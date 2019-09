Resumo das novelas do dia 4 de setembro de 2019

Téo convence Jô a investir seu dinheiro

Em A dona do pedaço, Kim inventa uma desculpa para esconder de Márcio seu envolvimento com Paixão. Cornélia alerta Marlene sobre a proximidade entre Evelina e Antero. Coruja e Paixão pressionam Chico e ele não avisa a Rock que a luta é armada. Otávio e Beatriz se encontram na luta de Rock e trocam provocações. Amadeu promete defender Maria da Paz contra Fabiana. Márcio desconfia da relação entre Kim e Paixão. Rock vence sua luta e Paixão confronta Chico. Rock e Paixão decidem combinar uma nova luta. Vivi e Chiclete se encontram por acaso. Agno conversa com Rock e Leandro observa. Chiclete beija Vivi. Téo convence Jô a investir seu dinheiro.

Malhação

Max comemora a notícia e Regina fica perplexa com a atitude do marido. Raíssa é ovacionada durante a gravação de seu clipe, e Nanda se incomoda. Anjinha pede conselhos a Cléber sobre sua situação com Neide e Marco. Serginho se chateia com Guga. Filipe conforta Meg. Karina descobre que Daniel já se relacionou com Jaqueline. Marco se irrita com Anjinha. Thiago não gosta de ver Jaqueline lutando com Daniel. Madureira e Carla, Marco e Neide se encontram por acaso em um restaurante. Neide acredita que Marco vai propor casamento. Beto afirma a Guga que só assumirá o bebê de Meg se ela provar que o filho é seu.

Órfãos da terra

Jamil tenta acalmar Laila e fala com Almeidinha. Marie aceita o pedido de casamento de Bruno. Benjamin começa a trabalhar na floricultura de Eva. Aline vai até a clínica de Letícia atrás do filho e humilha a médica em público. Letícia libera Sara de seu repouso. Chega o dia do casamento de Latifa e Abner. Sob disfarce, Dalila trabalha na cozinha do salão de festas. Letícia se aconselha com Padre Zoran. Caetano procura Benjamin. Dalila envenena um prato de comida e manda entregá-lo para Laila.

Bom sucesso

Silvana confessa a Pablo que se sente culpada pelo estado de Alberto. Alberto gosta da reação de Paloma. Evelyn não sabe como agir com Felipe. Silvana pede ajuda a Mario. Alberto pergunta a Paloma se ela tem interesse em assistir a um desfile de moda. Marcos convence Nana de publicar um livro sobre Jesse Junior. Gisele se assusta quando Diogo ameaça tirar a vida de quem descobrir sobre sua relação, e alerta William. Vicente convida Gabriela, Patrick e Michelly para assistir a uma partida de basquete em sua casa. Alberto decide presentear Paloma com um vestido da loja de Eugênia.

SBT

As aventuras de Poliana

Afonso pede perdão a Débora. Zóio rouba o notebook da sala da diretora Ruth. Pendleton encontra Ester sozinha no meio da rua. Roger pensa em pedir demissão da O11O. As crianças do Clubinho vão até a casa do Sr. P para investigar. Débora descobre que Marcelo e Luisa estão brigados. Gabi oferece a Vini uma segunda chance para retomarem o romance. Mirela descobre que Raquel é a Dark Lady. Luisa entrega a Poliana uma carta escrita por sua mãe.

Cúmplices de um resgate

Ofélio escuta barulho no banheiro do camarim, abre a porta e encontra Manuela, que se apressa para entrar no show, que já está em sua segunda canção. Manuela entra no exato momento de sua parte no dueto romântico “Fugir Agora”. Priscila fica irritada e volta para o seu lugar de segunda voz. Nos bastidores, Artur comemora que Isabela conseguiu cantar no palco. Ofélio diz para Regina que Manuela estava trancada no banheiro.

RECORD

Topíssima

Sophia fica irritada ao saber que Madalena proibiu Fernando de andar com Andrea. Beatriz aceita ser a presidente do Grupo Alencar. Andrea quase chora ao saber que foi proibida de andar com Fernando. Antonio e Sophia prometem conversar com Madalena. Graça avisa que vai liberar Edison. Pedro não gosta. Antonio discute com Sophia. Já na presidência, Beatriz surpreende Paulo Roberto ao demitir Yasmim.

O rico e Lázaro

Nitócris ordena que Nabonido durma no chão. Nabucodonosor autoriza a partida de seu exército. Asher vê Rebeca e Dana voltarem sem Joana e segue a procura de sua amada. Sem sucesso, Shag-Shag tenta arrumar clientes na rua. Sammu vai até a casa da Lua e diz ter uma proposta para Hurzabum. Rabe-Sáris segue com o exército babilônico para o reino de Judá. Atormentado de desejo, Fassur começa a se autoflagelar. Joana se depara com ele e se assusta com o olhar doentio do sacerdote.