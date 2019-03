Resumo das novelas do dia 26 de março de 2019

Mirtes confronta Rita de Cássia sobre as calcinhas de Machado

Em “O sétimo guardião”, Robério alerta Judith sobre o risco de Olavo acabar com Serro Azul. Firmina estranha a presença de Luz no salão de Neide. Padre Ramiro comemora com Maltoni e Elisa a confirmação do casamento dos dois. Jurandir decide voltar a Serro Azul para o casamento da filha, e Afrodite sugere uma reconciliação com Milu. Mirtes confronta Rita de Cássia sobre as calcinhas de Machado. Sampaio tenta se reaproximar de Valentina. Olavo faz uma proposta a Eurico. Sóstenes e Murilo vão ao salão falar com Neide.

REDE GLOBO

Malhação

***Capítulo não será exibido.

Espelho da vida

Vicente se emociona com o encontro de Daniel e Margot. Grace encontra um objeto antigo e acredita que seja o novo portal. Américo enfrenta Pente Fino, e os dois acabam presos. Ana e Flávio prometem ajudar Vitor e Jadson. Pat decide viajar às escondidas para o Rio de Janeiro para conhecer Ricardo Júnior, e Michele se preocupa. Alain conta sobre a história de Julia e Danilo, e Daniel fica comovido. Graça ameaça Eugênio e exige que ele liberte Piedade. Hildegard repreende Lucas ao flagrá-lo com Brigite. Isabel constrange Alain na frente de Daniel e Letícia. Dora comemora que Teresa voltou a falar. Eugênio ameaça Albertina. Margot descobre que Daniel é seu neto.

Verão 90

Madá conta a Álamo que viu mascarados dançando em seu sonho. Jerônimo reclama com Manu da pressão que está sofrendo na PopTv. Mercedes impede que Janaína alugue o imóvel que deseja para abrir seu restaurante. Jerônimo sugere um novo programa com Vanessa como apresentadora, mas ela rejeita a ideia. Moana conta a Janaína que foi Mercedes quem agiu para que ela não alugasse o imóvel. Mercedes coloca Candé no lugar de Jerônimo como diretor de programação da emissora. Horácio, o gerente do Quin´s Palace, se surpreende quando Ticiano avisa que alugará o primeiro andar todo do hotel por um mês. Herculano entrega a chave do imóvel desejado a Janaína. Patrick consegue abrir o pote de doce de leite. Depois de comer o doce, Patrick sobe ao palco da festa na boate e dança sensualmente, deixando Gisela deslumbrada.

SBT

Teresa

Fernando insiste em comprar de Arthur e Teresa suas ações do “Lua Turquesa”. Arthur não aceita. Aída leva um presente ao suposto filho adotivo de Genoveva e pede que ela o mostre a criança. Genoveva diz que o bebê precisa tomar banho de sol e a empregada o levou ao parque. Teresa insiste a Arthur que aceite a oferta de Fernando, pois assim teriam uma grande quantidade de dinheiro.

Arthur recusa. Roberto diz a Joana que ela não precisa fazer o que Teresa a aconselha, e sim o que ela mesma queira. Oriana pergunta a Fernando se ele ofereceu seu apartamento a Arthur pelo amigo, ou por Teresa. Ele responde que foi pelos dois. Oriana diz que Teresa é capaz de manipular qualquer homem, inclusive ele.

As aventuras de Poliana

Roger diz a Cláudia que ela está recontratada, mas que será a últma chance da secretaria. Marcelo conta a Iuri que vai expor seu trabalho junto com Luísa e ainda mostra uma mensagem de Nadine. As apresentações da aula de dança de Branca começam e Débora aproveita para fazer provocações. Brenda e Jefferson se apresentam e são muito aplaudidos. Enquanto isso, Poliana, João, Gael, Benício, Mário e Lorena vão à casa de máquinas para encontrarem os arquivos perdidos de Pendleton.

Mirela e Luca dançam valsa e, de longe (e triste) Vini observa tudo. Sara, invisível, atrapalha o plano das crianças descobrirem mais coisas sobre Pendleton. Guilherme e Raquel dançam tango em uma apresentação surpreendente. Após a dança Gui diz a Raquel que quer voltar atrás e reatar o relacionamento. Afonso chateado desabafa com Durval sobre a exposição de Luísa. Mirela observa Vini e Gabi dançando, incomodada. Gabi beija Vini ao fim da apresentação.

RECORD

Jesus

Barrabás é libertado e Pilatos manda açoitarem Jesus e depois liberta-Lo. Maria fica angustiada. Caius debocha de Jesus. Judas é atormentado pelo Satanás. Lázaro diz que o Filho de Deus os preparou para este momento. Jesus é açoitado. Pedro, atormentado, chora muito. O Satanás diz que Judas merece morrer. Petronius é surpreendido com a chegada de Maria Madalena. Ela pede para o centurião ajudar Jesus.

Cláudia pede para Pilatos continuar tentando salvar a vida do Messias. Satanás vê o estado de Jesus e tenta fazê-Lo desistir. Pedro pede perdão a Deus. Judas se suicida. Helena fica feliz ao rever Judas Tadeu.