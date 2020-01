Resumo das novelas do dia 31 de janeiro de 2020

Alexia, Kyra e Luna voltam ao Brasil

Em “Salve-se quem puder”, Alexia e Kyra ficam aliviadas ao verem que Luna se salvou. Juan avisa a Luna que Mário foi atingido pelo furacão e está no hospital. Micaela e Úrsula decidem ir para o México. Dominique avisa a Renzo que quer garantias sobre a eliminação das três testemunhas. Alexia, Kyra e Luna entram no Programa de Proteção a Testemunhas. A Consulesa avisa que as três receberão novas identidades e serão levadas para um lugar seguro. Juan se despede de Luna. Rafael promete a Agnes que encontrará Kyra. Alexia, Kyra e Luna voltam para o Brasil com novos visuais e identidades.

Malhação

Rui descobre que Lara subornou Isaura e agradece a Leila. Rita comenta com Meg sobre o envolvimento de Rui e Leila. Raíssa gosta de saber que Nanda voltará a se envolver com a música. Diana não gosta do repertório de Nanda para o show. Rita anuncia que não usará o mesmo advogado de Rui, que afirma que ela perderá Nina para sempre. Mariliz descobre que Milena é surda. Rita confronta Leila sobre Rui. Lígia se recusa a compartilhar a guarda de Nina com Rita.

Éramos seis

Carlos desabafa com Lola sobre sua briga com Inês. Olga e Zeca visitam Lola e Clotilde. Emília sente ciúmes da relação entre Justina e Candoca. Isabel pede que Felício adie sua conversa com Lola. Alfredo descobre sobre o relacionamento de Isabel e Felício. Shirley comenta com Durvalina sobre a proximidade entre Afonso e Lola. Carlos pede a Felício que se afaste de Isabel. Julinho descobre que Assad tem dívidas de jogo. Durvalina pressiona Clotilde a revelar sobre sua gravidez para Almeida. Alfredo e Lúcio se preparam para um importante comício político. Carlos e Inês fazem as pazes. Clotilde procura por Almeida, e Natália a questiona.

Amor de mãe

Amanda e Guará falam com Davi sobre a situação de Guaporim. Vinícius pede que Raul se afaste de Álvaro e da PWA. Ryan contrata Osana para trabalhar na casa de Lurdes, que se incomoda. Thelma insinua que Danilo e Camila podem se separar, e Lurdes confronta a amiga. Matias fica com Tracy. Leila estranha o comportamento de Penha. Davi decide ficar em Guaporim e iniciar um protesto, e Vitória se revolta. Miriam vê Penha com Belizário. Jane questiona Thelma sobre a origem de Danilo.

SBT

As aventuras de Poliana

Marcelo encontra Pendleton no colégio e o confronta. Fernanda e Afonso se aproximam cada vez mais. Pendleton chama Poliana de “filha” pela primeira vez e a menina estranha. Iure vai se encontrar novamente com seu amigo, deixando Sophie cada vez mais desconfiada. Os membros do grêmio apresentam aos alunos os novos projetos da Escola dos Sonhos. Nadine pede a Roger uma porcentagem dos lucros da O11O. Filipa pede a ajuda de Ester para descobrir de quem Eric gosta. Luisa vai até sua antiga mansão.

Cúmplices de um resgate

Fausto fica irritado ao ver Pedro na cidade para falar com Helena. Meire tira as digitais de todos do condomínio. Safira, Fortunato e Aurora ficam felizes ao ver o hospital com fila para doação de sangue após divulgação da banda C1R. Flávia sofre ao ver que o Pastor está mais próximo de Gemima. Mateus tenta consolar a professora para que ela não chore mais. Isabela almoça com Otávio. O empresário pede para que a garota seja mais compreensiva com Rebeca. Regina aparece no restaurante.

RECORD

Amor sem igual

Norma diz que Geovani é um homem especial. Tobias desabafa com a irmã e fala sobre seu sentimento por Donatella. Ramiro conversa com o motorista Xavier sobre os exames que os alunos da escolinha farão. Carmem dispensa Bento. Yara se declara para o marido Ernani. Dona Sonia pensa no treinador. Duplex pergunta para Caio se ele acha que a mãe casaria novamente. Miguel reclama da atitude de Poderosa em querer trabalhar na casa noturna. Pedro e José falam sobre o irmão Antônio Júnior. Zenaide diz a verdade para Oxente e conta que foi ela quem expulsou o rapaz de casa.

O rico e Lázaro

Joana procura Malca e avisa que foi pedida em casamento por Zac. Absalom se abre com Zelfa e diz amar Dana. Ravina concede a mão da moça a Levi. Malca diz que aceitaria tudo para viver bem com Zac. Joana pede para falar com Matias. Zac chega na casa de Ravina. Zabaia fica impressionado com a mudança de Asher. Joana avisa aos familiares que se casará com Zac. Todos são interrompidos com a chegada de Lior. Zac fica tenso. O rapaz se surpreende ao saber que Joana ficou noiva de Zac.