Resumo das novelas do dia 28 de março de 2019

Mirtes revela o segredo do delegado Machado

Em “O sétimo guardião”, Aranha expulsa Mirtes de casa. Diana e Walid se beijam. Rivalda alerta Nicolau sobre a proposta recebida por Diana. Mirtes pede abrigo a Guilherme na casa de João Inácio. Marilda armazena água, e Geandro e Júnior desconfiam. Eurico se alia a Olavo. João Inácio comunica a Mirtes que Guilherme não quer morar com ela. Mirtes pede abrigo a Socorro, e Lourdes ameaça sair de casa. Luz decide se juntar a Murilo na busca por sua filha. Mirtes revela ao povo de Serro Azul o segredo do delegado Machado.

REDE GLOBO

Malhação

Amanda anuncia que precisará se internar no hospital. Michael e Santiago se declaram um para o outro. Leandro convida Soninha para dançar com ele no festival. Todos se impressionam com a volta de Amanda para as aulas. Fabiana ajuda Garoto e Alex na distribuição de quentinhas nas ruas. Pérola e Márcio se preparam para a mudança para o Sul. Talíssia implora para que Marquinhos autorize a ida de Valentina para a França. Solange e Osvaldo comparecem ao lançamento do livro de Álvaro e planejam seu ataque contra Gabriela.

Espelho da vida

Danilo descobre que Eugênio sequestrou Cris/Julia e o bebê. Piedade se desespera ao ver o estado da filha. Dora e Gustavo planejam fazer Cris/Julia sofrer. Alain conversa com Dalton e assume que acredita que Cris seja a reencarnação de Julia Castelo. Fabrício cuida de Cris/Julia e tenta acalmar Piedade. A esposa do capanga de Eugênio cuida do bebê André. Danilo vai ao encontro de Cris/Julia.

Verão 90

Vanessa tenta interromper a vingança contra Jerônimo, mas o Duque avisa que não vai voltar atrás. Depois de comer o doce, João, vestido de Batman, se aproxima de Manu e elogia sua beleza. Durante a festa, Jerônimo consegue fugir dos capangas do Duque com a ajuda de Vanessa.Herculano percebe a reação das pessoas ao ver João, Patrick e Candé dançando na pista, e pensa na proposta de Eloína para dirigir um show na Galeria Sibéria.

SBT

Teresa

Aurora diz a Teresa que Mariano é seu namorado, e o que houve entre eles já é parte de um passado que todos devem esquecer. Fernando vai buscar Teresa e diz que já não pode mais viver sem ela. Teresa diz que se ele realmente a ama então irá se divorciar, pois de maneira alguma aceitaria ser sua amante. Fernando a interrompe e diz que não pode romper com Luisa, estando a poucos dias de seu casamento. Teresa diz a Fernando que se ele realmente quer ter uma relação com ela, tem que fazer as coisas às claras e promete pedir o divórcio a Arthur assim que ele romper seu compromisso com Luisa.

As aventuras de Poliana

Arlete fica feliz com possível relacionamento entre Gabi e Vini, pela menina ser rica. Débora conta sobre Gui para Marcelo. Roger se arrepende e vai atrás do menino. Guilherme busca apoio na casa de Jeff. Pendleton explica para as crianças sobre as iniciais encontradas no jogo. Roger vai até a casa de Luísa, grita com todo mundo e promete se vingar de todo mundo que está lá.

RECORD

Jesus

Dimas e Gestas são pregados na cruz. Caifás recupera a moeda que deu a Judas. | Judá se arrepende de não ter vivido mais com o Irmão. Antipas deixa o palácio. Petronius pergunta a Pilatos sobre o que escrever na cruz de Jesus. Crucificados, Dimas se mostra arrependido, enquanto Gestas fica com raiva. Ferido e com a coroa de espinhos, Jesus começa a carregar sua cruz. Maria Madalena se desespera ao ver algumas pessoas jogando legumes no Messias. Ao ver o estado de seu Filho carregando a cruz, Maria sente uma profunda angústia.