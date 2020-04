Resumo das novelas do dia 3 de abril de 2020

Joaquim pede Anna em casamento

Em “Novo Mundo” Leopoldina tenta atacar os piratas, mas é rendida. Dom João manda seus guardas vigiarem Dom Pedro. Joaquim lidera a tripulação em um plano contra os piratas e pede Anna em casamento. Thomas faz Fred acertar um tiro contra Joaquim, que acaba caindo no mar.

Totalmente demais

Jojô não gosta de ver Carolina dormindo em seu quarto. Fabinho garante a Jamaica que acabará com a Bastille por poluir o ambiente. Jonatas sugere que Eliza venda flores à noite. Eliza se surpreende ao ver Arthur novamente.

Fina Estampa

Deusa chega à pousada, e Zambeze comenta com Álvaro que Luana acertou o que previu sobre a nova hóspede. Rafael se insinua para Mirna e se oferece como pagamento da dívida de Antenor. Esther pensa em sua consulta com Danielle. Antenor recebe alta do hospital.

SBT

As aventuras de Poliana

Pendleton decide apagar a memória de Ester nas últimas 24hrs para que a menina se esqueça da conversa com Sophie. Branca sugere que Antônio e ela terminem o relacionamento. O canal “Vou Te Zuar” publica mais um vídeo de chacota, desta vez tirando sarro de Yasmin e Luigi.

Cúmplices de um resgate

Otávio faz a abertura da nova coleção. A cantora Chloé (Graciely Junqueira) canta durante o primeiro desfile da noite. Os meninos da C1R acham Chloé linda. Omar está sem dinheiro e rouba sorvete. Nico tenta impedir, mas não consegue.

RECORD

Amor sem igual

No Mademoiselle, Carmem comenta com Olympia que ela é a única que pode voltar ao hotel e encontrar com a Cindy. É quando Ramiro aparece e diz que vai dizer o que aconteceu com ela.

O rico e Lázaro

No campo, Joana se abraça a Asher e diz estar chegando sua hora. Os nobres comem e festejam no Banquete de Belsazar. Aos arredores da Babilônia, Dario e alguns oficias observam a cidade. O general avisa que cortará a cabeça de Belsazar.