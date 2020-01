Resumo das novelas do dia 8 de janeiro de 2020

Sandro devolve casa para Lurdes

Em “Amor de mãe” Davi aceita ajudar Camila em um projeto para a escola. Álvaro ofende Verena. Jorge indica Estela para pilotar o avião de Álvaro. Raul explica a Nuno por que deseja comprar a casa de Lurdes. Betina questiona se Magno está escondendo algo. Eunice alerta Álvaro sobre o projeto de Camila e Davi. Vitória assume o caso de Magno e garante a Lurdes que libertará seu filho. Thelma visita Lurdes e acaba discutindo com Vitória. Penha conta a Wesley que Lídia a acusou de ladra e a demitiu. Thelma lembra de Jane. Durval e Natália se beijam novamente. Sandro anuncia a Lurdes que a casa é sua novamente.

Malhação

Leila convence Filipe a ficar com ela. Diego avisa a Celso sobre a mobilização de alunos para demiti-lo. Daniel cuida de Milena, e César sente ciúmes. Cléber sofre. Raíssa ajuda Nanda a comparecer à consulta com Eliane. Aloísio pressiona Max a ser sua testemunha contra Serginho. Meg vende os ingressos para a festa beneficente da ONG. Jaqueline decide montar uma chapa com Fafi para concorrer ao grêmio escolar. Leila dopa Filipe, e Cida desconfia.

Éramos seis

Inês não gosta quando Lola diz que Carlos ajudará a quitar a casa com seu o pagamento. Emília repreende Adelaide por ter trazido Justina de volta para casa. Isabel vê Marcelo e desiste de falar com Felício. Lúcio, Tião e alguns rapazes distribuem panfletos pelas ruas. Almeida pensa em como se explicará para Clotilde. Zeca descobre que Neves mentiu. Alfredo entrega seu presente a Lola. Lúcio é perseguido pela polícia.

Bom Sucesso

O policial comenta com Waguinho e Alice que Jeniffer pode ter sido vítima de assalto. Jeniffer é homenageada pelos amigos. Patrícia é escalada para contracenar com Silvana na novela. Lulu ganha a promoção para visitar o set da novela de Silvana. Mauri comunica a Alberto que sua doença evoluiu. Mercedes reconhece Patrícia ao assistir à novela. Thaíssa encontra uma carta antiga de uma editora que fala sobre o livro de Eric Feitosa. Paloma reconhece Patrícia no set de gravação da novela.

SBT

As aventuras de Poliana

Filipa começa a se aproximar de Eric e Paola fica com ciúmes. Luigi pede conselhos amorosos para Iure e o professor sugere que contracene uma cena romântica com Poliana. Escondido, Hugo fotografa a cena. Ruth diz que João é uma má influência para Bento e pede que eles se afastem. Luisa escuta barulhos estranhos vindos do quarto de Ester e vai verificar. João fica chateado devido a situação com Ruth. Antônio entrega a Marcelo uma carta escrita por Alice.

Cúmplices de um resgate

Raul diz que estranha todo o comportamento de Marina apontado por Regina. A vilã mostra o documento falso e Raul passa a acreditar na mulher. Regina diz que deveria ser a tutora da herança de Isabela. Raul diz que ela não deve se preocupar, pois será o tutor sozinho de Isabela, que era a vontade de Orlando. Regina fica irritada, mas disfarça. Regina manda Vargas levar Isabela de volta para o Vilarejo. Dinho tenta se vestir como Fausto para chamar a atenção de Helena.

RECORD

Amor sem igual

Ramiro pensa em chamar Doutorzinha para sua casa. Ela fica tensa e levanta. Olympia a ameaça. Ferida, Furacão volta do programa com Bernardo. Donatella aceita sair com Ramiro. Tobias fica revoltado e dispensa Cindy. Ramiro chega em sua mansão com Donatella. Tobias tem um ataque de raiva e começa a quebrar os objetos de casa. Ramiro o questiona. Tobias revela que Donatella é sua namorada.

O rico e Lázaro

Nabucodonosor se irrita e diz que a rainha está mais preocupada com o escravo do que com o genro. Rafael encontra com Dana e Ilana. Naomi acaba de contar a Daniel sobre a agressão que sofreu quando pequena. Naomi comenta que ele era um sacerdote e Daniel pergunta se ela lembra o nome dele. Naomi diz que jamais vai esquecer, e o nome dele era Fassur. Zac expulsa Fassur de casa. Sammu-Ramat encontra Asher. Daniel procura Ravina e Zadoque e conta sobre Naomi e Fassur. Ebede conta a Neusta que ele e Edissa foram expulsos do calabouço por Rabe-Sáris.