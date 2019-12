Resumo das novelas do dia 5 de dezembro de 2019

Mário revela que é o pai do filho de Nana

Em “Bom sucesso”, Alberto repreende Marcos por fazer Paloma sofrer. Marcos procura Paloma. Marcos e Paloma fazem as pazes. Mário volta para o Rio de Janeiro e revela a todos que é pai do filho de Nana. Diogo tenta se desculpar com Nana por não ter revelado que era estéril. Diogo pega o manuscrito do livro de Eric. Gisele fica assustada com as ameaças de Diogo.

Malhação

Filipe é hostil com Rita. Regina se espanta com os pensamentos de Max. Filipe sofre por ter brigado com Rita, e Leila o conforta. Rita revela sobre o sequestro e a briga com Filipe para Carla e Raíssa. Leila afirma que pode fazer Filipe esquecer Rita. Anjinha, Jaqueline e Raíssa apoiam Rita contra Filipe. Max tem uma crise de raiva por causa de Guga, e Regina o enfrenta. Nanda sonha em fazer um novo clipe com Raíssa. Neide conta a Carla que Bill ganhará a bolsa de estudos que Raíssa recusou. Guga escreve sobre Max em suas redes sociais. Jaqueline se incomoda com César, que não consegue entender a filha. Neide alerta Celso sobre uma advertência da diretora da escola. Rita flagra Joaquim beijando sua secretária.

Éramos seis

Alfredo leva o carro de Adelaide até a oficina de Osório. Inês consegue uma carona até o porto. João descobre a fuga de Inês. Osório muda de ideia e resolve contratar Alfredo. Animada, Adelaide conta sobre Alfredo para Emília, que fica contrariada. Justina destrói sua boneca e todos se preocupam. Alfredo comemora seu emprego com Afonso. Julinho começa a trabalhar com Almeida. Assad gosta de ver a cumplicidade entre Soraia e Karine. Lili se entristece ao saber que Julinho saiu com Soraia. Isabel discute com Clotilde. Isabel e Lúcio se beijam. Marion decide deixar São Paulo.

Amor de mãe

Sandro é atingido ao proteger Lurdes. Danilo explica a Thelma que precisa aprender a ter autonomia. Vicente assedia Betina, e Magno o enfrenta. Álvaro vai ao restaurante de Thelma e faz uma proposta a Vicente. Vitória afirma que ajudará Lurdes a libertar Sandro. Camila e Érica temem pela segurança de Lurdes. Lurdes visita Sandro no hospital da polícia e vê Marconi. Lurdes confronta Marconi. Álvaro arma com Belizário e Vicente contra o restaurante de Thelma, e Amanda registra. Amanda nega o pedido de Thelma para convencer Danilo a voltar para o restaurante. Danilo sai de casa. O restaurante de Thelma é interditado, e a mulher culpa Vitória. Vicente agride Betina. Thelma acusa Vitória, quando Lurdes chega.

SBT

As aventuras de Poliana

Pendleton pede para Poliana evitar falar sobre Lorenzo em sua casa. João conta para Marcelo que seu pai esteve em sua casa, e o professor quer marcar uma conversa. Pendleton não deixa Poliana acompanhar Luisa ao jantar na casa de Glória. Yasmin se recusa a mudar para a padaria e culpa sua mãe. Gleyce conta para Jeff que está pensando em se formar na faculdade. Luca, Brenda e Gabi organizam a festa secreta na escola e dizem que o grêmio foi responsável pela organização. Luigi conta aos amigos que está escondendo Eric em sua casa.

Cúmplices de um resgate

Isabela faz uma corda de lençóis e desce pela janela para que Ofélio a leve pra o Vilarejo. Regina entra no quarto e vê Manuela segurando a corda e pensa que ela tentou fugir. Não notou que Isabela estava no lugar. Regina chama a atenção de Manuela e avisa que ela não sairá mais do quarto. A mulher tira os lençóis e cobertas do quarto. Todos recebem Isabela no Vilarejo com carinho pela apresentação, feita pela Manuela verdadeira. Isabela se pergunta sozinha o motivo de Manuela conseguir conquistar a todos e o porquê de, mesmo sendo gêmeas, serem diferentes. A garota ainda decide não contar para a irmã que Joaquim se declarou.

RECORD

Topíssima

Sophia pede para falar a sós com Carlos e conta que está grávida de Lima. Mariinha, Madalena e Zeca sentem falta de Bruno. André fica satisfeito com o impasse provocado entre Paulo Roberto e Pedro. Carlos sugere que Sophia conte a verdade para Antonio, mas ela se recusa. O taxista estranha a atitude da mulher amada. Yasmim e Beatriz expulsam Angélica da universidade. A carcereira chantageia Sophia. Antonio questiona Carlos. Sophia apanha das detentas na prisão. Antonio descobre que Sophia quer terminar o namoro com ele.

O rico e Lázaro

Gadise descobre que Ebede bateu em Matias e se irrita com o eunuco. Nebuzaradã diz desconfiar da união entre Neusta e Irom. Joaquim conversa com o novo sogro. Gadise se abre com Kassaia e fala sobre sua gravidez. Neusta e Nitócris se provocam. Matias convida Gadise para um jantar. Abednego estranha o comportamento de Matias. O rei manda servir algumas guloseimas para Daniel. Joaquim conversa com Yasha e confessa que ama Edissa. Neusta chega e eles avisam que não se casarão mais.