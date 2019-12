Resumo das novelas do dia 4 de dezembro de 2019

Sandro protege Lurdes em tiroteio

Em “Amor de mãe”, Lurdes diz ao filhos que lutará pelo direito de Sandro ir ao enterro de Kátia. Marconi se anima com a possibilidade de Sandro deixar a prisão. Wesley investiga sobre o desaparecimento de Genilson e acredita que a polícia esteja envolvida na morte do rapaz. Vitória e Davi discutem, mas acabam se beijando. Lídia registra o beijo de Raul e Érica e alerta Estela. Érica consegue conter o escândalo de Estela. Marconi arma um tiroteio para resgatar Sandro. Sandro protege Lurdes.

Malhação

Os bandidos levam Rui e Rita de volta ao carro do rapaz. Rita afirma que deseja denunciar o sequestro à polícia. Anjinha questiona Cléber sobre a situação de sua família. Max prepara o jantar e recepciona Guga, Serginho e Meg. Filipe sofre com a ausência de Rita, e Leila o conforta. Max apresenta Bernardo e Mateus à família, e Guga e Serginho desconfiam. Filipe decide acompanhar Leila à festa de Beto. Cléber revela que sua família perdeu a casa. Guga e Regina repreendem Max, que confessa ter se reaproximado do filho para consertar uma gafe com Bernardo e Mateus. Peixoto aconselha Marco a não se envolver com as questões de Cléber. Max assume a Bernardo e Mateus que é contra o relacionamento de Guga e Serginho. Rita procura Filipe, que beija Leila para provocá-la.

Éramos seis

Zeca consegue tirar o filho do colo de Justina. Carlos comenta com Marcelo sobre sua cisma com Mabel. Lúcio consola Isabel. Lola procura Assad e oferece Julinho para trabalhar no lugar que era de Júlio. Karine convence Assad a aceitar Julinho como vendedor e Soraia se anima. Genu ajuda Lola. Soraia procura Julinho. Inês tem uma ideia para fugir de casa. Emília não gosta quando Adelaide decide sair para passear de carro. Osório não aceita que Alfredo trabalhe para ele. Adelaide quase atropela Alfredo. Inês foge de seu quarto. Carlos conta para Mabel sua história com Inês.

Bom Sucesso

Nana concorda em passar o fim de semana com Diogo. Silvana inventa uma desculpa para impedir Mário de encontrar Nana. Paloma desconfia que haja algum motivo para Marcos a estar evitando. Gisele fica apavorada ao saber que William contou a Mário que Diogo é estéril. Alberto se espanta ao ver Paloma sofrer por acreditar que Marcos irá deixá-la. Silvana se perde na mata.

SBT

As aventuras de Poliana

Filipa desconfia que Raquel seja a Dark Lady e pressiona seu irmão para conseguir mais informações. Vini começa a trabalhar no açougue oficialmente. Gael, Benício e Yasmin preparam uma armadilha para afastar mais um interessado em alugar a casa. Luisa faz perguntas a Pendleton sobre seu passado. Eric se esconde na casa de Luigi e pede para o menino o ajudar. Pendleton se propõe a ajudar Poliana na busca por Eric. O pai de João aparece na casa de Marcelo o procurando, e Bento o ajuda a engana-lo.

Cúmplices de um resgate

Arthur pergunta para Geraldo o que ele acha de contratarem Regina para trabalhar com o marketing da empresa. Geraldo diz que não sabe se seria bom trabalhar com a irmã. Aurora busca Safira no trabalho e a leva para conversar com Fortunato. A mulher garante que tentará ser mais presente e aceita o convite para jantar lá, com Priscila. Isabela e Manuela se encontram no quarto da mansão. Regina desconfia do comportamento da menina e decide ir ao quarto.

RECORD

Topíssima

André diz sentir falta de Jade, mas ressalta que quer o melhor para ela. Sem Noção conhece Esmeralda e eles começam a se dar bem. Andrea se entende com Dagoberto. Algum tempo se passa. A obra do restaurante segue firme. Dagoberto cuida de Andrea. Rafael e Gabriela fazem um trabalho na faculdade. Yasmim e Beatriz trabalham juntas. Elisabete visita Vitor na prisão.

O rico e Lázaro

Samira chega em casa e conta como foi a noite para Talita. Aspenaz fica bêbado e é carregado por Arioque. Ezequiel diz sábias palavras à Joana. Daniel é salvo por um anjo do Senhor e recebe a visita de Ezequiel. Ebede-Meleque procura Ilana. Rabe-Sáris vê Samira com um lenço na mão e ela fica tensa. Yasha escuta Edissa falando sobre o pedido de casamento feito por Joaquim. Aksumai faz uma proposta a Asher. O príncipe diz que lhe dará a liberdade caso ele mate Nabucodonosor.