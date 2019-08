Resumo das novelas do dia 20 de agosto de 2019

Jô expulsa Maria e Evelina de casa e assume o controle da fábrica

Em “A dona do pedaço”, Amadeu informa a Maria que Régis está fora de perigo. Maria questiona Amadeu sobre a ausência de Jô. Por influência de Agno, Adriano contrata Leandro. Chiclete se revolta ao ver a falsa notícia insinuando um namoro entre Vivi e Lucas Lucco. Antero passa mal e Marlene o socorre. Leandro pega, por engano, um documento guardado por Antero. Fabiana exige que Agno e Otávio lhe comprem uma empresa. Maria da Paz diz a Evelina que precisa ouvir a versão de Jô sobre o incidente com Régis. Téo revela tudo o que sabe sobre Jô para Maria da Paz. Amadeu consegue libertar Maria. Jô revela a verdade para Maria e expulsa a mãe e a avó de sua casa. Marlene acolhe Maria e Evelina. Vivi comenta com Fabiana sobre os mistérios de Chiclete. Jô assume a fábrica de Maria da Paz.

Malhação

Filipe estranha o comportamento de Rita. Carla se sensibiliza com os questionamentos de Marco. Lígia fala com Tainá sobre seu amor por Nina. Tadeu consegue enganar Cida. Marco beija Carla, que repreende o major e afirma que ama Madureira. Madureira confessa a Neide que está inseguro quanto a seu casamento com Carla. Marco se incomoda com o novo cachorro de Anjinha. Max arma para que Guga encontre Camila, uma jovem da faculdade. Tainá conhece Nina. Regina e Guga confrontam Max por sua armação envolvendo Camila. Thiago comenta com Raíssa que Tadeu é secretamente apaixonado por Rita. Cida diz a Tadeu que terá de contar a Joaquim sobre o sumiço do cachorro. Tadeu leva Nina ao encontro de Rita.

Órfãos da terra

Dalila nega a acusação de Almeidinha e deixa a delegacia. Gabriel manda Fernando fugir da cidade. Jean observa Teresa ir embora. Almeidinha convence Cristiano a revelar o paradeiro do biomédico Fernando. Dalila lamenta a morte de Paul. Valéria descobre as senhas de Norberto, e Gabriel comemora. Benjamin se aconselha com Cibele. Hussein convida Helena para sair. Benjamin é frio com Letícia, que desconfia. Jean lamenta a partida de Teresa para Europa. Elias discute com Helena por causa de Hussein. Latifa fica nervosa com a marcação de sua entrevista com o Rabino. Helena termina seu romance com Elias, que vai atrás de Missade. Almeidinha interroga Fernando.

Bom sucesso

Alberto conta a Silvana que foi Paloma quem o convenceu a publicar as memórias da atriz. Thaíssa sugere que Jeff transforme Evelyn em uma de suas personagens. Alice conta a Paloma que viu Ramon e Francisca juntos. Diogo troca as pílulas anticoncepcionais de Nana. Silvana finge um romance com Pablo para as pessoas pensarem que foi ela quem desistiu de Marcos. Diogo conta a Alberto que Paloma e Marcos já se conheciam. Alberto flagra Paloma e Marcos conversando, e deduz que eles são amantes.

SBT

As aventuras de Poliana

Todos escolhem seus lugares e se acomodam para a viagem, e Raquel tem a companhia de um garoto interessante. Através de um holograma, Roger apresenta as novidades do Campo de Férias, e apresenta os monitores e guardiões às crianças. Débora conta a Afonso que seus pais são virão ao casamento. Waldisney e Mosquito tentam arrumar uma maneira de invadir o Campo de Férias. As integrantes do CLP iniciam seu projeto na comunidade Bem-Te-Vi, e Zóio tenta intimida-las. O Clube MaGaBeLo se empenha para descobrir a identidade do avatar “VC” e livrar Sérgio das acusações de Pendleton. Lindomar pede uma nova chance para Arnaldo Sacomani na gravadora. O CLP sofre um ataque da gangue de Falcão, que tenta sabotar o projeto do Comitê.

Cúmplices de um resgate

Começam os testes para a peça do pastor, da professora Flavia e do padre do vilarejo. Meire e Dinho espalham lixo pelo pátio do condomínio. Otávio leva Rebeca para uma viagem inesperada e surpresa em Curitiba. Meire faz escândalo sobre a sujeira no condomínio para prejudicar Alicia. Isabela e Manuela conversam. Regina entra no quarto e fala com Isabela pensando que se trata de Manuela. A vilã escuta um barulho e vai próxima ao armário onde está Manuela.

RECORD

Topíssima

André se desespera ao constatar que Jade foi sequestrada. Pedro fica satisfeito com o êxito do sequestro. Mão de Vaca aconselha Sem Noção. Formiga fala sobre sua vida com Vitor. Graça descobre que Jade foi sequestrada. Inês convida Clementina e Andrea para comerem no restaurante de Mariinha, no Vidigal. Fernando é aconselhado por Zeca. Jade é levada para o cativeiro. André se sente culpado. Pedro chega até o local onde Jade foi levada. Disfarçando a voz, O vilão liga para André e propõe uma troca entre Jade e Taylor.

O rico e Lázaro

Eliaquim diz que não pagará mais tributo algum a Nabucodonosor. Dinah repreende a atitude pagã de Elga. Joana se decepciona ao saber que acha que não tem fé. Joaquim diz estar preocupado com Jeremias. Aicão diz temer a fúria do rei da Babilônia. Joana encontra Joaquim na rua e pede para o príncipe tentar salvar Jeremias. Eles são surpreendidos com a chegada de Fassur. Evil-Merodaque conversa com Daniel e os outros hebreus. O príncipe descobre que seu pai teve um sonho e quer que o decifrem. Arioque chega e avisa que o rei ordenou a morte de todos os sábios.