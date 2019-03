Resumo das novelas do dia 22 de março de 2019

Feliciano ajuda Valentina a fugir de Olavo

Em “O sétimo guardião”, Olavo ameaça Marcos Paulo. Neide garante a Murilo que ele é o pai de sua filha. Geandro confronta Valentina sobre sua chantagem a Lourdes. Feliciano ajuda Valentina a fugir de Olavo. Marcos Paulo deixa a casa de Valentina. Mirtes recebe um novo e-mail anônimo. Geandro termina o relacionamento com Lourdes. Valentina confronta Murilo.

Malhação

Osvaldo afirma que ajudará Fabiana a se livrar da ação criminosa que fez no Sapiência. Dandara confirma a todos que está namorando Hugo. Leandro e Maria Alice conversam sobre suas apresentações de dança. Solange comunica a Fabiana que a menina será expulsa da escola. Talíssia incentiva Santiago a conversar com Michael. Todos se preparam para o casamento de Kavaco e Amanda. Rafael pede Gabriela em casamento.

Espelho da vida

Isabel volta para casa e pede ajuda a Grace para mudar seu comportamento. Alain liga para Daniel e fala com Letícia. Michele explica a Solange seu plano para impedir que Neusa viaje com ela para Nova York. Flávio e Padre Leo confrontam Américo por suas falcatruas. Hildegard consegue libertar Danilo, que vai ao encontro de Cris/Julia. Alain visita a casa de Julia e acredita que a moça é Cris.

Verão 90

Herculano fica furioso ao saber pelos produtores da Terremoto o motivo pelo qual seu vídeo foi selecionado. Quinzão leva Gisela de volta para casa. Vanessa garante a Galdino que não gosta de Jerônimo e quer vê-lo sofrer. Moana diz a João que está cansada de ser apenas sua amiga. João é abordado no caminho de casa por dois capangas que o forçam a entrar em um carro.

SBT

Teresa

Mariano segue insistindo para que Aurora o perdoe e aceite ser sua namorada, Teresa procura Joana e diz que não lhe parece correto que ela mesmo estando com Heitor, siga vendo Roberto. Regina diz a Teresa que conversou com seu pai e os dois acham que se continuar tendo problemas com Arthur deve se divorciar. Fernando inquieto procura Teresa para que ela lhe diga por que foi capaz de fazer amor com Arthur, se ela pensa nele. Teresa diz que só pensa nele, mas por respeito a Arthur e Luisa acha melhor que eles calem esse sentimento.

As aventuras de Poliana

Pendleton tenta enganar as crianças e mostra outra coisa como o objeto que havia dentro do Castelinho. Nadine adiciona Marcelo FriendBook, confessando para Joana que adorou conhecêlo. Débora procura Marcelo na casa dele e, ao ficar sozinha na sala, fuça no celular dele, vendo uma mensagem de Nadine. Otto liga à Roger e pede para ele readmitir Claúdia. Nanci fica distante de Waldisney e ele a questiona. Glória confronta Roger sobre ele impedir o namoro do filho. Poliana pergunta a Luísa qual é o primeiro nome de Sr. Pendleton. Roger e Débora armam um plano misterioso juntos.

RECORD

Jesus

Barrabás é libertado e Pilatos manda açoitarem Jesus e depois liberta-Lo. O Messias é açoitado. Pedro, atormentado, chora muito e pede perdão a Deus. Judas Iscariotes se suicida. Deborah reencontra seu filho. Petronius pede para os soldados pararem de açoitar Jesus. Os oficiais romanos cravam uma coroa de espinhos na cabeça do Messias. Maria fica devastada ao ver o estado do Filho. Pilatos diz não ver nada de errado em Jesus e lava as mãos.