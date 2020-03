Resumo das novelas do dia 20 de março de 2020

Carla e sua família comemoram a volta de Marco para casa

Em “Malhação”, Marco não gosta de presença de Rui. Carla desconfia da demora de Marco em voltar para casa. Regina convida Meg, Guga, Serginho e Zezinho para morarem em sua casa. Madureira e Filipe contam ao delegado que Rui declarou a morte de Rita. Madureira e Filipe flagram Marco ao lado de Rui e Rugieri. Rugieri diz a Filipe que foi ele quem disse a Rui que Rita está morta. Nanda aceita namorar Marquinhos. Anjinha, Carla e sua família comemoram a volta de Marco para casa. Madureira confronta Marco sobre sua relação com Rui.

Éramos seis

Julinho confronta Afonso e Lola o repreende. Afonso se surpreende ao saber que Lola poderá se mudar para o Rio de Janeiro. Olga perdoa Zeca e traça um plano para Neves. Durvalina confidencia a Lola sobre a gravidez de Inês. Inês confessa a Afonso que espera um filho de Alfredo, e pede que o pai se afaste de Lola. Julinho fecha a venda da casa de Lola. Lola, Julinho e Isabel se despedem de sua casa. Zeca é dispensado de seu trabalho, e Neves sugere que o amigo se candidate à prefeitura. Karine e Soraia temem a presença de Lola. Afonso e Lola se beijam. Lola parte com Julinho para o Rio de Janeiro.

Salve-se quem puder

Renzo diz a Alexia/Josimara que ela lembra uma pessoa especial que conheceu. Téo surpreende Luna/Fiona ao convidá-la para um passeio de helicóptero até o Rio de Janeiro. Micaela convoca Bruno para a inauguração do restaurante. Kyra desconfia de que está gostando de Alan. Lúcia recomenda que Renzo procure uma psiquiatra. Kyra pede que Alexia investigue o que Renzo deseja com a aproximação de Rafael. Luna/Fiona confessa a Téo que está apaixonada por ele.

Amor de mãe

Vitória negocia com Marconi a saída de Farula do tráfico. Lurdes mostra a Thelma seu mural com informações sobre Domênico. Raul se preocupa com o acordo entre Vitória e Marconi. Miguel apoia Lídia a tratar seu alcoolismo. Sandro e Betina fazem sucesso no evento da PWA. Davi se surpreende quando Álvaro convoca Benjamim para participar do evento. Álvaro manda Belizário seguir Verena. Érica parabeniza Sandro por seu apoio a Farula. Lurdes acompanha Lídia em sua primeira reunião do Alcoólicos Anônimos. Álvaro interrompe o show de Verena, que enfrenta o marido.

SBT

As aventuras de Poliana

João e Bento ensaiam para a apresentação de música no colégio. Branca decide voltar para o CLP. Helô chama Sérgio ao colégio para conversar sobre Mário. Pendleton pede desculpas a Fernanda pela desfeita durante o encontro dos dois. Após conversar com Ruth, Sérgio tem uma dura conversa com Mário. Fernanda vê Débora e Afonso conversando e fica enciumada. Disfarçadamente, Waldisney devolve o dinheiro que sua mãe roubou de Branca, e diz que tudo não passou de um mal entendido. Branca vai visitar Antônio, e Violeta a recebe de maneira desrespeitosa. Luisa tenta visitar Poliana na escola, mas Pendleton a impede.

Cúmplices de um resgate

Omar convida as crianças da escola para a festa que ele dará em seu haras. Joaquim mostra para Regina a gravação que fez dela. Marina vai disfarçada de doméstica para a mansão de Regina para poder ver Ofélio. Joaquim diz que a condição para que ninguém tenha acesso ao áudio será ver Isabela quantas vezes quiser, além de não ter que pagar o conserto do carro. Regina grita de ódio.

RECORD

Amor sem igual

Poderosa liga para Maria Antônia furiosa. Xavier comenta com Ramiro que vai dar tudo certo enquanto Ramiro diz que é sua última chance. Miguel chega tarde ao Mercado Municipal e Oxente pergunta se aconteceu alguma coisa. Miguel diz a Oxente que eles precisam conversar e que o assunto é sério demais.

O rico e Lázaro

Neusta volta a tentar fazer adivinhações. Nabonido avisa à Nitócris que procurará Arioque. Aspenaz tenta reanimar o general. Asher diz que manterá a fé. Malca chora a morte de Isaque no cortejo fúnebre. Zadoque conversa com os netos. Zelfa pede para os netos de Elga não ligarem para Fassur. Shag-Shag recebe a visita de Hurzabum. Ravina diz aos familiares que é preciso ter fé. Nebuzaradã fica furioso ao saber Belsazar não foi assassinado. Nitócris fica aliviada. Benjamin avista Joana na rua e pede para falar com ela.