Resumo das novelas do dia 28 de maio de 2019

Filipe confessa que tem um forte sentimento por Rita

Em “Malhação”, Lígia e Joaquim repreendem Filipe por permitir que Rita veja Nina às escondidas. Raíssa briga com Thiago e alerta Carla. Jaqueline ampara César, que acaba desfalecendo. Jaqueline insiste para ir com Vânia ao hospital. César entra em cirurgia. Filipe conta sobre sua briga com a família, e Martinha tem esperança de que o rapaz viaje com ela para fora do país. Filipe confessa a Beto que tem um forte sentimento por Rita.

Órfãos da terra

Paul promete a Camila que vai interromper as apostas de Miguel no cassino caso ele comece a perder dinheiro. Camila garante a Cibele e Benjamin que não está tramando contra Laila. Bruno convence Martin a retomar as sessões de terapia com Helena. Cibele conta para Rania que Dalila/Basma é chefe de Paul. Camila alerta Dalila/Basma sobre a desconfiança de Cibele. Ali tenta fazer Sara recuperar sua memória. Elias e Helena se beijam. Rania revela as descobertas de Cibele para Jamil e Laila.

Verão 90

Herculano se decepciona com Janaína. Vanessa aceita a proposta de Jerônimo para separar Dandara de Quinzinho. Madá e Raimundo concluem que ambos são apenas amigos. Herculano resolve seguir o conselho de Madá e trabalha no roteiro de um novo filme. Quinzão decide lutar por Lidiane. Vanessa acompanha Quinzinho num jantar de negócios. Lidiane recebe flores de Quinzão, mas acredita ser um fã anônimo. Mercedes procura Janaína e avisa que sabe que João é o responsável pelo programa de Manu.

A dona do pedaço

Rock pensa em pedir patrocínio a Maria. Josiane tenta convencer a mãe a investir em seu novo trabalho e pede ajuda a Zé Hélio. Rock apresenta Josiane a Virgínia, que indica os serviços de Kim. Amadeu incentiva Gilda a mudar de profissão. Gladys explica como Lyris deve seduzir Agno. Virgínia é fotografada na entrada do evento beneficente. Régis se aproxima de Josiane. Maria chega ao leilão e não repara quando todos ridicularizam seu visual. Maria procura por Josiane, que beija Régis para se esconder da mãe.

SBT

As aventuras de Poliana

Vini vê Rato com seu pai e fica desesperado. Yasmin percebe que Claudia anda triste e chora, desabafando com a mãe seu lado da situação. Lorena também percebe que Durval anda para baixo. Luísa e Marcelo revelam para Poliana e João que estão namorando. Raquel conta à família que Roger os convidou para jantar. Poliana e João preparam um jantar especial para Luísa e Marcelo.

Cúmplices de um resgate

Marina diz para Manuela que pediu para Damião conseguir um celular e que levará o aparelho para ela ligar para Rebeca, revelar onde está, mas pedir para ela tomar cuidado com as informações, pois está em perigo. Ao lado de Sabrina, Omar inventa para Téo que existe um óculos da cidade grande que faz com que cegos voltem a enxergar e que possui um para emprestar. Marina prepara uma torta com laxante para tirar os capangas de Regina dos pés de Damião. Entediada em ficar sozinha em casa, Isabela se veste de menino para sair pelo prédio, mas é capturado por Dinho, que pensa que ela é um garoto mestre do grupo satânico, que é como chamam os irmãos Vaz.

RECORD

Jezabel

Hannibal desabafa sua fúria com IB e diz que a princesa planejou a derrocada de Barzilai escondida com Dido e Sidônio, sem sua ajuda e sem comunica-lo. Obadias leva Ezequias para falar com o rei. Acabe pergunta a Ezequias se Deus aprovaria a decisão de afastar Barzilai diante dos fatos ocorridos, e ele consente. Obadias fica frustrado. IB a mando de Jezabel vai chamar Baltazar para que vá ao palácio. Acabe determina que Baltazar volte ao convívio com Micaías e Inlá e que assim consiga descobrir o paradeiro de Elias, caso contrário, sua filha Chaya será dada em sacrifício a Baal.