Resumo das novelas do dia 26 de junho de 2019

Mercedes fica encantada por Andreas

Em “Verão 90”, Mercedes fica encantada por Andreas. Jerônimo promete a Vanessa que será dono da PopTV. Filipa avisa a Carlos que terá que envolver Larissa para conseguir resgatar a galinha de barro. Filipa inventa para Larissa que está doente e precisa das joias que estão escondidas na galinha de barro para fazer uma cirurgia cardíaca. Andreas dá o quadro que arrematou no leilão para Mercedes. Lidiane aprova suas fotos na SexyCat. Mercedes convida Andreas para jantar. Dandara e Quinzinho se encontram.

Malhação

Rita não acredita que Mari tenha abandonado seu filho. Carla anda em uma bicicleta sem freio e acaba atropelada por Marco, que provoca Madureira ao ver o rival se aproximar. Rita cuida de André. Nanda não gosta de ver Camelo e Raíssa abraçados e vai tirar satisfação. Marco tenta seduzir Carla. Rita se recusa a prestar queixa do desaparecimento de Mari. Enciumado, Madureira reclama de Carla para Daniel. Nanda fica encantada com a música de Camelo e Raíssa. César pede para colocar seu nome na certidão de nascimento de Jaqueline. Beto aparece para dançar com Meg. Raíssa comenta que André parece filho biológico de Rita.

Órfãos da terra

Dalila/Basma procura Jamil. Miguel vai à oficina de Caetano. Cibele, Benjamin e Bruno contam a Laila o que descobriram sobre Paul. Miguel se desespera com a mensagem que recebe de Robson. Jamil discute com Dalila/Basma. Elias implora que Missade volte para casa. Miguel sai apressado com Rania para viajar e tenta despistar o carro de Robson. Davi se despede da família e de Cibele. Dalila beija Paul, mas pensa em Jamil. Robson e seus capangas destroem a loja de Miguel e machucam Jamil. Letícia discute com Faruq. Jamil chega em casa machucado e Laila se preocupa. Ester expulsa Latifa de sua casa. Missade decide voltar para a casa de Rania.

A dona do pedaço

Cosme cobra de Adão sua encomenda. Régis tenta convencer Maria da Paz a jantar na casa de Beatriz. Fabiana tenta disfarçar a irritação quando Otávio e Beatriz se recusam a dar o nome da família para ela. Adão pensa em enviar Mão Santa para fazer o trabalho de Chiclete. Vivi não gosta da forma como Rock fala com Fabiana e sai em defesa da irmã. Régis encontra o cofre no escritório de Maria da Paz. Agno começa a pagar a academia para Rock treinar. Otávio compra uma joia e Vivi questiona o pai. Vivi desconversa quando Camilo pergunta sobre sua noite. Agno pede a ajuda de Fabiana para dar um golpe em Otávio. Maria da Paz ouve as críticas que Vivi faz sobre ela e fica indignada.

SBT

As aventuras de Poliana

Gleyce acompanha Kessya em seu ensaio fotográfico, mas desconfia de que tenha algo errado. Sem contar para Marcelo, Luisa se encontra com Pendleton para falar sobre as mudanças na escola. A casa de Arlete fica pronta, e a família retorna ao lar. Marcelo aparece na casa de Pendleton para confronta-lo e encontra com Luisa. Fernanda e Durval decidem que um dos dois terá que sair de casa. Falcão decide ficar um tempo longe da vizinhança até que os ânimos de Rato se acalmem. João conhece os pais de Mirela, e toca modas de viola com o casal. Pendleton diz que tem algo a mostrar para Marcelo e Luisa, e os surpreende com uma novidade.

Cúmplices de um resgate

O músico mostra o cartaz que busca Manuela para Regina, garante que sabe que existem coisas acontecendo na mansão e que ela pode contar com ele. Safira discute com o pai, Fortunato, por ele ter lhe deixado de lado quando ela era criança para trabalhar. Priscila diz para a mãe que Fortunato deve ter sido melhor pai de Safira do que ela é dele. Ofélio maltrata Manuela para que Regina acredite que ele é um homem ruim. O músico faz questão de explicar para Manuela o plano. Na gravadora, Ofélio quase é pego por Geraldo enquanto conversava com as crianças, mas inventa que está se fazendo de amigo deles para saber se eles sabem de algo.