Resumo das novelas do dia 4 de fevereiro de 2020

Davi é internado às pressas

Em “Amor de mãe”, Álvaro pressiona Verena sobre a paternidade de Júnior. Miranda ajuda Vitória e Tiago com a mudança. Danilo convida Durval para celebrar seu casamento com Camila. Davi passa mal enquanto registra seu protesto contra a PWA. Lurdes questiona Thelma sobre seu desânimo com o casamento de Danilo e Camila. Álvaro expulsa Verena de casa com Júnior. Penha revela a Leila que está saindo com Belizário. Estela arma para Álvaro. Jane cobra que Thelma respeite Danilo. Vitória paga a multa pela quebra do contrato com Álvaro. Danilo e Camila se casam. Jane apoia Thelma. Vitória sofre com o estado de Davi, que é internado às pressas.

Malhação

Filipe insiste para Lígia que Lara mente. Henrique pede Andressa em namoro, e a jovem o despista. Rita pede que Rui marque um encontro com Viana. Milena confronta Mariliz. Diana recusa os livros dados por Celso para a biblioteca da escola. Mariliz afirma que fará de tudo para Milena voltar a escutar, desde que Daniel volte a morar com ela. Milena hesita sobre a possibilidade de voltar a ouvir. Rita conta para Filipe que Rui tem provas de que Lara subornou Isaura.

Éramos seis

Tião, Alfredo e Lúcio conseguem fugir da polícia. Lola discute com Isabel. Afonso afirma que não deve satisfações a Shirley. Clotilde conforta Isabel, que garante que não deixará Felício. Genu se desespera com o perigo sofrido por Lúcio. Lola se nega a conhecer Felício, e Carlos briga com Isabel. Clotilde repreende a família por não aceitar a paixão de Isabel. Alfredo tem uma conversa séria com Carlos. Clotilde aconselha Isabel a lutar por seu amor. Afonso pede que Shirley deixe sua casa. Adelaide e Alfredo se beijam. Inês convida Carlos para uma viagem às escondidas.

Salve-se quem puder

Renzo desconfia de Juan. Zezinho e Alexia/Josimara trocam provocações. Luna/Fiona cria um novo perfil para se comunicar com Juan nas redes sociais. Kyra/Cleyde aconselha Luna/Fiona a não conversar com Juan, para não despertar suspeitas. Alexia/Josimara faz sucesso cantando na festa sertaneja da cidade. Graziela repreende Petra por tentar se promover com o desaparecimento de Alexia. Zezinho admira Alexia/Josimara, e os dois se beijam.

SBT

As aventuras de Poliana

Distraído com o jogo Vetherna, Mário acaba perdendo uma importante prova no colégio. Ruth e Helô checam as imagens de segurança e descobrem que alguém alterou as gravações. Os amigos de Raquel tentam ajuda-la a desmascarar a suposta Dark Lady. Sophie segue Iure até o restaurante, ele nota sua presença e o apresenta para uma pessoa importante. O resultado do teste de DNA de Ruth e João fica pronto, e o parentesco é confirmado. Luisa lê a carta de Alice e confirma que Pendleton está falando a verdade. Bento descobre que Ruth encontrou seu sobrinho desaparecido.

Cúmplices de um resgate

Giuseppe e Nico são assaltados. Flávia vai atrás do pastor Augusto e pergunta se ele gosta de Gemima. O pastor diz que não, pois gosta dela, porém não podem ficar juntos por ele ser pastor e ela de igreja diferente. Manuela está triste por ter que se afastar de Joaquim para que Priscila fique mais feliz. Otávio chega com Isabela em casa.

RECORD

Amor sem igual

Seu Ernani pede cortesias do clube noturno para Santiago em troca de admitir Peppe na escolinha. O empresário propõe uma competição entre as agências esportivas para escolher um jogador que jogará na Europa. Oxente se reconcilia com Zenaide. Poderosa dá dicas para Maria Antônia tentar conquistar Miguel. José Antônio conta para Oxente que encontrou Antônio Júnior. Carmem se mostra invencível com a internação de Bento. José Antônio não consegue falar com Antônio Júnior. Ramiro humilha Tobias. Poderosa chega no clube noturno e conhece Olympia.