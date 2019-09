Resumo das novelas do dia 5 de setembro de 2019

Vivi pede que Chiclete tenha cuidado com Camilo

Em A dona do pedaço, Rock afirma a Agno que é apenas seu amigo. Abdias se apresenta para Sílvia. Maria da Paz pede ajuda a Eusébio para descobrir o paradeiro de suas sobrinhas. Britney consegue seu emprego de volta. Agno garante a Fabiana que fará de tudo para afastar Rock dela. Maria diz a Régis que só acreditará em seu amor se ele se tornar um homem bom. Vivi pede que Chiclete tenha cuidado com Camilo. Cornélia aposta todo o dinheiro de Eusébio. Fabiana revela o mistério de Agno a Cássia. Maria da Paz procura Camilo.

Malhação

Beto é rude com Guga, e diz que o amigo nunca gostou de Meg. Lellê, Paco e João Estrela admiram os clipes de Nanda e Raíssa, que trocam provocações. Beto decide pedir um tempo a Meg, que termina o relacionamento dos dois. Anjinha não consegue contar a verdade a Neide sobre o suposto bilhete de Marco. Milena e Thiago se incomodam com a proximidade entre Jaqueline e Daniel. Montenegro, Sophia, Lellê e Paco ajudam Raíssa e Nanda a se prepararem para o concurso. Jaqueline afirma a Thiago que quer estar com ele, e não com Daniel. Filipe e Rita se beijam.

Órfãos da terra

Laila sente-se mal e Jamil a leva para o hospital. Dalila foge do salão de festas. Almeidinha avisa aos convidados sobre o envenenamento, e Abner passa mal. Teresa dispensa Norberto. A recepcionista do hotel em que Dalila está hospedada a entrega para a polícia. Latifa reclama ao saber que passará a lua de mel no hospital. Rania cuida de Cibele, que chora por causa de Davi. Dalila é avisada sobre a chegada da polícia e consegue fugir. Almeidinha e Tomás chegam ao quarto de Dalila.

Bom Sucesso

Alberto exige que Eugênia trate Paloma bem. Paloma confessa a Alberto que gostou de voltar à loja como cliente. Gisele alerta William sobre Diogo. Thaíssa deixa um bilhete anônimo para Felipe, como parte do roteiro que Evelyn protagoniza para conquistá-lo. Nana resiste ao clima de sedução que surge entre ela e Mario. Alberto disfarça quando Diogo lhe pergunta sobre Eric. Paloma teme ir ao desfile sozinha ao saber que Alberto não poderá acompanhá-la. Marcos chega no momento em que Eugênia expulsa Paloma do desfile.

SBT

As aventuras de Poliana

Pendleton mostra o novo quarto de Ester. Durval vai a casa de Pendleton para confronta-lo. Enquanto espiam a mansão de Pendleton, as crianças do Clubinho enxergam uma sombra misteriosa na janela e ficam intrigados. Ruth descobre que seu notebook foi roubado e pensa em encerrar o projeto na escola. Jerry vai até a padaria de Durval e encontra Raquel. Débora pede para fazer parte do CLP. Bento pede para Ruth falar com Pendleton sobre seu problema nas pernas.

Cúmplices de um resgate

Téo, Mateus e Dóris ficam preocupados com Helena e Pedro. Os irmãos Vaz e André chegam em casa e conhecem as crianças do Vilarejo. Isabela apresenta todos. Helena e Pedro vão até a delegacia após o sumiço das crianças. Fiorina entra em desespero com a notícia do desaparecimento de Téo. Clara e Luiz também ficam aflitos. As crianças planejam saírem juntos pela expedição para que ‘Manuela’ vá ao vilarejo em segurança. André avisa que não irá com eles. Dinho entra no apartamento.

RECORD

Topíssima

Rafael encontra com Vitor e diz que quer ajuda-lo. Antonio proíbe Gabriela de ir para a faculdade enquanto Edison estiver solto. Madalena descobre que Fernando não está indo para a escola. Mariinha tenta acalmar Antonio. Na praia com a filha, André é surpreendido com a chegada de Edison. O rapaz agradece o acordo feito com o delegado. Antonio aparece e fica chocado ao ver Edison acompanhando André.

O rico e Lázaro

Kassaia agradece a amizade de Daniel. Zac e Asher escutam o barulho das trombetas e correm para as muralhas da cidade. Oziel diz que Hananias está doente. Zedequias diz que é preciso manter o controle. Zac e Asher observam a aproximação do exército inimigo. Rabe-Sáris segue ao lado do irmão. Nebuzaradã avisa que eles passarão um bom tempo cercando Jerusalém. Alguns meses se passam e os babilônicos começam a desfazer o acampamento. Jeremias avisa a Zedequias sobre seu fim. Absalom pede a mão de Dana para Ravina. Fassur acusa Jeremias de traição e incita o povo contra o profeta de Deus.