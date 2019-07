Resumo das novelas do dia 25 de julho

Tereza pede ajuda de Aline para encontrar Bruno

Em “Órfãos da terra”, Dalila ameaça Raduan e obriga Jamil a se casar com ela. Almeidinha procura Jamil e Laila. Santinha se apavora com Fauze. Bruno liga para Abner, mas acaba desmaiando. Almeidinha encontra Jamil, que nega qualquer acusação contra Dalila. Os capangas de Dalila escondem Laila. Salma pede para Aline ser sua mãe. Rania, Missade e Aline se preocupam com a falta de notícias de Santinha e Raduan. Dalila se casa com Jamil e o obriga a dançar com ela na frente de Laila.

Malhação

Lara mente para Lígia. Neide pede permissão a Carla para se envolver com Marco. Cabo Góis é preso. Camelo avisa que Raíssa precisa da autorização da mãe para cantar no show. Marco gosta de saber que Carla sentiu ciúmes dele. Carla vê Raíssa cantando na ONG e se enfurece. Marco tenta se aproveitar da discussão entre Carla e Madureira. Rita afirma que Filipe é cúmplice de Lara. Serginho não deixa Filipe falar com Rita. Raíssa tenta se explicar para Carla. Filipe decide conversar com Lígia sobre Rita.

Verão 90

O Resumo dos últimos capítulos não foi divulgado pela emissora. Os resumos dessa e de outras novelas podem mudar em função da edição dos episódios.

A dona do pedaço

Jô se revolta ao saber que a mansão não pode ser colocada em seu nome e convence Maria da Paz a pagar a casa com dinheiro de investimentos. Chico e Gina se unem para pegar o dinheiro de Eusébio. Téo e Márcio não conseguem convencer Maria da Paz a desistir da compra da mansão. Beatriz questiona Jô sobre Chiclete. Kim avisa que transformou sua festa em um casamento surpresa. Rock sugere que Zé Hélio espione o computador de Jô. Jô pensa em colocar a fábrica de bolos em seu nome. Maria da Paz descobre o motivo da ida de Chiclete a São Paulo.

SBT

As aventuras de Poliana

Vini aparece na escola sem aparelho e surpreende a todos. Guilherme e Raquel terminam o namoro. Lindomar compartilha sua lembrança com Jeff. Lorena passa a fazer aulas de balé. Waldisney descobre que Jeff invadiu o sistema da O11O e o ameaça. Poliana e Kessya encontram a estatueta de gato que Jeff estava procurando. Pendleton tenta descobrir a identidade do jogador anônimo. Gabi e Arlete ajudam Vini a mudar radicalmente seu visual.

Cúmplices de um resgate

Mateus conta a seus pais o que aconteceu durante a festa. Manuela diz para a irmã que elas devem dar um jeito de levar Isabela ao hospital. Joel vai tirar satisfação com Luis sobre o que aconteceu na festa com seus filhos e o demite. Safira diz para Tomás que mexeram nas suas coisas. Ele se faz de desentendido e diz que suspeita de Frederico. Manuela distrai Sandro enquanto Ofélio leva Isabela ao hospital. Luis conta a sua família sobre sua demissão. Mateus pensa que é tudo por culpa dele.

RECORD

Topíssima

Beatriz defende Rafael e Madalena vai embora. A esposa de Paulo Roberto se mostra receosa em relação ao filho. André e Pedro chegam ao hotel. Pedro consegue despistar o delegado e manda uma mensagem para Taylor, que pega uma arma e foge. André o vê tentando fugir e aponta a arma para ele. Graça e Edevaldo surpreende a todos na universidade e dão voz de prisão à Sophia.

Jezabel

Nabote e sua família são presos e julgados diante das pessoas e Jezabel ri, debochada. Os anciãos julgam Nabote e seus filhos de traição por descumprirem a ordem do rei acerca do jejum. Jezabel no alto de sua sacada do palácio e se diverte, enquanto saboreia algumas uvas.