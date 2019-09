Resumo das novelas do dia 27 de setembro de 2019

Diogo persegue Eric e provoca acidente

Em “Bom Sucesso”, Diogo se esconde de Marcos para não ser visto com Gisele. Alice aceita a presença de Waguinho no slam de poesias. Lulu não gosta da intimidade com que Bezinha se refere a Antônio. Jeniffer fica preocupada ao ver Vicente com Gabriela. Diogo se irrita ao ver Eric conversando com Nana. Diogo comunica a Pessanha sobre a investigação de Marcos. Stefany avisa a Marcos e Waguinho que Sinistro e Galo Cego foram assassinados. Eric anuncia a Diogo e Gisele que contará a Nana tudo o que sabe sobre o casal. Diogo persegue Eric e acaba provocando um acidente.

Malhação

Raíssa e todos comemoram sua vitória, e Nanda se entristece. Ivete repreende Nanda, e Carla defende a menina. Filipe se declara para Rita e diz que deseja contar sobre seu amor para a família. Nanda tem uma crise, e Raíssa ajuda a amiga. Neide afirma a Marco que não desistirá dele. Lígia e Joaquim comentam sobre a paixão de Filipe por Rita. Raíssa é aclamada na volta ao colégio, e Nanda se incomoda. Milena se aconselha com o amigo Pedro. Raíssa diz a Anjinha que Nanda está precisando de ajuda. Vânia é assaltada. Jaqueline se assusta com o comportamento de Thiago. Neide alerta Madureira para a possibilidade de os dois perderem Marco e Carla. Milena anuncia a Karina que ficará com César. Filipe e Rita vivem sua paixão.

A dona do pedaço

Jô se irrita com os questionamentos de Amadeu. Joana desabafa com Maria da Paz sobre seus problemas financeiros. Linda faz um acordo com Otávio para afastar Beatriz de Zé Hélio. Márcio desconfia de Kim com Paixão. Tonho surpreende Lyris. Camilo se revolta ao ver as fotos de Vivi e sabota as roupas da esposa. Britney fica doente e Abel se preocupa. Nina procura Camilo. Antero diz a Evelina que sente falta de dançar. Evelina pede que Marlene a ensine a dançar. Chiclete garante a Beatriz que descobrirá o que se passa com Vivi. Jô declara a Kim que deseja ganhar dinheiro com seu perfil nas redes sociais.

SBT

As aventuras de Poliana

Vini pede para Dona Branca o ajudar com a coreografia para sua audição. Raquel é pega pela polícia enquanto pichava paredes, e é levada para delegacia. Mirela pede que sua avó recuse o pedido de Vini. Bento sonha com o dia em que poderá andar. Brenda vai até a casa de Gleyce para de desculpar pessoalmente. Poliana ajuda Ester a voltar para sua casa. Roger tenta convencer os investidores da O11O a tirar OTTO do comando. Poliana desobedece Luisa, e pede ajuda financeira a Pendleton. Débora avisa que encontrou um lugar para ficar e irá sair da casa de Roger. Luisa desconfia que Pendleton possa ter uma afilhada. Ester pede para Pendleton deixa-la estudar na Ruth Goulart.

Cúmplices de um resgate

A italiana diz que o esposo não a leva para jantar e nem lhe presenteia. Isabela está interessada em Téo. Regina vai disfarçada no vilarejo e segue Isabela na rua. Joaquim está irritado com André por achar que ele se envolveu com Manuela. Julia vê a foto que Priscila havia enviado para Joaquim e vai tirar satisfação com André. Regina ameaça Isabela, diz que se ela não ficar quieta perderá a herança. A vilã fala ainda que prefere que ela fique por lá, longe dela. André se explica para Julia e conta que não gosta da Manuela. Priscilla não conta a verdade para Julia sobre a foto. Isabela pensa numa maneira de ver Marina.

RECORD

Topíssima

Lara se encontra com Yasmim e pergunta o motivo do encontro. Graça avisa a Pedro que seu filho foi visto perseguindo Edison. Yasmim conta para Lara que Paulo Roberto foi o verdadeiro responsável pelo incêndio no restaurante de Mariinha. Lara diz que ela precisa continuar fingindo que faz parte do esquema para conseguirem provas suficientes. Edison é levado para um local deserto e lá encontra com Gonçalo, o mesmo que o salvou em Teresópolis. O rapaz pergunta quem é o motoqueiro.

O rico e Lázaro

Zelfa reclama dos produtos pagãos vendidos por Tamir e Shamir. Fassur encontra Chaim e pede contribuição para a sinagoga. Elga se consulta com Shag-Shag. Ebede-Meleque descobre que Matias se apaixonou por Gadise. Shag-Shag aconselha Elga a dar mais atenção a Chaim. Durante a cerimônia de casamento, Shamiran toca uma música para Evil. Zelfa reclama do encontro que Elga teve com a vidente. Oziel leva uma mensagem para Zadoque. Sonolento, Evil aplaude a apresentação de Shamiran. Ebede-Meleque fala com Joana sobre Gadise. Na mina de cobre, Asher é atacado por um escravo enlouquecido.