e Almeida tiram Virgulino da cadeia. Shirley não deixa Carlos falar com Inês. Dona Maria se preocupa com Olga.

Terça-feira, 29 de outubro

Afonso fala para Inês morar com Shirley. Marlene decide fazer uma comida especial para Júlio. Clotilde lamenta a perda de Almeida. Júlio informa a Assad que não será seu sócio. Lola se preocupa ao ver o marido chegar em casa embriagado.

Quarta-feira, 30 de outubro

Clotilde não consegue ser gentil com Almeida. Afonso sofre com a falta de Inês e Shirley. Assad reclama do mau comportamento de Soraia. Alfredo sente ciúmes de Carlos. Almeida procura Clotilde. Carlos tenta saber notícias de Inês com Afonso. Dona Maria descobre que Olga está grávida.

Quinta-feira, 31 de outubro

Júlio incentiva Almeida a continuar cortejando Clotilde. Lola e os filhos chegam a Itapetininga. Inês escreve uma carta para Afonso e entrega a João, que a esconde. Lola conversa com Clotilde sobre Almeida. Júlio se preocupa quando Assad e Elias não aparecem na loja.

Sexta-feira, 01 de novembro

Lola reclama de seu casamento para Maria. Júlio vai com Almeida ao cabaré. Zeca faz uma serenata para Olga. Virgulino se oferece para encontrar o telefone de João. Lola e Clotilde ajudam Olga a se arrumar para o casamento.

Sábado, 02 de novembro

Olga desmaia quando Zeca a vê vestida de noiva. Ela pensa em desistir do casamento e Clotilde tenta acalmar a irmã. João tenta se desculpar com Shirley. Almeida decide ir para Itapetininga. Virgulino consegue o telefone da casa de João. Lola arruma o vestido de Olga.