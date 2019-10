Resumo das novelas do dia 2 de outubro de 2019

Silvana e Pablo vão até desfile de Paloma

Em Bom Sucesso, Eugênia e Paloma discutem. O time de Ramon consegue vencer, graças a Patrick e Vicente. Eugênia expulsa Gabriela de sua casa, e Vicente decide sair com a namorada. Paloma vai até a loja de Eugênia. Vicente pede a Eugênia que respeite o amor que ele sente por Gabriela. Sofia avisa a Alberto que Paloma fará um desfile de moda e que Peter a convidou. Alberto assiste ao desfile pela internet. Silvana e Pablo resolvem assistir ao desfile e levam fotógrafos paparazzi. Silvana descobre que a estilista do desfile é Paloma.

Malhação

Filipe pede Rita em namoro. Max não reage bem à revelação de Guga, e Regina apoia o filho. Karina é preconceituosa com Vânia. Jaqueline e Thiago discutem por suas diferenças ideológicas. Karina implora que Madureira não deponha contra ela. Carla confessa a Madureira que gosta de Marco. Filipe revela a Joaquim que deseja namorar Rita.

Éramos seis

Lola mente para Júlio. Shirley discute com Afonso por causa de Inês. Clotilde afirma a Maria que só irá para são Paulo após a confirmação da irmã. Lola desabafa com Genu. Zeca faz uma serenata para Olga. Alfredo e Lúcio colocam um sapo na gaveta da professora. Lola termina de tricotar um xale para vender. Lúcio é castigado. Lola vende o xale e recebe uma nova encomenda. Zeca cede aos caprichos de Olga. Lola sofre por ter que pedir para as irmãs adiarem a visita a São Paulo. Marion procura Júlio na loja de tecidos.

A dona do pedaço

Jô se desespera ao chegar a seu novo apartamento. Camilo convoca Régis para depor. Fabiana flagra Rock com Joana e insinua à menina que está se reaproximando do lutador. Otávio insiste para que Linda afaste Beatriz de Zé Hélio. Maria da Paz apresenta seus novos bolos para Fabiana e a ex-noviça ameaça atrapalhar os negócios da rival. Vivi aconselha Téo a esquecer seu amor por Jô. Fabiana exige que Abel descubra e copie as receitas de Maria da Paz. Kim encontra Paixão e tenta despistar Márcio. Antero promete ajudar Régis em seu caso. Jô chantageia Régis para confirmar seu álibi à Polícia e pede que voltem a ficar juntos.

SBT

As aventuras de Poliana

Marcelo vai até a casa de Pendleton para saber mais sobre a relação que ele tem com sua mãe. Luisa e Durval reúnem todos para dar a notícia que terão que sair de casa. Glória faz uma importante revelação a Marcelo. Luca vai até a casa de Mirela para visita-la e se depara com Vini e Gabi. Após a mudança, Débora passa a visitar a casa de Marcelo com frequência. Chega o dia da mudança, e Luisa fica desolada ao ter que deixar sua casa. Vini se prepara para a audição na Ruth Goulart, mas Gabi não aparece na escola. Mário, Gael e Benício tentam se aproximar de Ester. A mudança para a casa de Durval gera incômodos e faz com que a família discuta entre si.

Cúmplices de um resgate

Priscila leva Geraldo para a recepção e se depara com o agente de viagens. As crianças conseguem inventar uma desculpa. Otávio vai até o Vilarejo e leva presente para todos. Clara e Luiz conversam sobre a proposta de comprarem a confecção. Ele sugere que conversem com Otávio para que ele seja o investidor deles.

RECORD

Topíssima

André expulsa Thaís de sua casa. Mariinha é avisada que estão saqueando sua casa. Beca finge estar passando mal para enganar Isadora. Mariinha se surpreende ao ver que as pessoas estão tentando ajudar a limpar o que restou do restaurante. Bruno chora ao lembrar de Formiga. Clementina estranha o comportamento de Sophia. Paulo Roberto conversa com Beatriz e se recusa a tirar uma licença para descansar. Beca é levada para o hospital. Isadora descobre que foi enganada. Mão de Vaca começa a passar mal. Dagoberto vai até a suíte de Sophia. Beatriz procura por Antonio.

O rico e Lázaro

Neusta pergunta a Sammu-Ramat sobre o futuro de Joaquim. Zelfa fala sobre Deus a Elga. Matias beija Gadise. Joaquim fala de Edissa com Evil. Nitócris diz que Shamiran é metida. Nabucodonosor se irrita com o jeito de Nabonido. Zelfa visita os familiares de Ravina. Joana se lembra de seu grande amor. Asher e Lior voltam para a Babilônia. Zac convida Joana para um passeio. Dana se assusta com o jeito agressivo de Absalom. Quando Zac vai se declarar para Joana, ela avista Asher e Lior chegando à cidade.