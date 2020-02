Resumo das novelas do dia 21 de fevereiro de 2020

Tião é ferido durante a guerra

Em “Éramos seis”, Adelaide encontra Alfredo. Afonso desabafa com Virgulino sobre a dispensa de Lola. Zulmira surpreende Felício e Isabel. Lili confessa a Lola que teme perder Julinho. Soraia promete contar a Assad sobre seu romance com Julinho, assim que ele terminar o noivado com Lili. Alfredo confronta Osório. Lola tem a ideia de se instalar em Itapetininga para ficar perto de Alfredo, e Genu gosta. Tião ajuda Alfredo em uma ação, e acaba atingido.

Malhação

Rita pede para Filipe visitar o túmulo de seu pai com ela. Neide anuncia o resultado da eleição. Marco garante a Rugieri que não denunciará ninguém. Fafi se insinua para Henrique. Regina surpreende Max. Henrique defende Andressa de Fake. Anjinha conta para Carla que dormiu com Cléber. Filipe espera Rita no carro enquanto ela compra água em um posto de gasolina. César repreende Thiago. Carla e Anjinha não entendem o comportamento de Marco. Rita desaparece no posto de gasolina, e Filipe se desespera.

Salve-se quem puder

Dionice conta a Bia que Tarantino terminou com Tammy. Bia teme ser rejeitada por Tarantino por causa de seu marca-passo. Renzo conta a Lúcia que vai ajudar Rafael a reerguer a Labrador. Kyra tem receio de que Rafael a esqueça e volte para Renatinha. Verônica elogia a competência de Micaela. Zezinho avisa a Luna/Fiona que ela terá de deixar o Programa de Proteção. Alexia/Josimara e Kyra/Cleyde veem quando Renzo e Dominique se aproximam da entrada do clube.

Amor de mãe

Nicete se preocupa com a segurança de Betina. Camila e Thelma escolhem roupas para o bebê. Álvaro deixa a presidência da PWA. Sílvia discute com Elias, e Érica ouve. Verena estranha o comportamento de Álvaro. Natália sente ciúmes de Durval com Thelma. Érica arma para desmascarar Elias, e Ryan se revolta contra o rapaz. Penha e Leila discutem e acabam se agredindo. Sílvia pede perdão a Lurdes pelos erros de Elias. Natália afirma a Thelma que Durval é apaixonado por ela. Álvaro contrata Penha para atentar contra Raul.

SBT

As aventuras de Poliana

Ester leva Filipa para conhecer seu antigo quarto. Gleyce, Arlete e Verônica, vão até o terreno supostamente comprado por Débora, e notam que as obras não foram iniciadas. Afonso vai até a casa de Fernanda, e ela finge não estar em casa. Violeta e Marcelo começam a se conhecer melhor. Bento começa a criar intrigas entre Ruth e João. Verônica pressiona Roger quanto o andamento da obra do CLP. Antônio pede que Violeta não se aproxime de Marcelo. Na casa de Pendleton, Filipa presencia e filma uma cena chocante.

Cúmplices de um resgate

Dóris vai atrás de Luís no haras, e constata que ele e Flora são apenas amigos e não amantes. Regina faz uma armação para acusar Joaquim de ter riscado seu carro. A mulher coloca uma ferramenta na mochila do garoto para acusá-lo. Tomas diz para Safira que para manter o segredo dela, ela terá que lhe dar, a princípio, um carro novo, que não seja popular. Marina conta a verdade para Ofélio sobre fingir ser Antonela. Téo ensina Isabela, que finge ser Manuela, a ler braile. A garota lê “Confia em mim Isabela”. Téo complementa: “Eu sei que você não é a Manu”.

RECORD

Amor sem igual

Poderosa conversa com Maria Antônia e diz que não basta só uma pessoa amar em um relacionamento, mas sim os dois. Maria Antônia com sua imaturidade não liga e leva a mala de Poderosa para a sala. Miguel e Poderosa ficam em silêncio no carro. Ao chegar na casa de Furacão, eles entram e Miguel deixa a mala. Furacão oferece alguma coisa para beber, mas Miguel prefere ir embora. Ao fechar a porta, Poderosa o chama e diz para Miguel não abandoná-la. Ele a beija na testa e vai embora. No Mademoiselle, Olympia apresenta Dona Carmen a Antônio como sua nova patroa.

O rico e Lázaro

Amitis conversa com Hurzabum sobre o tempo em que o rei permaneceu na floresta. Shag-Shag conversa às escondidas com Deborah, sua neta. Beroso pede para Zac investigar a compra de cerveja da Casa da Lua. Nebuzaradã e Rabe-Sáris provocam Joaquim. Nitócris e Nabonido se aproximam de Evil-Merodaque e a princesa implora pela volta de seu filho Belsazar. Zadoque e Ravina chegam na Sinagoga e se surpreendem ao verem que Fassur organizou uma nova eleição. Hurzabum se surpreende ao rever Shag-Shag.