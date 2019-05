Resumo das novelas do dia 29 de maio de 2019

Rarisson volta para o Brasil como Britney

Em “A dona do pedaço”, Maria se atrapalha no leilão. Josiane reclama da mãe para Régis. Agno despreza Lyris e Gladys sugere que a filha procure uma terapeuta. Virgínia recebe o convite para ir a um programa de TV. Kim conhece Márcio. Josiane obriga Maria a assinar o contrato com Kim. Dorotéia pensa em fazer uma festa para comemorar a volta de Rarisson. Maria se desespera ao ver Kim descartar todas as roupas da filha. Rarisson chega de viagem e todos de sua família se surpreendem quando ela se apresenta como Britney.

Malhação

Nanda descobre que Mari está grávida e conta às amigas. Tatoo enfrenta Marquinhos, e Camelo contém o amigo. Marco pede conselhos a Carla sobre Anjinha. Raíssa e Nanda tentam convencer Mari a não abandonar a escola. Cléber sofre por causa de Anjinha. Ramila beija Tatoo. Camelo insiste para que Raíssa volte a compor. Madureira conversa com Jaqueline sobre o testamento de César. Lígia revela a Filipe que Rita namora Guga.

Verão 90

Mercedes diz a Janaína que não prejudicará João caso ela se afaste de Herculano. Moana volta da temporada no exterior. Herculano conta a João que viajará para Hollywood. Jerônimo pede a Vera que reserve um quarto para Vanessa no mesmo hotel de Quinzinho. Herculano se despede de Janaína. Jerônimo apaga a fita do programa de Dandara para impedir que ela viaje com Quinzinho. Murilo divulga em seu programa que Raimundo está falando mal do restaurante de Janaína.

Órfãos da terra

Dalila faz uma denúncia anônima contra Cibele para a polícia. Jamil e Laila afirmam a Rania que confiam em Dalila/Basma. Elias garante a Helena que não deixará Missade. Para afastar Ali, Sara pensa em marcar seu casamento com Abner, mas Eva não permite. Martin conversa com Marie sobre seus traumas. Santinha questiona Miguel sobre a origem de seu dinheiro extra. Laila desconfia de que Elias se encontrou novamente com Helena. Tomás encontra uma bomba caseira na mochila de Cibele e leva a menina para a delegacia.

SBT

As aventuras de Poliana

A família de Guilherme se prepara para receber a família de Raquel. Glória dá sinais de lapsos de memória no jantar e preocupa a todos. Ruth leva Bento para casa. Nadine leva Afonso ao show da banda de Sophie, e ele fica incomodado. Pendleton vai à casa de Luísa e leva chocolates.

Cúmplices de um resgate

Damião entrega o celular que conseguiu comprar. Marina e Manuela tentam ligar para Rebeca, que não atende por não conhecer o número e estar numa reunião. Damião não avisa que Regina chegou na mansão. Rebeca sai da reunião e atende o celular. No momento em que Marina passa o telefone para Manuela, Regina entra no quarto e flagra as duas.

RECORD

Topíssima

Antonio se despede de Mariinha e sai. Clementina ajuda Sophia a se vestir. Jandira fica sem graça ao comer comida japonesa. Paulo Roberto chega ao restaurante e Vitor se surpreende. Antonio vai até a suíte de Sophia e eles abrem um vinho. Lara chega ao local e se surpreende ao ver o rapaz.

Jezabel

Baltazar promete que nada de mal acontecerá com Chaya. Micaías vai até a casa de Emanuel pedir permissão para cortejar sua filha Raquel. Sidônio tenta beijar Joana que se assusta e sai correndo. Miguel vai até a casa de Obadias visitar Samira. Acabe diz a Barzilai que manterá o seu título de general. Joana ajuda Barzilai a entrar no quarto de Queila para eles conversarem. Barzilai pede desculpas à Queila. Queila diz que a culpa foi de Jezabel e pede que ele a ajude a fugir com seu filho.