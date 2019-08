Resumo das novelas do dia 1º de agosto de 2019

Márcio descobre que Jô mentiu sobre compra de móveis

Em “A dona do pedaço”, Fabiana garante que não conhece Maria da Paz. Chiclete expulsa Leandro da casa de Vivi e Beatriz chama a Polícia. Camilo pede ajuda de Sílvia para obter informações sobre Chiclete. Vivi humilha Camilo na frente de outros policiais. Maria da Paz se surpreende com os móveis comprados por Jô. Stephanie transfere dinheiro para Jô. Maria da Paz e Márcio acreditam na justificativa de Jô para suas compras. Márcio descobre que Jô mentiu.

Malhação

Beto desabafa com Filipe sobre a noite que teve com Meg. Jaqueline se preocupa ao ver Karina junto de Milena. Karina fica encantada com Madureira, e Carla sente ciúmes. Raíssa incentiva Thiago a abordar Jaqueline. Milena dança com Daniel. Rita percebe o incômodo de Jaqueline por ver Milena e Daniel juntos. Camelo ouve Rita confessar para Jaqueline que seu namoro com Guga é falso.

Órfãos da terra

Jamil e Fauze seguem o carro de Dalila. Padre Zoran decide ajudar Aline a ficar mais perto de Salma. Dalila revela a Laila sobre sua gravidez. Jamil e Fauze socorrem Laila. Benjamin se aproxima de Letícia. Almeidinha tenta fazer com que Robson denuncie Dalila. Gabriel questiona Norberto sobre seus sentimentos por Tereza. Robson aciona Lurdes para enviar um recado a Dalila. Abner começa a trabalhar na pizzaria. Jamil exige que Dalila refaça o exame para comprovar a paternidade do bebê. Com a ajuda de Lurdes, Robson chantageia Dalila.

Bom sucesso

Paloma veste um maiô que acha no armário da mansão e dá um mergulho. Marcos e Paloma se trombam no mar. Marcos tenta ser amigável com Paloma. Ramon procura Francisca para saber mais de Alice. Alberto revela à família que tem uma ideia para pagar as dívidas da editora. Eric Feitosa não gosta de saber que a venda da editora será adiada. Diogo se irrita quando Gisele ameaça contar a Nana que ele é seu amante. Alberto avisa a Almeida que pagará os credores. Em Búzios, o alarme da mansão dispara e Marcos corre para ajudar Paloma.

SBT

As aventuras de Poliana

Luisa, Marcelo e Antônio ficam sabendo da guerra entre gangues pela TV, e preocupados, saem para buscar João e Poliana na casa de Kessya. O Clubinho busca na internet informações sobre o código que encontraram na gaveta do tabuleiro de Vetherna. Pendleton encontra o avatar do denominado “Vitor Correia” e confronta o jogador anônimo. No jogo João encontra Bento preso em um buraco, e tenta ajuda-lo. Perdida e sozinha na comunidade, Poliana é capturada por Rato. João e Kessya saem pela comunidade em busca de Poliana.

Cúmplices de um resgate

Omar combina com um amigo, que oferece feijões mágicos para Dóris. A menina dá todo o dinheiro que conseguiu para ter os feijões. Marina pega o celular dele e liga para Ofélio para saber de Isabela. Rebeca vai ao escritório de Otávio para fazer as pazes. Dóris planta os feijões em frente à sua casa. Regina vê o “fantasma de Isabela” e morre de medo.

RECORD

Topíssima

Sophia diz que Paulo Roberto precisa ajudar Rafael nessa. Ele concorda, mas Sophia acaba brigando. André fica irritado ao ver Edevaldo defendendo Sophia. A filha de Lara discute com Paulo Roberto. O reitor chama Vitor em sua sala e é direto. Ele o acusa de ter enganado a todos. Antonio chega até a universidade, se encontra com Sophia e diz estar decepcionado. Ele avisa que já sabe do trato feito com Lara para ela se casar em menos de um ano para não perder a presidência.

Jezabel

Zedequias pede abrigo nas casas do bairro, mas é capturado a tempo pelo general Hannibal. Naamã comemora a vitória contra Israel e diz à Samira que não se lembra de ter visto Miguel na guerra. Samira fica triste. Sidônio diz que amava Joana e Adad contém o riso. Jezabel expulsa Aisha e sua filha do palácio. Getúlia encontra Hannibal e Anaid aos beijos no aposento do templo. Getúlia diz a Hannibal que Jezabel está a sua procura. Hannibal pede à Getúlia que não conte a rainha o que viu.