Resumo das novelas do dia 3 de setembro de 2019

Diogo e Gisele são flagrados juntos por William

Em “Bom Sucesso”, William registra Diogo e Gisele juntos na cama, e chantageia a colega. Felipe se interessa por Evelyn. Luan desconfia de Waguinho. Alberto agradece a Marcos, ao saber que o filho conseguiu um empréstimo para salvar a editora Prado Monteiro. Marcos conta ao pai que pensa em publicar um novo livro. Marcos afirma a Paloma que sua noite em Búzios foi especial. Diogo e Gisele não gostam de saber que a Editora não irá mais fechar. Nana sente orgulho do irmão. Na quadra da escola de samba, Paloma acusa Silvana de ter sido a causadora do mal-estar de Alberto.

Malhação

Beto se irrita com Meg, e Guga a apoia. Incentivado por Marquinhos, Camelo rejeita o bazar promovido por Raíssa. Anjinha e Jaqueline confrontam Nanda. Marco descobre sobre o bilhete recebido por Neide em seu nome. Camelo e Raíssa se entendem. Nanda e Raíssa se preparam para gravar seus clipes. Montenegro se preocupa com os gastos de sua produtora. Beto desabafa com Filipe. Marco repreende Anjinha por sua armação com Neide. Neide se gaba do suposto bilhete de Marco. Nanda faz sucesso com a gravação de seu clipe, e Raíssa teme sua vez. Guga não consegue contar seu segredo à família, e acaba falando sobre o bebê de Meg.

Órfãos da terra

Jamil encaminha a mensagem que Laila recebeu para Almeidinha. Benjamin decide sair de casa, mas é rejeitado por Letícia. Camila avisa a Rania que voltará para o Brasil. Padre Zoran tenta convencer Mágida a ficar no Brasil. Dalila se enfurece ao ver policiais perto de Laila e Jamil. Péricles reclama com Zuleika da insistência de Almeidinha em querer ser avô. Dalila ameaça Missade, que acaba desmaiando. Aline discute com Caetano por causa de Benjamin. Elias tenta reatar com Missade, que o dispensa. Jamil e Laila levam Raduan até a praça e se preocupam quando um brinquedo do menino some. Missade conversa com Helena. Cibele ajuda Benjamin a falar com Eva. Bruno pede Marie em casamento. Laila recebe mais uma ameaça de Dalila.

A dona do pedaço

Maria da Paz aconselha Chiclete a lutar por Vivi. Téo e Jô passam a noite juntos. Agno convida Leandro para assistir à luta de Rock e Paixão. Paixão cobra a torcida de Kim. Coruja confirma com Chico seu plano de Rock perder a luta. Britney contrata Jeremias para ter seu emprego de volta. Cássia conforta Carlito, que a alerta sobre Merlin. Vivi confessa a Beatriz que se incomoda com Abdias. Fabiana proíbe Maria da Paz de vender bolos anunciando o nome da empresa.

SBT

As aventuras de Poliana

Para alavancar a carreira, Lindomar passa por uma transformação em seu visual. Marcelo fica chateado por Luisa ter escondido dele o segredo de OTTO. Inconformado com a revelação de Pendleton, Roger planeja uma vingança. Mirela conta a avó que voltou com Luca. Jeff não se conforma com a resposta de Pendleton e decide continuar investigando. As crianças do Clubinho ficam intrigadas com a pessoa que viram no laboratório. Pendleton não consegue encontrar Ester. Após revelar a Poliana que sua irmã foi casada com Pendleton, Luisa diz que a filha que Sr. P perdeu era meia irmã da menina. Pendleton descobre que as crianças do Clubinho invadiram seu esconderijo.

Cúmplices de um resgate

Helena e Pedro se preocupam com o sumiço das crianças. Geraldo diz para Regina que as crianças do vilarejo sumiram. Todos procuram Manuela, que finge ser Isabela, para fazer o show. Isabela leva as crianças do vilarejo até o apartamento dos Vaz para contar que os bandidos a sequestraram achando que era outra pessoa e que lhe ameaçaram de fazer mal para sua família e amigos. Meire espia pelo telescópio e acha a movimentação no apartamento dos Vaz perigosa. Isabela e as crianças do vilarejo se arrumam para sair numa expedição, mas antes precisam se livrar de Meire, que aparece na porta do apartamento dos Vaz.

RECORD

Topíssima

Paulo Roberto fica chocado. Antonio tenta acalmar Madalena. Paulo Roberto se revolta e é chamado de machista. Andrea apoia Sophia e elas se abraçam. Beatriz descobre que assumirá a presidência. Pedro debocha de Graça e ela o afasta da investigação. Andrea não gosta ao perceber Lima e Angélica sugerindo que Sophia saia para espairecer. Graça ri e diz que está de brincadeira. Ela avisa que não afastará Pedro. Sophia se surpreende ao ver Antonio chegando para falar com Andrea.

O rico e Lázaro

Absalom devolve o abutre que comprou. Dinah cuida de Benjamin. Amitis diz que Evil-Merodaque está indisposto e o rei fica irritado. Asher se declara para Joana. Com as provas em mãos, Daniel segue para o julgamento de Joaquim. Gedalias chega na Babilônia e pede para falar com o governador. Em Jerusalém, os hebreus se divertem na Festa do Tabernáculo. Beroso inicia o julgamento de Joaquim e avisa que o príncipe de Judá poderá ser condenado a morte.