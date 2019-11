Resumo das novelas do dia 26 de novembro de 2019

Thelma descobre que tem um aneurisma cerebral

Em “Amor de mãe” Lurdes conta como encontrou Camila. Magno acompanha Brenda durante sua transfusão de sangue, ao lado de Leila, que está em coma. Betina e Magno disfarçam sua atração uma pelo outro. Lídia contrata Érica. Vitória lembra de quando perdeu seu bebê. Vitória e Paulo não se entendem. Lurdes ajuda Thelma, que descobre que tem um aneurisma cerebral. Thelma revela a Lurdes que é viúva e se preocupa com seu filho, caso não sobreviva à cirurgia. Sinésio ameaça Thelma, e Danilo defende a mãe. Camila se forma e homenageia Lurdes. Para salvar uma mulher, Magno se envolve em um acidente com Genilson.

Malhação

Regina pede que Meg convença Max a aceitar Guga. Rita e Filipe discutem por causa de Leila. Tatoo faz uma confusão e acaba interferindo na relação de Cléber e Anjinha. Rui e Filipe se enfrentam. Meg aceita dormir na casa de Regina e tentar se aproximar de Max. Filipe deixa o bar de Rui, e Leila o segue. Max desabafa com Meg. Tatoo comenta com Camelo e Raíssa que Cléber pode estar agredindo Anjinha. Marco e Carla se preocupam com o sofrimento de Anjinha e Cléber. Rui pede que Rita não desista de ficar com a guarda de Nina.

Éramos seis

Neli garante a Marion que Alfredo é apaixonado por ela. Genu pensa em falar com Lola sobre o namoro de seus filhos. Lola encontra Marion e Júlio se desespera ao ver que as duas se conhecem. Karine incentiva Soraia a mudar o visual para chamar a atenção de Julinho. Julinho namora Lili. Alfredo conversa com Júlio sobre Marion. Zeca se surpreende com o estado da igreja que deverá pintar. Carlos pede que Júlio respeite seu período de repouso. Júlio se assusta com seu estado de saúde.

Bom sucesso

Mario deixa Nana abalada ao afirmar que está com Silvana e não pode magoá-la. Alberto nega gostar de Paloma, quando Vera insinua que o empresário está apaixonado pela costureira. Isadora/Marcela ameaça deixar a terapia se Diogo não pagá-la por seus serviços. Yuri aluga o quarto na casa de Gisele. Alice sugere a Waguinho que volte para a escola. Fábio se apresenta a Nana como irmão de Felipe e avisa que sabe que o editor foi assassinado.

SBT

As aventuras de Poliana

O plano de Mirela funciona e Vini fica enciumado com a relação da menina com Luca. Ruth e Bento devolvem o aparelho para Pendleton fazer alguns ajustes. As crianças do Clubinho perguntam se Poliana descobriu algo sobre Pendleton. Marcelo pede para Débora parar com seus planos para tentar separa-lo de Luisa. Roger pede para Joana criar um avatar para ele. Guilherme e Raquel se beijam no colégio.

Cúmplices de um resgate

Rebeca vai com Otávio até o haras do vilarejo. Otávio diz para Ermínio que pretende comprar um cavalo. Téo está empenhado em aprender como trabalha na sapataria e na sorveteria da família. Giuseppe vê o pequeno na sapataria com Nico e fica orgulhoso. Mais tarde, Giuseppe conta para Fiorina que acredita que Téo escutou a conversa deles. Os dois decidem conversar com o filho. Meire quer conseguir uma prova para mostrar para o juizado que os Vaz foram abandonados. Na gravadora, é decidido que a coreografia para a música Superstar está exagerada. Otávio e Rebeca andam a cavalo. O animal que está Rebeca sai em disparada.

RECORD

Topíssima

Rafael diz que não deixará o pai fugir e aponta a arma para Paulo Roberto. Rafael não consegue atirar no pai e Paulo Roberto foge. Diante do corpo de Taylor, o rapaz liga pra Antonio. O taxista avisa ao delegado que o reitor está tentando fugir. Rafael impede que Paulo Roberto fuja. Sophia fica surpresa ao ver Bruno na prisão. Ela fica revoltada. Antonio ampara Rafael. Paulo Roberto é algemado e preso. Antonio leva Rafael para a casa de Madalena. Paulo Roberto chega na delegacia. Bruno pede desculpas à Sophia e diz que realmente se enganou. André avisa a Paulo Roberto que Pedro estará com ele na prisão.

O rico e Lázaro

Sammu envenena a roupa de Daniel. Shag-Shag se surpreende ao receber a visita da rainha. Nebuzaradã avisa que a adivinha será condenada em breve. Em conversa com Amitis, Shag-Shag diz que o verdadeiro pai de Hurzabum está vivo e é poderoso. Daniel segue para o quarto. Mesaque observa Zac saindo da cidade com uma carroça cheia de mercadorias e o questiona. Enquanto coloca a roupa envenenada de volta nos pertences de Daniel, Sammu-Ramat se surpreende com a chegada do governador e se esconde em baixo da cama.