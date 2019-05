Resumo das novelas do dia 24 de maio de 2019

Dulce atira contra Vicente e ateia fogo na casa dos Matheus

Em “A dona do pedaço”, Gladys e Lyris demitem Maria e Régis a leva para casa. Marlene avisa ao Padre da gravidez de Maria, que pede notícias de Amadeu. O advogado de Otávio e Beatriz explica o que eles precisam fazer para adotar Virgínia. A Madre superiora do convento manda continuar as buscas pela família de Fabiana. Dorotéia e a família entram na casa de Marlene atraídos pelo bolo de Maria. Eusébio sugere que Maria venda seus bolos. Amadeu desperta e entende o seu estado de saúde. Dulce decide ir à casa dos Matheus para cobrar notícias sobre Zenaide e as netas. Miroel e Ticiana entram em um embate com Dulce. Dulce atira contra Vicente e ateia fogo na casa. Maria recebe notícias da família e afirma que encontrará suas sobrinhas.

Malhação

Rita se afasta de Filipe. Carla discute com Thiago. Camelo chega com sua turma à ONG, e Daniel não gosta. Jaqueline tenta convencer Cléber a reatar com Anjinha. Rita chega à casa de Guga e causa um constrangimento na família do rapaz. Aparecida conta para Lara que Filipe deixou Rita brincar com Nina. Rita confidencia a Guga que Filipe a beijou. Lara fala com Joaquim sobre a aproximação de Filipe e Rita. Filipe fica apreensivo quando Martinha o questiona sobre Rita.

Órfãos da terra

Cibele conhece Dalila/Basma e desconfia de seu comportamento. Missade convida a empresária síria para almoçar em sua casa e pede ajuda a Rania. Sara acorda do trauma e não reconhece Ali. Dalila instrui Paul para os próximos passos de seu plano. Rania lembra de Soraia ao ver Dalila/Basma e se emociona. Zuleika explica para Marie por que não quer ter um filho com Almeidinha. Ali sofre com o desprezo de Sara. Dalila/Basma conhece Raduan. Sara pede para Abner ficar perto dela. Ali lamenta o afastamento de Sara, e Muna o consola. Ali termina seu noivado com Latifa e se declara para Sara. Rania olha fotos antigas de Soraia e fala com Miguel sobre a semelhança com Dalila/Basma. Laila conta para Jamil o que Dalila/Basma lhe revelou. Dalila demonstra para Paul todo o ódio que sente por Laila.

Verão 90

Janaína fica surpresa ao ver Vanessa na casa de Jerônimo, e se decepciona com o filho. Mercedes ameaça prejudicar o noivo da babá Tânia, caso a funcionária não ajude a separar Gisela de Patrick. Lidiane pede a Figueirinha para seguir Manu e Jofre. Catraca confessa a Diego que contou a Jerônimo sobre o interesse da Doré na receita de Janaína. Mercedes descobre que Dandara teve acesso à fita com a gravação de Nicole, e pede a Jerônimo que planeje a separação da nora e Quinzinho. Gisela flagra Tânia no apartamento de Patrick e fica possessa. Janaína agride Jerônimo. Lidiane observa Manu com João.

SBT

As aventuras de Poliana

O CLP coloca uma caixa de doações na padaria de Durval para arrecadar donativos e conseguirem recuperar a casa de Arlete e ajudar Gleyce. Provocada por Gabi na escola, Mirela diz que gosta mesmo é de Luca e o beija na frente de todos. O menino fica feliz. O comprador dos doces de Nanci não se identifica e ela fica confusa, mas feliz por que conseguiu vendê-los. Lindomar volta a trabalhar e não lembra de nenhuma criança. Mirela diz a Luca que só fez aquilo para despistar Gabi. Filipa acusa Paola de trocar o spray por tinta e ter estragado sua participação no concurso.

Cúmplices de um resgate

Na gravadora, Vicente avisa a banda que a música “Na Hora H” será cantada em dupla com Joaquim. Isabela e Priscila terão que fazer teste com ele. Omar fura o pneu do carro de Pedro para se vingar de Téo, Mateus e Dóris. Nina tenta fazer com que Helena e o pastor namorem. Rebeca vê Otávio com a modelo no restaurante e vai embora chateada. Safira fica satisfeita e se une a eles no almoço. Fiorina e Giuseppe aparecem na praça para vender macarronada e pipoca para também ajudar a ONG mães da Sé.