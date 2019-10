Resumo das novelas do dia 8 de outubro de 2019

Com ajuda de Jô, Fabiana denuncia Maria da Paz ao credor

Em “A dona do pedaço”, Jô ajuda Fabiana. Régis confessa a Maria da Paz que teme ser acusado de assassinato. Fabiana denuncia Maria da Paz ao credor. Vivi garante a Kim que pode enganar Camilo. Sabrina aparece com Otávio no restaurante onde Jô começou a trabalhar. Sabrina e Jô discutem e Jô perde o emprego. Téo arruma outro emprego para Jô. Amadeu ajuda Maria da Paz a negociar sua dívida. Marlene e Evelina têm uma ideia para ajudar Maria da Paz.

Malhação

Max vibra com o resultado do exame e Beto se entristece. Martinha pede desculpas a Rita. Rita não aceita as desculpas de Martinha. Osório briga com Meg e insulta Guga, que o enfrenta. Filipe tenta consolar Beto. Meg se preocupa com seu futuro. Max afirma que a paternidade mudará Guga. Serginho conversa com Rita, que conforta o amigo. Jaqueline convence Madureira a ir à sua casa. Rita conta para Filipe sobre sua conversa com Martinha. Marco termina o namoro com Neide. Milena sugere que ela e César se mudem para Caxias. Marco procura Carla e os dois se beijam. Filipe se despede de Martinha. Rui aborda Rita.

Éramos seis

Júlio avisa a Lola que levará Isabel e Julinho pra visitar a filha de Assad. Olga reage com despeito quando Lola diz que Almeida está interessado em Clotilde. Um homem estranho segue Inês, sem que ela perceba. Afonso desabafa com Virgulino sobre a invasão ao armazém. Júlio exige que Almeida firme um compromisso com Clotilde. Afonso tem uma conversa séria com Alfredo. Almeida chega à casa de Júlio, e Clotilde se surpreende. Clotilde pede para pensar na proposta de Almeida. Lola não consegue falar com Júlio sobre Alfredo. O marido de Lola fica intrigado com os comentários de Assad. Soraia hostiliza Isabel e Julinho. Inês mente para ir ao cinema com Carlos. O mesmo homem estranho segue Inês e Carlos.

Bom Sucesso

Nana fica desarmada diante da justificativa do pai para a permanência de Mário na Editora. Nana deixa claro a Mário que não voltará a ser sua amiga. Ramon é advertido pelo juiz ao acusá-lo de estar a favor do time adversário. Thaíssa e Evelyn não gostam de ser convocadas para trabalhar juntas no livro de moda de Natasha Olivier. Marcondes assume o lugar de Ramon, que é expulso da quadra pelo juiz durante o jogo. Paloma consola Ramon. Com os cabelos cortados, Gabriela entra no lugar de Patrick e faz uma cesta.

SBT

As aventuras de Poliana

Waldisney pede a Roger uma oportunidade para ser assistente na O11O. Na casa de Durval, a família briga entre si devido a problemas de convivência. Pressionado por Ester, Pendleton conta um pouco da “história” da menina para que ela possa compartilhar com seus amigos quando questionada. Assustada com o problema no braço de Sophie, Ruth fica apreensiva quanto as pernas mecânicas de Bento. Luisa e Fernanda discutem. Yasmin ajuda Luigi a repaginar seu visual. Brenda pede que Jeff mantenha os problemas de sua mãe em segredo.

Cúmplices de um resgate

Rebeca chega no vilarejo e trata Otávio de maneira diferente. O empresário consegue fazer com que Rebeca conte para ele o que aconteceu. Ela revela que as ex-namoradas dele contaram que ele iludido todas e que isso também ocorrerá com ela. Enquanto isso, Omar toca o sono da igreja. O padre Lutero vai até a porta da igreja e pede para o garoto parar. Outros moradores também até o local. Manuela sonha que volta para casa, mas que sua família não acredita que ela seja ela. No sonho, eles a desprezam e dizem que Isabela é a verdadeira Manuela. A garota acorda e se pergunta se sua mãe poderá não querer mais saber dela no futuro.

RECORD

Topíssima

Carlos oferece apoio à Mariinha. Vitor se diz culpado e pede logo sua sentença. Fernando diz ter saudade de Jandira. Vitor é condenado a dois anos de prisão. Ele pede perdão à Madalena, mas ela não aceita. Graça e André perseguem o caminhão com material do tráfico. Bruno procura por Pedro na peixaria. André e Graça se surpreendem ao verem o caminhão indo na direção da faculdade. Bruno chama Pedro de bandido e entrega uma caixa igual as que foram entregues com as ameaças.

O rico e Lázaro

Nebuzaradã trata Kassaia com frieza. Ravina fica indignado ao saber da atitude agressiva de Absalom. Larsa chama Asher para um compromisso. Na Casa da Lua, Rabe-Sáris apresenta Nebuzaradã a Zac. Shamir e Tamir apresentam suas novas esposas aos familiares. Sammu-Ramat encontra Kassaia e diz que o único jeito de a princesa engravidar é se deitando com outro homem. Zabaia anuncia o início do torneio de lutas. Zac se surpreende ao ver Asher chegando para lutar.