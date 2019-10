Resumo das novelas do dia 23 de Outubro de 2019

Rede Globo

Jô pede ajuda para William

Em “A Dona do Pedaço” Fabiana pensa em chantagear Jô. A vilã pede ajuda para William para apagar a fotografia que Fabiana tem contra ela. Em conversa com Matilde, Maria da Paz deduz que conheceu Joana no berçário. Rock afirma a Téo que deseja ficar com Joana, para isso, ele precisa descobrir o mistério de Fabiana o mais rápido possível. Rael é acionado por Jô para conseguir o celular de Fabiana.

Bom Sucesso

Alberto se diverte quando todos os convidados mergulham na piscina com Marcos e Paloma. Yuri flagra Gisele e Diogo aos beijos. Toshi cogita permanecer no Brasil. Ramon espera Paloma e os filhos. Alberto confirma para Tonho que pode voltar a trabalhar na mansão. Nana decide que seu filho é de Diogo e afirma para Jorginho. William anuncia a Gisele que revelará a Nana quem é Diogo.

Malhação

Filipe nota que Rita fica desconfortável com a presença de Rui. Nanda, Jaqueline e Anjinha admiram Rui. Raíssa demonstra preocupação com Rita. Madureira flagra Thiago e Jaqueline namorando em sua sala. Daniel comemora a possível mudança de Milena para Caxias. Raíssa revela que Rui é ex-namorado de Rita. Carla comenta com Marco sua preocupação com Madureira. Raíssa desconfia de que Nanda possa ter roubado o caderno de Camelo. Rita se encontra com Rui.

Éramos Seis

Genu encontra um cartão do Hotel dos Viajantes no paletó de Virgulino. Candoca diz para Almeida que desconfia de dona Maria. Almeida tenta contar a verdade para Clotilde. Marlene conta a Júlio que não tem mais dinheiro e ele se desespera. Virgulino convida Afonso para ir até o Hotel dos Viajantes. Shirley diz a Afonso que quer apresentar Inês a João e ele sofre.

SBT

As Aventuras de Poliana

Poliana desconfia que a mudança foi adiada devido aos exames que irá fazer. Luciano conta a Yasmin, Gael e Benício que eles terão um irmão ou irmã. Luisa revela a Durval que Poliana fará um teste de DNA. João recebe uma carta de amor anônima e fica intrigado. Marcelo dá de presente a Luigi sua antiga câmera de filmagem. Os irmãos Yasmin, Gael e Benício prendem Luciano no Clubinho, porque acreditam que o pai irá se esquecer deles com a chegada do novo filho.

Cúmplices de um Resgate

Otávio fica aflito em não ver Receba. No meio da caminho da cidade ele tira sua aliança. Regina queima os exames e diz que castigará Manuela, mas antes chama a atenção de Vargas. Isabela acredita que Rebeca lheu deu para Regina em troca de dinheiro. Priscila diz para Aurora que está triste, pois seu amor não é correspondido.

Record

Topíssima

Pedro se surpreende ao percebe que o homem é Taylor depois de fazer cirurgia plástica. Dagoberto manda Mão de Vaca se acalmar e diz que Andrea ficará. Pedro revela que a droga está sendo fabricada por Edison. Taylor fica furioso quando descobre que Edison ainda está vivo e trabalhando no tráfico. Lara reclama da ausência de Beatriz e Carlos.