Resumo das novelas do dia 20 de setembro de 2019

Márcio desconfia de Kim com Paixão

Em “A dona do pedaço”, Rock se recusa a se envolver com Fabiana novamente e Amadeu diz que tentará desvendar o mistério direto com Jô. Linda faz um acordo com Otávio para afastar Beatriz de Zé Hélio. Márcio desconfia de Kim com Paixão. Tonho surpreende Lyris. Camilo se revolta ao ver as fotos de Vivi e sabota as roupas da esposa. Britney fica doente e Abel se preocupa. Nina procura Camilo. Antero diz a Evelina que sente falta de dançar. Evelina pede que Marlene a ensine a dançar. Chiclete garante a Beatriz que descobrirá o que se passa com Vivi. Jô declara a Kim que deseja ganhar dinheiro com seu perfil nas redes sociais.

Malhação

Rita se emociona com a possibilidade de ficar perto de Nina e Filipe. A apresentação de Raíssa e Nanda é um sucesso. Raíssa tenta se reaproximar de Nanda, mas a menina é fria com a amiga. As torcidas de Nanda e Raíssa se enfrentam no colégio. Nanda provoca Anjinha por causa de Cléber. Milena conversa com Sara sobre deixar o Brasil com Karina. Lígia estimula Regina a conversar com Guga. Osório vê Guga e Serginho juntos. Lígia procura Rita.

Órfãos da terra

Rania e Fairouz se emocionam ao ver Dalila com Soraia. Davi aparece no sonho de Eva e Cibele. Mamede pede que Ali e Sara levem seus filhos para conhecer sua casa no Oriente Médio. Rania se preocupa com um comentário feito por Dalila. Rania confirma a gravidez de Santinha e a convence a falar com Fauze. Marie e Letícia ajudam Helena a se arrumar para seu casamento. Youssef avisa a Dalila sobre o plano de fuga. Dalila sente-se mal, e Fairouz se desespera. Começa o julgamento de Camila.

Bom Sucesso

Alberto esconde de Marcos que demitiu Paloma por causa da ameaça de Diogo e Nana. Leila, Bezinha e Batista percebem a tristeza de Alberto com a ausência de Paloma. Marcos deixa claro para Paloma que não concorda com sua demissão. Jeniffer se mostra solidária a Alice. Francisca incentiva Alice a escrever na internet usando um pseudônimo. Waguinho relata ao Padre Paulo sobre sua dificuldade de se manter sóbrio. Mauri se preocupa com o abatimento de Alberto. Eric procura Paloma.

SBT

As aventuras de Poliana

Pendleton procura Glória e diz que precisam conversar sobre um acordo misterioso. Afonso fica depressivo após o término com Débora. Iure se incomoda com a força de Sophie. O videoclipe de Lindomar passa a ser criticado devido a participação de Falcão. Marcelo e Luisa contam sobre o noivado para Glória. O pai de Mirela propõe uma disputa entre Vini e Luca e o vencedor terá permissão para namorar sua filha. Durval conta a Afonso que Luisa ficou noiva de Marcelo.

Cúmplices de um resgate

Ao ver Helena com as roupas que Rebeca trouxe, Pedro diz que prefere o estilo que ela usava antes. Meire pensa em contratar um porteiro em período integral para saber em que horário Flora entra e sai do condomínio. A função fica por responsabilidade de Dinho. Chega a noite e os irmãos Vaz ainda não encontram Isabela. Joaquim avisa aos meninos do vilarejo por celular. Ao voltar para cidade, Otávio escolhe um atalho e fica com o carro atolado. Para fugir de uma cobra, Isabela sobe em uma árvore, cai e se machuca.

RECORD

Topíssima

O reitor pede para o capanga se certificar que Rafael não estará no estabelecimento. Bruno diz que irá adotar Formiga. O menino se emociona. Vitor fica satisfeito. Hélio observa a movimentação no restaurante e percebe que está acontecendo uma reunião de moradores no local. Antonio não recebe alta do hospital. Hélio chega no restaurante com seus comparsas e pede para participar da reunião.