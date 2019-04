Resumo das novelas do dia 23 de abril de 2019

Larissa percebe que foi manipulada por Vanessa

Em “Verão 90”, Ticiano pede a Dandara para pensar na possibilidade de os dois ficarem juntos. Otoniel busca Diego na delegacia, e Janice ampara o filho. Larissa percebe que foi manipulada por Vanessa. Quinzão manda Horácio comprar uma joia para enviar a Lidiane. Larissa diz a Quinzinho que ama outra pessoa. Ela procura Diego e afirma que o ama. Quinzinho viaja até Angra dos Reis atrás de Dandara. Lidiane recebe uma pulseira enviada pelo admirador secreto.

Malhação

Anjinha descobre que um rapaz foi encontrado morto. Serginho troca mensagens com Guga. Lígia reclama de ter que voltar a trabalhar e pede a ajuda de Joaquim. Raíssa confirma que José Carlos é o rapaz que viu ser sequestrado e avisa ao grupo. Nanda revela que José Carlos foi encontrado morto.

Órfãos da terra

Laila desconfia de Jamil. Hussein confessa a Samira seu amor por Soraia. Aziz revela a Dalila que casará a filha com Youssef, e a jovem se desespera. Laila foge de Jamil. Abner ameaça acabar com a farsa de Sara. Samira incentiva Hussein a lutar por Soraia. Youssef atira Padre Zoran na estrada, e Almeidinha e Tomás o socorrem. Elias e Missade se desesperam com a falta de notícias de Laila. Laila foge de Youssef. Sara conta para Eva sobre Abner. Jamil pede uma nova chance a Laila.

O sétimo guardião

Padre Ramiro conta para Aranha onde Mirtes passou a noite. Gabriel nomeia novos guardiães. Valentina reclama de não estar presente na reunião dos guardiães. Júnior conta a Geandro que terminou com Luz. Luz segue Sóstenes até a pousada. Olavo dá dinheiro e uma passagem para São Paulo para Lourdes Maria. Eurico avisa a Olavo que a água já pode voltar para a cidade. Judith se surpreende ao ver uma marca nas costas de Feijão. Mirtes tem um surto ao ouvir Stella. Luz entra na pousada atrás do avô e se surpreende ao ver Ondina com ele.

SBT

As aventuras de Poliana

Ruth desconfia cada vez mais de que Bento seja seu sobrinho e desabafa com Helô. Mirela e Luca gravam um novo vídeo juntos. Marcelo e Luísa conversam nos corredores na escola e Nadine chega, interrompendo. Roger dá umas indiretas para Raquel durante o almoço, sobre a menina ser interesseira. Iuri vê Sophie chorando ao tocar piano e pergunta o que houve. Mirela e Luca se divertem gravando juntos e rola um clima.

Cúmplices de um resgate

As crianças do vilarejo vendem bolos para tentar arrecadar dinheiro para comprar novos instrumentos musicais. Safira diz para Frederico parar de fazer trabalho extra fora da empresa, pois pode atrapalhar o desempenho dele. Isabela envia o mapa da passagem secreta através do rato Tuntum para que Manuela entregue para Joaquim.

RECORD

Jezabel

Exército Fenício marcha pelas terras de Gileade. No sentido contrário, uma pequena comitiva se aproxima do acampamento do exército fenício. A jovem Jezabel galopa em disparada, rodeada por soldados fenícios, em direção ao acampamento.