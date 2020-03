Resumo das novelas do dia 3 de março de 2020

Danilo conhece sua suposta mãe biológica

Em “Amor de mãe” Thelma diz a Lurdes que sabe como encontrar a mãe biológica de Danilo. Danilo se embriaga e desabafa com Nuno. Lurdes repreende o comportamento de Brenda com Magno. Raul e Vitória se ajudam no cuidado com a casa e os filhos. Ryan procura Marina, que é hostil com ele. Ryan se culpa por seus erros com Marina. Thelma apresenta Fátima a Danilo, que estranha a suposta mãe biológica. Lurdes aconselha Danilo. Ryan tem uma crise e afirma a Érica que jamais voltará a se apresentar. Sandro apoia Érica. Raul e Vitória se casam. Fátima volta à casa de Danilo.

Malhação

Daniel e Milena ajudam Thiago a resgatar Jaqueline. Todos disfarçam a situação de Jaqueline diante de Tatoo. Nanda e Raíssa comemoram o sucesso de sua divulgação sobre o sumiço de Rita. Anjinha aconselha Fafi a aceitar o namoro de Andressa e Henrique. Beto garante a Filipe que consegue rastrear o celular de Rita. Os amigos de Rita decidem fazer uma camiseta com seu rosto estampado para ajudar nas buscas. Beto descobre a localização do celular de Rita.

Éramos seis

Marcelo constata que Lili o beijou para provocar Julinho, e fica magoado. Julinho anuncia a Lola e seus irmãos que está noivo de Soraia. Selma garante a Adelaide que pode ajudar Justina a lembrar de seu passado. Emília implora para que Adelaide interrompa as sessões de terapia de Justina. Natália e Almeida se separam. Inês desabafa com Alfredo sobre a ausência de Afonso. Lúcio confronta Alfredo sobre Inês. Julinho pede perdão a Lili. Durvalina nota o sentimento de Inês por Alfredo. Alfredo pede para conversar com Adelaide. Rita e Ernesto apoiam Almeida. Zulmira arma um escândalo na casa de Lola, revelando a todos que Isabel é amante de Felício.

Salve-se quem puder

Kyra/Cleyde não consegue escapar da viagem com Alan e os filhos para o Rio de Janeiro. Dominique ameaça Lúcia quando Renzo diz que não trabalhará mais com ela. Alexia/Josimara garante a Rafael que pode trazer Kyra do mundo dos mortos. Renzo diz a Lúcia que Dominique não pode saber que ele é sócio de Rafael. Luna/Fiona sugere a Téo que crie um blog sobre as viagens que fez. Petra não consegue decorar os textos para a gravação da novela. Ermelinda concorda em ajudar Luna no plano para unir Zezinho e Alexia. Alexia se surpreende quando Zezinho afirma que voltará para Judas do Norte para esquecê-la.

SBT

As aventuras de Poliana

Luca diz a Durval que o episódio com a Raquel foi apenas uma brincadeira e pede para ele não contar nada a polícia. Brenda perdoa Jeff e o casal retoma o namoro. Sara avisa Pendleton que alguém tentou invadir o sistema de sua casa. Arlete e Lindomar tentam devolver o dinheiro que pegaram com o agiota. Luca avisa os comparsas que Durval descobriu tudo e terão que se entregar. Mário acha que Ester pode ser uma Vetherniana. Nadine descobre que Pendleton tem um projeto de invisibilidade e comenta com Marcelo. Vini pede desculpas para Mosquito. Durval dá uma bronca nos envolvidos pela pegadinha com Raquel. Gleyce presta o vestibular e aguarda ansiosa o resultado.

Cúmplices de um resgate

Lurdinha escuta Frederico dizer para Tomas que não possui interesse em Taísa, pois a trata bem apenas para fazer ciúme nela. Sandro conversa com Laura e diz que não irá mais perturbar a amada com tentativas em vão de conquistá-la. Laura decide dar uma oportunidade ao capanga e diz que eles podem tentar terminar o jantar. Gemima espalha para as irmãs da igreja o que escutou da conversa entre o pastor e Clara. Lurdinha decide dar o troco em Frederico ao fazer ciúme com Tomas. Joel vai até a cidade para contar para Geraldo que a polícia descobriu que ele está no vilarejo. Joel explica que precisa de documentos falsos e dinheiro para ir para fora do País. Regina entra na sala do irmão e se depara com Joel. Helena recebe fotos com os dizeres: “Estou na sua cola”.

RECORD

Amor sem igual

Os clientes ficam em polvorosos com a performance e gritam por quem paga mais. Poderosa retira a máscara. Olympia fica impressionada com Poderosa. Maria Antônia diz para Fernanda que quer ir embora. Policial leva Ramiro a um prédio abandonado. Fernanda sugere a Tobias que chame a polícia para descobrir o paradeiro de Ramiro. Miguel sentado em sua poltrona, olha para a pashimina de Poderosa. Miguel envia uma mensagem para Poderosa. Tobias pede para Fernanda se acalmar.

O rico e Lázaro

Oziel se mostra inseguro perto das mulheres na Casa da Lua. Zac encontra uma mulher na Casa da Lua e oferece dinheiro para que ela seduza Asher. Sammu-Ramat se irrita ao ver Asher com Labash-Marduk. Evil-Merodaque pede para ficar sozinho. Lia estende as mãos para Amitis e Shamiran. Elas começam a orar por Shala. Dana vê Larsa passando na rua e se apavora. Ela lembra do ataque sofrido no beco e se desespera. Neusta vai até o quarto de Joaquim e Edissa. Ela questiona o filho sobre sua saída da cidade. Sozinho na sala do trono, Evil-Merodaque pede ajuda ao Senhor dos hebreus.