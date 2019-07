Resumo das novelas do dia 23 de julho de 2019

Moacir fotografa Agno com garotos de programa

Em “A dona do pedaço”, Jô e Régis comemoram a compra da mansão. Antero sugere que Rock e Zé Hélio investiguem o celular de Jô. Com a ajuda de Rock, Dorotéia prepara uma armadilha para Eusébio e Gina. Vivi incentiva Kim a fazer uma festa para apresentar Márcio aos amigos. Moacir fotografa Agno com garotos de programa. Jô mente para Maria da Paz sobre seu paradeiro. Régis convence Maria da Paz a fechar negócio com Agno. Lyris se surpreende com a revelação sobre Agno. Vivi vê Chiclete apontar a arma para ela. Téo questiona Jô sobre a mentira que contou para Maria da Paz.

Malhação

Madureira e Marco disputam a mesa da pizzaria. Anjinha defende Cléber de Dragão. Neide e Marco se beijam. Raíssa grava seu vídeo para ajudar a escola. Lara afirma a Filipe que ele precisa escolher entre Rita e sua família. Raíssa e Jaqueline veem Marco e Neide se beijando. Thiago humilha Cléber por causa do jeito de Anjinha. Lara afirma a Filipe que pode usar Isaura para ganhar o processo contra Rita. Raíssa e Nanda zombam de Carla. Lara se irrita ao ver Tadeu com Isaura. Rita e Filipe se surpreendem com a presença um do outro no sítio de Isaura.

Órfãos da terra

Dalila se irrita com a afirmação de Almeidinha e ordena que Gabriel mantenha Robson calado. Bruno tenta se explicar para Martin. Elias e Helena jantam juntos. Aline brinca com Salma e Arturzinho, encantando-se ainda mais pela menina. Zuleika vê Almeidinha deixando um hotel ao lado de Péricles. Padre Zoran ajuda Missade a procurar emprego. Chega o dia do casamento de Jamil e Dalila. Missade avisa a Laila que Santinha buscará Raduan no colégio. Miguel se preocupa com o desânimo de Jamil. Omar e Bóris se enfrentam. Rania incentiva Laila a impedir o casamento de Jamil. Abner abandona Latifa e Ester. Faruq é desprezado pelos pacientes da clínica. Bruno ajuda Laila a entrar escondida na festa de casamento. Padre Zoran leva Salma para a casa de Aline, e Arturzinho fica enciumado. Dalila orienta Fauze a capturar Raduan para chantagear Jamil.

Verão 90

Vanessa se desespera com o acidente de Jerônimo. Ticiano e Gisela terminam seus relacionamentos para ficarem juntos. Larissa consegue a pós-graduação na Alemanha. Lidiane diz a Patrick que não pode abandonar Quinzão. Após uma passagem de tempo, Quinzão avisa a Lidiane que eles terão de deixar a cobertura. Floriano conta a Dirce que Álamo fechou a Top Wave. Durante a transmissão do jogo da final da Copa do Mundo de 94, nos Estados Unidos, Janaína, João e Vanessa reconhecem Jerônimo e Galdino na arquibancada do estádio.

SBT

As aventuras de Poliana

Marcelo pergunta a mãe se ela está se tratando, e pede o telefone de seu médico. Pendleton oferece a Luisa um emprego na O11O. Jeff vai até a O11O novamente atrás de mais informações com o funcionário da reforma. Gabi exige que Vini pare de falar com Mirela. Poliana presenteia Bento com um novo livro da alegria. Sozinhas em casa, Raquel e Lorena conversam sobre a separação de seus pais, quando a caçula tem uma crise de asma.

Cúmplices de um resgate

No ensaio da banda “C1R” Vicente mostra a capa do CD, no qual Isabela não tem destaque. Priscila gosta, os outros não, mas Vicente diz que foi escolha de Geraldo. Meire encontra Bartolomeu. A pedido de Omar, Sabrina joga pimenta nas comidas da festa. Nico come um salgado fica desesperado por água.

RECORD

Topíssima

Bruno fala ao telefone com Gonçalo. Madalena o surpreende perguntando se ele defenderá o assassino de sua filha. Rafael pede para o senhor Nelson fazer um retrato falado da moça que estava discutindo com Vitor. Madalena ameaça terminar a amizade com Bruno. Ela diz que pedirá à Mariinha para demiti-lo. André confirma que o sapato encontrado é mesmo de Sophia. O delegado recebe uma ligação de Edison dizendo que quer se entregar. Com a ajuda de Mão de Vaca, senhor Nelson começa a fazer o retrato falado. André fala sobre o local marcado para Edison se entregar. Pedro fica tenso.

Jezabel

Acabe aceita o acordo de Bem-Hadade e o deixa partir. Naamã conversa com Hazael e diz que o plano de Bem-Hadade deu certo. Jezabel encontra com Tadeu na vinha. Dido avisa à Queila que a guerra acabou. Alguns dias depois, Acabe está um tempo em seu aposento, sem se alimentar e gera preocupação em Jezabel. Jezabel pede que Acabe reaja e manda ele se levantar. Acabe não obedece. Jezabel sugere e os dois vão até Nabote para comprar a vinha.