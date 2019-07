Resumo das novelas do dia 31 de julho de 2019

Alberto pede para Diogo encontrar Paloma

Em “Bom Sucesso” Alberto comenta com Sofia que Paloma o fez refletir. Machado avisa a Vicente que Ramon será demitido, caso não aceite o filho de volta na equipe. Diogo consegue o endereço de Paloma. Jeniffer pega o caderno de Alice e descobre sobre seu sentimento por Luan. Alice briga com Jeniffer e Lorena. Paloma fica sabendo que Ramon perdeu o emprego. Paloma avisa a Diogo que não está à venda, quando ele oferece dinheiro para ela encontrar Alberto. Alberto pergunta a Diogo por Paloma.

Malhação

Isaura se arrepende de ter aceitado o suborno de Lara. Nanda tenta disfarçar o incômodo ao saber que Raíssa é a finalista do concurso de talentos. Raíssa descobre que Nanda será sua concorrente no concurso. Serginho conta para Guga sobre a atitude preconceituosa de Max. Martinha pergunta se Filipe quer morar fora do país com ela. Madureira discute com Carla por causa de Marco. Guga discute com Max.

Órfãos da terra

Jamil se desespera com a revelação da gravidez e garante que jamais amará Dalila. Rania confidencia a Miguel que se assustou ao ler a borra do café de Cibele. Jamil questiona Dalila sobre a verdadeira paternidade da criança. Abner volta para casa, e Ester e Latifa se emocionam. Eva anuncia que Davi chegará em breve ao Brasil. Helena diz a Elias que gostaria de engravidar de novo. Dalila falsifica seu exame de gravidez e convence Jamil de que o bebê é dele. Abner comunica que se casará com Latifa. Dalila obriga a Laila entrar em seu carro, e Jamil vê.

A dona do pedaço

Evelina não revela a Maria da Paz sua estranheza com a proximidade entre Régis e Jô. Chiclete se recusa a contar seu segredo a Vivi. Jô afirma a Téo que ganhará dinheiro. Fabiana chantageia Agno. Tonho alerta Maria da Paz. Régis dá um presente para a esposa. Jardel garante a Ellen que Jô não é uma ameaça para eles. Régis se incomoda ao ver Téo e Jô sozinhos no quarto e Maria da Paz estranha. Maria da Paz questiona Régis sobre seu suposto empreendimento. Rock e Zé Hélio ouvem Gina e Chico combinarem o roubo a Eusébio. Leandro vai atrás de Vivi para cumprir com a encomenda. Jô faz compras com Stephanie. Fabiana decide ficar com o apartamento de Maria da Paz e a empresária acha que a conhece.

SBT

As aventuras de Poliana

Luisa, Marcelo e Antônio ficam sabendo da guerra entre gangues pela TV, e preocupados, saem para buscar João e Poliana na casa de Kessya. O Clubinho busca na internet informações sobre o código que encontraram na gaveta do tabuleiro de Vetherna. Pendleton encontra o avatar do denominado “Vitor Correia” e confronta o jogador anônimo. no jogo João encontra Bento preso em um buraco, e tenta ajuda-lo. Perdida e sozinha na comunidade, Poliana é capturada por Rato. João e Kessya saem pela comunidade em busca de Poliana.

Cúmplices de um resgate

Pedro e Helena deixam Augusto e Flávia a sós na clínica veterinária para continuarem a escrever a peça. Omar vai a sapataria, pede para Mateus engraxar seu sapato e o humilha. Dóris lê a fábula “João e o Pé de Feijão” e fica encantada com possibilidade de ter feijões mágicos para ajudar sua família. Regina fica assustada com uma voz chamando seu nome e vai ao porão ver se Manuela está lá.

RECORD

Topíssima

Gabriela conta para a mãe e o irmão sobre o plano de Rafael de desmascarar Vitor. Antonio diz que quer ajudar. Vitor ameaça o senhor Nelson. Paulo Roberto diz que estava indo ao Vidigal para defender o filho diante da família de Jandira. Rafael não acredita. Sem Noção presencia Vitor discutindo com Nelson. José, o recepcionista do hotel de Sophia, diz para Antonio que desconfia quem seja o chefe do tráfico.

Jezabel

Acabe declara guerra à Síria para, com ajuda do exército de Judá, reaver as terras de Ramote-Gileade. Jezabel e Acazias fazem um pacto para que, em seu reino, o filho entregue Elias à morte. Temima conta a Sidônio o que sabe sobre a morte de Phineas e o sequestro de Samira. Josafá se apresenta a Acabe com sua comitiva. Jezabel provoca Josafá, e Acabe a repreende. Sidônio pede Joana em casamento. Atália humilha Jorão. Josafá confirma o apoio de seu exército a Acabe. Os profetas dão aval à guerra. Micaías adverte o rei sobre risco de morte, mas acaba sentenciado à prisão.