Resumo das novelas do dia 26 de setembro de 2019

Marcos surpreende Diogo e Gisele na editora

Em “Bom Sucesso”, Gisele afirma a Diogo que não sabe onde Nana passou a noite. Paloma diz a Ramon que irá criar uma coleção e promover um desfile com a vizinhança. Sofia descobre por meio de Peter que Paloma não trabalha mais para Eric e dá a notícia a Alberto. Marcos e Mário constatam que a ideia de Alberto e Paloma atraiu o púbico para o estande da Prado Monteiro na Bienal. Paloma recebe um livro sem remetente, e deduz que foi presente de Alberto. Waguinho diz a Marcos e a Alice que Stefany pode convencer Sinistro a depor em favor de Paloma. Stefany aceita ajudar Marcos em troca de dinheiro. Diogo e Gisele estão juntos na editora quando percebem que alguém se aproxima. Marcos chega à Prado Monteiro.

Malhação

Max e Regina acreditam que Osório mentiu sobre Guga. Raíssa tenta se aproximar de Nanda, que hostiliza a concorrente. Guga conta a Beto sobre a reação de Max e Regina. Começa a final do concurso ‘Vai no Gás’, e todos se reúnem para torcer por Raíssa. Serginho aconselha Guga a revelar seu segredo de uma vez para a família. Marquinhos, Solange e Ramila vibram por Nanda. Ivete pressiona Nanda, e Carla a repreende. Karina insiste pela resposta de Milena sobre a viagem das duas. Nanda tenta prejudicar Raíssa, e se envergonha com a chamada de Carla. Raíssa canta uma música inédita de Camelo, que se emociona ao lado de Tato. Raíssa vence o concurso e descobre que se apresentará no Rock In Rio.

A dona do pedaço

Ameaçada por Fabiana, Jô transfere todo o seu dinheiro à moça. Régis visita Jô. A diretora da clínica de repouso exige a Joana que pague a mensalidade de sua avó Matilde. A nova confeitaria de Maria da Paz é um sucesso. Fabiana retira plano de saúde dos funcionários e todos se revoltam. Kim aconselha Vivi. Jô tem alta do hospital e Téo e Amadeu estranham seu comportamento. Rock confirma a Agno que está gostando de Joana. Abel confessa a Márcio que ama Britney. Rock incentiva Leandro a se aproximar de Agno. Camilo busca Vivi no estúdio e Chiclete os observa. Téo deduz que Fabiana está chantageando Jô e alerta Amadeu. Otávio se irrita ao encontrar Zé Hélio em sua casa. Téo sugere que Rock reate o namoro com Fabiana para descobrirem o que ela tem contra Josiane.

SBT

As aventuras de Poliana

Filipa pede para seu pai leva-la para um tour na O11O com suas amigas. Raquel discute com Fernanda. Afonso cobra de Débora as despesas do casamento. Pendleton ajuda Ester a normalizar sua maneira de falar. Débora desvia dinheiro do CLP e Roger a ajuda a encobrir. Raquel briga com Jerry e pede que o menino não a procure mais. Falcão consegue fugir da delegacia e volta para a comunidade. Gabi oferece ajuda a Vini com a audição. Lorena conhece Ester.

Cúmplices de um resgate

Sozinha, Isabela diz que não pode se envolver, pois Rebeca lhe abandonou e ama apenas Manuela. Otávio vai conversar com Manuela e diz que todos do vilarejo já foram embora, mas que a família está preocupada com tudo que aconteceu com ela no passado. Isabela inventa que não pode dizer quem eram os bandidos, pois ficou vendada o tempo todo e que não quer falar sobre isso. Flávia e o Pastor Augusto querem que Manuela também participe da peça. Regina decide que não vai fazer nada com Isabela, pois pode ser bom essa mudança a princípio é por acreditar que ela não vai querer por sua herança em perigo.

RECORD

Topíssima

Fernando procura Pedro e pede para fazer mais entregas do Veludo Azul agora que os pais estão sem emprego. O menino pede para trabalhar na peixaria. Pedro fica furioso ao descobrir que seu filho foi atrás de Edison. Mão de Vaca, André e Graça observam Edison na universidade. Ele se aproxima de Lara e pergunta se ela é a outra sócia do Veludo Azul. Ela nega e pergunta se o rapaz bebeu. Lara deixa o local. Logo em seguida uma moto se aproxima de Edison e manda ele subir. André e Graça tentam seguir a moto.