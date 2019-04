Resumo das novelas do dia 24 de abril de 2019

Valentina se irrita por não ter sido escolhida guardiã

Em “O sétimo guardião”, Maltoni fica penalizado com o estado de Mirtes. Luz tenta convencer Sóstenes a contar sobre sua conversa com Ondina. Valentina se irrita por não ter sido escolhida guardiã. Sóstenes espera Luz dormir para ir ao encontro de Ondina. Gabriel explica sobre a Irmandade para Feijão. Luz tem pesadelos com o dia em que Sóstenes a encontrou. Ondina revela a Sóstenes como perdeu sua filha.

Malhação

Guga comenta com os amigos que eles podem estar correndo perigo. Cléber conta para Carla que seu amigo morreu. Raíssa e Thiago contam para Carla o que aconteceu. Rita recebe a notícia de que o juiz aprovou a realização do exame de DNA. Carla vai com Rita e os filhos para a delegacia e conhece Guga. Jaqueline e Anjinha chegam com seus responsáveis. Lígia e Joaquim recebem a notificação sobre o exame de DNA. Anjinha solicita a presença do delegado para o grupo começar os depoimentos.

Órfãos da terra

Bruno insiste em insinuar para Almeidinha que Jamil pode ser cúmplice do sequestro de Laila. Jamil conta sua história de vida para Laila. Padre Zoran revela que o centro para refugiados está com dívidas. Cibele e Rania ajudam Zuleika a criar um perfil em um aplicativo de encontros. Zuleika e Almeidinha conversam pelo aplicativo, sem saber suas verdadeiras identidades. Ahmed alerta Hussein para a presença de Aziz. Valéria procura Bruno. Youssef se disfarça para enganar Almeidinha. Laila e Jamil se reconciliam.

Verão 90

Larissa descobre que Vanessa foi quem armou para que ela e Diego se separassem. Depois de romper com Quinzinho (Caio Paduan) e fazer as pazes com o advogado, a patricinha vai até a festa de casamento do ex com Dandara (Dandara Mariana), vê a pilantra e decide acertar as contas com ela.

SBT

As aventuras de Poliana

Sérgio, Joana, Luísa, Durval e Cláudia brincam de mímica e se divertem. Marcelo chega e Luísa fica sem graça. Vini pede para Lindomar cantar e ele concorda. Nervoso, ele canta tudo errado e desafina muito. Yasmin conta para Luigi o porquê era melhor amiga de Filipa, apesar de tudo. Sophie procura Pendleton e pede para ele resolver seu problema. Iuri chega e ela se esconde. Sérgio e Joana contam sobre o clubinho para seus amigos e mostram o local, além de falarem sobre as investigações sobre Pendleton.

Cúmplices de um resgate

Marina volta ao trabalho na cozinha para que os demais empregados não desconfiem de Regina. Dinho diz para Meire que a máquina caça fantasmas não funciona. Pedro cria alguns instrumentos musicais provisórios com materiais recicláveis. Safira pede para Tomás trancar a porta do escritório de Otávio quando ela estiver com ele.

RECORD

Jezabel

Jezabel se impressiona com a ousadia de Elias. Elias pede para Acabe parar com a idolatria antes que algo ruim aconteça a Samaria. Jezabel pede que Hannibal pegue mais informações sobre Elias. Hannibal diz a Elias e diz que a princesa quer conhecê-lo melhor. Elias diz que vai embora. Começa luta entre Barzilai e Hannibal. Elias quebra todas as estátuas de barro que estão na loja de Phineas.