Resumo das novelas dos dias 24 e 25 de dezembro de 2019

Nesta terça-feira em “Bom Sucesso”, Nana e Marcos ficam desesperados quando descobrem que Alberto saiu. Alberto aparece na Editora desmemoriado. Elias combina com Tadeu como eles pegarão o dinheiro de Alberto. Nana, Marcos e Mário saem à procura de Alberto. Vera liga para Vicente e avisa que Alberto está desorientado. Machado avisa a Marcos que a polícia entrará na casa de Elias para apreender as provas. Tadeu diz a Elias que ele já pode fazer a doação. Tadeu prepara uma emboscada para Marcos e Machado.

Malhação

Terça-feira, 24 de dezembro

Rui conversa com Rita sobre a possibilidade de os dois se casarem para conseguir a guarda de Nina. Jaqueline vai à casa de Carla e Marco. Rita se revolta contra Viana. Lígia pede que Regina tente ligar para Joaquim, e explica que o ex-marido não atende seus telefonemas. Thiago revela que foi Celso quem divulgou a lista de policiais para a imprensa. Anjinha e Jaqueline não conseguem se entender.

Quarta-feira, 25 de dezembro

Carla pede a Marco para levar Anjinha para a Bahia. Marquinhos sabota a aula de Celso, e Diego vê. Tatoo defende Celso para Anjinha. Jaqueline desabafa com Celso sobre a raiva de Anjinha. Beto conta sobre a história de vida de Leila para Meg. Celso é abordado por uma repórter na saída da escola. Milena pressiona Daniel para conhecer sua família. Cida confronta Leila por seu namoro com Filipe.

Éramos seis

Terça-feira, 24 de dezembro

Clotilde critica Isabel por seu comportamento. Julinho tem uma ideia para Assad ganhar mais dinheiro. Karine explica a Soraia como fez para se vingar de um rapaz que a esnobou. Candoca revela a Emília sobre a doença da família e Olga se desespera. Alfredo e Adelaide se beijam. Carlos se desculpa com Alfredo. Almeida desiste de desabafar com Julinho sobre Clotilde. Lola consola a irmã. Carlos confronta Mabel. Lola proíbe Almeida de se encontrar com Clotilde.

Quarta-feira, 25 de dezembro

Virgulino admira o empenho de Afonso em fazer propaganda para Lola. Almeida manda um recado para Clotilde por Julinho. Tião questiona Alfredo sobre seus sentimentos por Adelaide. Emília não gosta de ver Adelaide olhando seu álbum de família. Candoca ensina Justina a rezar. Clotilde recebe o recado de Almeida e marca um encontro com ele. Julinho se irrita por não conseguir namorar Lili. Lola decide ir com Afonso cobrar a dívida de seu cliente. Carlos se recusa a ir ao baile com Inês. Clotilde e Almeida se beijam.

Bom sucesso

Quarta-feira, 25 de dezembro

Tadeu ameaça Marcos e Machado para que lhe entreguem o dinheiro. Elias flagra Tadeu tentando fugir com o dinheiro. Gabriela é preparada para a transfusão. Rosemary atropela Tadeu e foge com Elias, que consegue pegar o dinheiro do ex-comparsa. Alberto recupera a memória. Rosemary e Elias sofrem um acidente de carro. Elias se nega a ajudar Rosemary, que atira no marido. Rosemary é presa. Alberto confidencia a Vera que não aguentará passar pelo processo da doença terminal e pensa em dar um fim a seu sofrimento.

Amor de mãe

Terça-feira, 24 de dezembro

Tiago sente ciúmes de Sofia. Danilo flagra Gabo com Thelma. Lídia comenta de Tales com Estela, que comemora o sucesso de seu plano de vingança. Marconi ronda o posto em que Magno trabalha, e Sandro o repreende. Gabo sugere trabalhar no restaurante de Thelma, e Lurdes alerta a amiga. Érica demite Lucimara, e Raul apoia a mulher. Davi revela a Raul que Álvaro mentiu sobre o duto. Raul confronta Álvaro. Marconi procura Gabo no restaurante de Thelma.

Quarta-feira, 25 de dezembro

Davi e Amanda explicam a Camila e Danilo o plano de Álvaro para fechar a escola. Belizário cobra seu pagamento a Marconi, e faz Gabo de refém. Thelma teme por sua vida. Carol pede que Natália a apresente a Ryan. Marconi resgata Gabo, que aceita usar o restaurante de Thelma para as negociações do bandido. Durval ensina Danilo a cozinhar. Sandro afirma que pagará o aluguel da casa de Lurdes. Camila descobre que Lurdes vendeu a casa para Nuno.

SBT

As aventuras de Poliana

Terça-feira, 24 de dezembro

Raquel encontra outro avatar com o nome “Dark Lady” no jogo Vetherna. Chega o grande dia do casamento de Cláudia e Durval e os convidados se preparam para a cerimônia. Mosquito descumpre as regras de Falcão e gera um atrito entre a gangue. Waldisney vai visitar Nancy e conta que Sophie está interessada por ele. Yasmin teme que Filipa apareça na padaria durante o casamento de sua mãe.

Quarta-feira, 25 de dezembro

Mirela, Raquel, Guilherme, Vini e Jeff preparam uma apresentação musical para o casamento de Cláudia e Durval. Kessya ajuda sua mãe a usar a Escola dos Sonhos. Poliana e seus amigos também preparam uma apresentação surpresa para presentear os noivos. Glória vai até a casa de Pendleton para conversar sobre a relação de Marcelo e Luisa.

Cúmplices de um resgate

Terça-feira, 24 de dezembro

Todos os amigos de Manuela vão até uma lanchonete. Fausto aparece e faz questão de sentar do lado de Helena. Pedro fica enciumado. No apartamento, os irmãos Vaz e André dizem que está na cara que Dinho está apaixonado por Helena. Frederico está focado em desenhar uma nova coleção para a On-Enterprise. O estilista pensa em Lurdinha para se inspirar. Fausto diz que só depende de Helena para que sejam namorados. Pedro decide ir embora da lanchonete com as crianças do vilarejo.

Quarta-feira, 25 de dezembro

Lurdinha recebe uma caixa com um convite para jantar com o maior estilista da atualidade. A recepcionista recebe inclusive o vestido que deve usar. Fiorina e Giuseppe pedem dinheiro para Pedro para poder pagar as dívidas da família. Berta conta para todos da confecção sobre o que viu. Rebeca decide contar a verdade para Otávio.

RECORD

Amor sem igual

Terça-feira, 24 de dezembro

Luiggi avisa à Serena que a filha deles, Bibiana, está voltando para o Brasil. Bernardo liga para seu capanga e encomenda a morte de Furacão e Caio. Fernanda diz que o irmão precisa passear e viver um pouco. Tobias tenta marcar um encontro com Donatella. Olympia chama a atenção de seus funcionários. Miguel leva uma cadeira de rodas para Poderosa.

Quarta-feira, 25 de dezembro

A filha de Ramiro convida Nivaldo para sua casa. O menino fica encantando com a mansão. Tobias chega, se assusta e chama a segurança. Bernardo descobre que Furacão e Caio estão vivos. Ramiro chega e permite que Nivaldo seja expulso. Fernanda avisa que ela sairá de casa, caso o menino seja expulso. Bernardo espalha gasolina em volta da casa de Miguel e acende um fósforo.