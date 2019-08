Resumo das novelas do dia 28 de agosto de 2019

Fabiana chantageia Jô

Em A dona do pedaço, Régis se declara a Maria da Paz. Rock termina com Fabiana. Téo tenta se reaproximar de Jô. Jô dá dinheiro a Rael. Tonho alerta Jenifer por ficar com Rael. Gilda descobre que Amadeu esteve com Maria da Paz e discute com o marido. Linda sugere que Vivi também provoque ciúmes em Chiclete. Kim discute com Márcio. Agno fica feliz ao saber que Rock rompeu com Fabiana. Maria da Paz faz bolos com a ajuda de Marlene e Evelina. Rock tenta aconselhar Agno, que acaba aceitando as condições de Fabiana. Vivi marca com Abdias um encontro no estúdio. Paixão decide conhecer Rock e fica encantado ao ver Kim. Fabiana chantageia Jô para ficar com a fábrica de bolos.

Malhação

Filipe diz que mandará prender Rita e Tadeu, e Beto se assusta. Marquinhos monta um vídeo vexatório sobre Raíssa e divulga na internet. Rita se irrita com as acusações de Filipe. Lígia vai com Tainá a um abrigo de crianças. Camelo encontra Margarida desmaiada em casa e a leva para o hospital. Camelo e Serginho descobrem que Margarida possui uma doença grave. Thiago vê o vídeo de Marquinhos e avisa a Raíssa, que tenta permanecer tranquila. Guga pede para Filipe não contar para sua família sobre os comentários de Tadeu. Tadeu fala com Cida, e Lígia o flagra com Nina no colo. Marquinhos implica com Camelo. Lígia acusa Tadeu de se aproximar de Nina a mando de Rita.

Órfãos da terra

Dalila vibra com a possibilidade de separar Jamil e Laila. Pressionada por Ester, Latifa oferece um jantar típico judeu para Bóris e Eva. Abner é demitido da casa de sucos. Dalila faz intriga de Jamil para Mágida. Hussein conversa sobre Helena com Jamil. Camila pede para voltar ao Brasil, e Valéria decide acompanhá-la. Tereza se surpreende ao encontrar Norberto em sua casa. Sara tem um sangramento e Faruq aconselha Ali a levá-la para o hospital de Letícia. Bóris e Eva aprovam a comida de Latifa. Sara e Ali descobrem que terão gêmeos e se preocupam com a gravidez de risco. Mágida chega ao Instituto e Salma corre para os braços da mãe.

Bom Sucesso

Ramon deixa claro a Luan que não admite que ele faça Alice sofrer. Leo avisa a Ramon que Marie ficará hospedada em sua casa. Nana acusa Diogo de ter se aproveitado enquanto ela estava sob efeito de bebida. Waguinho é abordado por bandidos, que ordenam que o rapaz trabalhe para eles até o pagamento de uma dívida. Alice comenta com Luan que estranhou a volta de Waguinho à escola. Marcos apresenta o livro de Silvana à equipe da editora. Alice e Ramon fazem as pazes. Diogo flagra a proximidade entre Mário e Nana. Diogo ameaça Mário e exige que ele se afaste de Nana.

SBT

As aventuras de Poliana

Pendleton volta para a cidade e conversa com Ester. Devido a briga com Marcelo, Luisa quer ir embora do Campo de Férias com Poliana. Roger vê Carla com Guilherme e apoia a aproximação do casal. Waldisney ameaça Nadine. O CLP inicia seu projeto na escola Ruth Goulart e Débora fica com medo que os moradores da comunidade roubem os pertences do colégio. O Clubinho MaGaBeLo encontra uma passagem misteriosa na casa de Pendleton.

Cúmplices de um resgate

Luiz coloca seu carro a venda. Antonella conta sua história para Nina e pede para ela não contar nada a ninguém. Alícia renuncia o cargo de síndica e Meire desiste de sair do condomínio. Regina diz a Ofélio que ele não sairá mais sozinho com Manuela. Como um funcionário do estoque da confecção havia se demitido, Clara oferece a vaga para Luiz e ele aceita. Safira conversa com Berta e propõe uma sociedade numa nova confecção.

RECORD

Topíssima

Paulo fica agoniado com a presença de Rafael. Zeca sai da casa de Bruno e se surpreende ao ver Vitor. Paulo despista Rafael e pega Jade. Bruno aceita Formiga em sua casa e Zeca leva Vitor para a delegacia. No local combinado, André se encontra com Pedro para ele atirar no sequestrador após a troca da refém. Sophia descobre que Lara quer tirá-la da presidência. Disfarçado, Paulo Roberto chega ao local da troca. André se emociona ao ver Jade e manda o sequestrador entrega-la primeiro.

O rico e Lázaro

Hananias diz que o Senhor falou com ele. O falso profeta avisa que os cativos hebreus devem se rebelar. Zedequias conversa com os filhos e diz ter um plano infalível para se livrar de Joaquim. Joana vê Jeremias caminhando na direção do templo amarrada a um jugo de escravo. O profeta manda Hananias se calar. Sammu se apresenta à rainha Amitis. Chaim chega com Rabe-Sáris na Casa da Lua e avisa que se encontrará com seu outro filho. Enquanto trabalha na oficina, Asher se surpreende com a chegada de Zac.