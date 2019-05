Resumo das novelas do dia 30 de maio de 2019

Camila vê Paul e Dalila com homem que incriminou Cibele

Em “Órfãos da terra”, Cibele e Benjamin garantem a Tomás que são vítimas de uma armação. Rania decide pagar a suposta promessa de Miguel ao lado do marido, que se desespera. Camila vê quando Paul dá dinheiro a um rapaz, e desconfia. Sara não reconhece Davi, e Eva sofre. Almeidinha identifica o homem que plantou a bomba na mochila de Cibele. Abner pede Sara em casamento. Paul e Dalila são chantageados pelo homem que contrataram para prejudicar Cibele, e Camila observa os três sem ser vista.

Malhação

Filipe decide conversar com Guga sobre Rita. Serginho aconselha Guga a contar a verdade para sua família. Rita planeja sustentar a mentira sobre seu namoro com Guga, para afastar Filipe. Nanda, Raíssa e Carla comentam sobre a situação de Mari, e a comparam a Rita. Rita beija Guga na frente de Filipe, que fica arrasado. Martinha comemora o desentendimento de Lígia e Filipe. Filipe diz a Joaquim que não acredita no namoro de Rita e Guga. Anjinha defende Cléber de Mirtes. Jaqueline afirma a César que não deseja estar em seu testamento. Carla dispensa Madureira, que confronta Marco. Martinha conta para Meg que Guga está namorando Rita. Carla conversa com Mari e questiona Thiago sobre Graveto, o pai do bebê da adolescente. Martinha beija Filipe, e Rita observa os dois.

Verão 90

João ameaça Jerônimo depois de descobrir que o irmão prejudicou a mãe. Quinzinho fica impressionado com a atenção de Vanessa. Lidiane flagra João com Manu, que tenta esconder o namorado da mãe. Madá tem uma visão sobre Álamo e avisa ao ex-marido para ele não acreditar em um homem estranho. Vanessa conta a Dandara que estava no coquetel em São Paulo com Quinzinho. Vanessa fica surpresa ao ver Galdino de volta ao Rio.

A dona do pedaço

Maria ajuda Dorotéia e Eusébio a aceitarem Britney. Fabiana explica o plano de economia para as freiras no convento. Virgínia é entrevistada no programa de TV e mostra seu amuleto. Fabiana reconhece a irmã pela TV e se emociona. Britney vai à fábrica de bolos e Abel se encanta por ela. Maria contrata Britney. Amadeu marca uma entrevista de emprego para Gilda na construtora de Agno e Otávio. Maria vai com Kim e Josiane ao shopping. Fabiana conta sua descoberta para a Madre e pede ajuda para ir a São Paulo.

SBT

As aventuras de Poliana

Filipa conta a Paola que pegou as roupas de Débora e colocou na caixa de doações do Comitê do Laço Pink. FIlipa pede a Éric e Hugo que a ajude a atrapalhar a sessão de fotos de Kessya. Roger apresenta seu projeto para os funcionários e líderes da O11O. Débora sabota todo o trabalho de Luísa. João e Bento discutem e vão parar na diretoria. Hugo, Éric e FIlipa prendem Kessya na rádio. Pendleton anuncia que o Vetherna em realidade virtual será lançado em um campo de férias de uma semana para os jovens. Otto diz que se revelará neste evento.

Cúmplices de um resgate

desenha parte da nova coleção da On-Enterprise inspirado em Rebeca. O estilista pede para Rebeca levá-lo até o vilarejo para ajudá-lo na inspiração para as outras peças. Rebeca diz que não poderá ir, mas sugere que ele converse com Lurdinha. Mateus conversa com Omar e pede para ele parar de irritar Téo, mas não surte efeito. Mateus fica triste e a professora Flávia conversa com ele.

RECORD

Topíssima

Bruno e Madalena preparam a feijoada de boas-vindas para Gabriela. Antonio diz te ruma surpresa. Pedro se desespera ao saber que Oscar foi até a casa do taxista. Bruno diz sobre a revelação de Oscar e Antonio percebe que Pedro mentiu. A Rafael estranha a frieza de Gabriela. A feijoada é animada com a presença de um cantor. Antonio procura Pedro e o acusa de ser o amante de Luciana.

Jezabel

Baltazar começa a perguntar de Elias. Jezabel pede a Sidônio que descubra o que Joana e Queila estão tramando. Barzilai pede para Thiago, Matheus e Miguel que o ajudem na fuga de Queila. Eles aceitam. Sidônio conversa com Joana e pede desculpas para conseguir a informação que deseja. Ele mente dizendo que vai fazer a escolta de Queila. Pede perdão e Joana acaba contando que Queila vai fugir. Ele insiste em saber quem vai ajudar Queila a fugir.