Resumo das novelas do dia 25 de setembro de 2019

Paloma decide realizar seu sonho de ser estilista

Em “Bom Sucesso”, Mário conta a Nana que ela passou mal e garante que nada aconteceu entre eles. Paloma não dá atenção para Marcos. Alice pensa em falar com Waguinho e pede ajuda a Francisca para encontrá-lo. Alice liga para Marcos e diz que Waguinho pode testemunhar a favor de Paloma. Eric nega ter contratado Paloma para se vingar de Alberto, quando a costureira o questiona. Paloma desiste de trabalhar para Eric. Nana confidencia a Gisele que dormiu com Mário. Paloma resolve se dedicar à costura e realizar seu sonho de ser estilista. Nana inventa para Diogo que dormiu na casa de Gisele. Diogo pressiona Gisele para saber a verdade sobre Nana.

Malhação

Nanda não consegue se entender com João Estrela. Anjinha apoia Cléber. Montenegro repreende Estrela e cobra as novas músicas de Nanda e Raíssa. Guga conta sua história com Serginho para Meg, que se emociona. Beto alerta Guga e Meg sobre as intenções de Osório. Cláudio instrui Rita sobre seus encontros com Nina. Marquinhos comenta com Anjinha que Nanda inventou um namoro com Cléber. Osório revela a Regina o que descobriu sobre Guga. Anjinha confronta Nanda. Regina se esquiva de conversar com Guga. Lígia sofre com o encontro de Rita e Nina, e Filipe a conforta. Montenegro se preocupa com a escolha da música de Raíssa. Madureira pensa em marcar a data de seu casamento, e Carla e Marco se sentem mal. Incentivada por Guga, Regina conta a Max sobre sua conversa com Osório.

Órfãos da terra

Resumo dos últimos capítulos não divulgado pela emissora.

A dona do pedaço

Fabiana finge que a queda de Jô foi um acidente e chama por socorro. Amadeu e Régis se enfrentam na confeitaria. Maria da Paz, Amadeu e Téo visitam Jô no hospital. Camilo faz um acordo com Fabiana e promete encerrar as investigações sobre o acidente de Jô. Téo afirma a Fabiana que descobrirá o mistério que existe entre ela e Jô. Zé Hélio se declara para Beatriz e a beija. Téo revela a Amadeu sobre a visita de Fabiana ao apartamento de Jô. Fabiana chega ao hospital e diz que deseja falar com Jô assim que a moça despertar. Camilo se revolta por não conseguir dormir com Vivi. Jô acorda e humilha Maria da Paz. Fabiana exige que Jô lhe transfira todo o seu dinheiro.

SBT

As aventuras de Poliana

João e seus amigos fazem uma apresentação musical para arrecadar dinheiro para ajudar Poliana e sua família. Com a aproximação de Yasmin e Paola, Filipa se sente rejeitada. Mirela retorna para a casa da avó com o pé imobilizado. No Clubinho, Mário, Gael e Benício fazem perguntas para Ester. Iure se reconcilia com Sophie. Poliana se junta com seus amigos na apresentação musical. Os meninos do Clubinho começam a estranhar o jeito de Ester. Branca chama Vini para ajuda-la a cuidar de Mirela. Pendleton aparece na casa de Sérgio procurando sua “afilhada” Ester. Raquel vê que Jerry convidou Gabi para ir ao show em seu lugar. Roger arquiteta planos para fazer com que Carla e Guilherme fiquem juntos, mas é descoberto. Débora aparece na casa de Marcelo e se declara para ele. Afonso oferece ajuda financeira a Luisa. Mirela ajuda Vini a estudar.

Cúmplices de um resgate

Todos do vilarejo vão até a casa de Rebeca para comemorar a volta de Manuela, que na verdade é Isabela. Navarro e Vargas observam tudo no Vilarejo. Geraldo e Regina conversam sobre o ocorrido após serem avisados pelos capangas. Safira está irritada com o surgimento de Manuela, pois acredita que agora não haverá empecilhos para Otávio se casar com Rebeca. Fortunato vai até a sala de Safira na empresa e pede para se reaproximarem. Safira grita que isso não irá acontecerá e que ela não quer mais ver a cara dele. Rebeca pergunta para Manuela, que na verdade é Isabela, se está tudo bem. A garota diz para ela não chegar muito perto dela.

RECORD

Topíssima

Vitor fica desolado ao saber que Formiga morreu na explosão do restaurante. O bombeiro avisa a Edevaldo que o incêndio foi criminoso. Paulo Roberto segue a ambulância com Rafael e chora, desesperado. Bruno desabafa com Canarinho e conta que perdeu seu irmão por overdose do Veludo Azul. A médica diz que Rafael não corre risco de vida. Antonio descobre que o restaurante foi incendiado. Paulo Roberto encontra com Hélio e os dois capangas. Transtornado, ele diz que quase mataram seu filho e atira, matando os três. Edevaldo conta para Bruno que o incêndio foi criminoso.