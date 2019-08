Resumo das novelas do dia 27 de agosto de 2019

Hussein pede Helena em casamento

Em Órfãos da terra, Dalila conta seu plano contra Jamil e Laila para Fauze. Aline e Caetano temem ficar sem Salma. Aline questiona Cibele sobre a namorada de Benjamin. Fairouz entrega a Jamil um pacote com cartas de sua mãe. Elias tenta novamente reatar com Missade. Hussein pede Helena em casamento. Abner e Latifa conseguem dormir juntos. Fauze avisa a Dalila que Mágida foi encontrada. Latifa se esconde de Ester. Samir pede Missade em casamento e ela se demite da pizzaria. Aline descobre que Benjamin tem uma namorada. Padre Zoran avisa a Rogério que a mãe biológica de Salma foi localizada. Jean abandona o Instituto. Elias sofre com saudades de Missade. Todos se preparam para a festa de ano novo. Fauze avisa a Dalila sobre a chegada de Mágida.

Malhação

Max se irrita com a pergunta de Regina. Filipe socorre Lara e a leva para um hospital. Rita tenta se explicar para Beto e Meg. Karina discute com César por causa de Milena. Serginho sugere que Rita peça a ajuda de Guga para falar com Beto e Meg. Beto pensa em contar o que descobriu para Filipe. Regina questiona Rita sobre a amizade entre Serginho e Guga. Vânia expulsa Karina de sua casa. Max estranha o fato de Rita nunca querer dormir com Guga. Jaqueline conversa com Milena sobre Daniel. Carla, Raíssa e Thiago repreendem Tadeu por seu comportamento. Guga tenta convencer Beto e Meg a não contarem para Filipe os comentários de Tadeu. Marquinhos se oferece para ajudar Nanda a se vingar de Raíssa. Beto conta para Filipe que Rita e Tadeu pretendem sequestrar Nina.

Bom Sucesso

Mauri libera Alberto para ir à feijoada. Patrick conta a Gabriela que ele e Vicente pediram a Ramon que ela voltasse a treinar no time. Alberto diz a Sofia que pretende fazer uma surpresa para Paloma. Paloma faz uma declaração de amor a Ramon no palco da quadra do Cacique de Ramos. Alberto fica surpreso com a atitude de Paloma. Lulu pede emprego para Alberto. Paloma e Ramon flagram Alice e Luan juntos.

A dona do pedaço

Maria da Paz pensa em voltar a vender bolos na rua. Régis abandona Jô. Fabiana afirma a Rock que não ameaçou Agno. Sílvia desiste de ficar com Márcio. Gilda teme a cirurgia. Rael chantageia Jô. Gladys reclama por Régis querer reatar com Maria da Paz. Maria se emociona ao ver o carrinho em que vendia bolos. Abel discute com Britney. Fabiana procura Cássia na escola e ameaça Agno. Téo fotografa Sílvia. Régis pede a ajuda de Amadeu sobre seu caso. Zé Hélio leva um bolo para Beatriz. Chico combina o resultado da luta com o adversário de Rock. Márcio critica a exigência de Jô de que ele deposite o dinheiro das negociações da empresa em sua conta pessoal. Chiclete provoca ciúmes em Vivi com Sílvia. Rock descobre que é enganado por Fabiana. Régis procura Maria da Paz.

SBT

As aventuras de Poliana

Roger intimida Luisa ao dizer que ela já conhece OTTO. Devido ao jogo de realidade virtual, Mirela se desequilibra e cai na piscina com os óculos. Vini salva a menina. Marcelo e Luisa brigam. Benício e Gael procuram por Pendleton. Devido ao incidente com o óculos, Mirela é convidada a se retirar do Campo de Férias. Raquel ajuda Mirela a não ser expulsa, e as duas voltam a ser amigas. O misterioso jogador “VC” hackeia o sistema do Vetherna e interrompe o jogo. Waldisney flagra Pendleton em seu esconderijo secreto.

Cúmplices de um resgate

Meire faz as malas e diz que se mudará do condomínio por não ser a síndica. Com dó de Meire, Alícia desiste de ser síndica. Otávio diz a Rebeca que só a levou para conhecer seu avô porque a ama muito. Isabela envia um bilhete para Manuela, dizendo que quer conversar pessoalmente com ela. Ofélio ajuda Manuela a chegar ao quarto de Isabela. Regina desconfia de Ofélio.

RECORD

Topíssima

Vitor se surpreende ao ver Elisabete. Zumbi desmaia ao ver o sangue no braço de Formiga. Vitor diz que ele mesmo fará o curativo. Na mata com Jade, um dos sequestradores liga e pede orientação a Pedro. O policial liga para Paulo Roberto e pede para ele receber a menina por uma noite. André pede a ajuda de Pedro para tirar Taylor da prisão. Eles levam o prisioneiro para a peixaria. Pedro fica sem saber o que fazer.

O rico e Lázaro

Hurzabum encontra Shag-Shag e diz que Sammu voltou como sacerdotisa do palácio. Elga toma coragem e avisa a Chaim sobre o retorno de Zac. Nabucodonosor finge estar passando mal para despistar Amitis. Beroso ordena que Sammu agrade ao rei. Nebuzaradã conversa com Kassaia e diz ter ficado incomodado com a presença de Joaquim. Sammu-Ramat vai até o quarto de Nabucodonosor. Asher encontra Joana e avisa que irão fugir.