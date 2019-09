Resumo das novelas do dia 19 de setembro de 2019

Após chantagem, Vivi aceita se casar com Camilo

Em “A dona do pedaço”, Fabiana manipula Vivi, que confessa estar presa na armadilha de Camilo. Régis confirma a paternidade de Arthur. Cornélia diz que ajudará Dinorá e Juninho, mas afirma que os dois não se mudarão com sua família. Chiclete comenta com Leandro sobre o mistério de Vivi. Vivi pede ajuda a Fabiana, que alerta Camilo. Antero pede Evelina em casamento. Cornélia se muda para a mansão com a família e emprega Ellen. Chiclete desconfia de que está sendo vigiado. Vivi aceita se casar com Camilo.

Malhação

O juiz pede que Lígia e Rita exponham suas conclusões sobre a guarda de Nina. Jaqueline lamenta seu mau desempenho na escola. Max e Regina confrontam Guga. Karina diz a Milena que deseja morar fora do país com a filha. Rita e Lígia não conseguem chegar a um acordo, e o juiz declara que seguirá o processo. O juiz insinua a Lígia que permitir a convivência de Nina e Rita pode ser benéfico para a criança. João Estrela convida Nanda para sair. Lellê anuncia que Nanda e Raíssa terão de se apresentar em dupla. Nanda e Raíssa tentam se entender. Filipe revela para Rita que Lígia permitiu sua convivência com Nina.

Órfãos da terra

Dalila é levada para a sala de parto e pergunta por Rania e Fairouz. Youssef explica a Amin o plano de fuga de Dalila. Laila e Jamil rezam por Dalila e Soraia. Rania e Fairouz chegam à maternidade. Ester e Latifa/Rebeca hesitam antes de entrar no carro de trabalho de Abner. Bóris faz um vídeo de Mamede. Cibele conversa com Péricles sobre Davi. Dalila tem complicações e é levada para a sala de parto. Camila se preocupa com seu julgamento e Valéria tenta acalmá-la. Bruno e Teresa se emocionam com uma declaração de Norberto. Santinha passa mal e se preocupa. Youssef tenta saber notícias de Dalila. Rogério e Eva se beijam. Laila se preocupa com a filha de Dalila. O médico informa a Rania e Fairouz sobre o estado de Soraia e Dalila.

Bom Sucesso

Nana acusa Alberto de estar hipnotizado por Paloma. Ramon alerta Gabriela para não mentir para Paloma, quando a enteada decide ir para a casa de Vicente. Gabriela mente para Eugênia sobre sua mãe. Marcos consegue reanimar o bar, que volta a ser procurado pelos clientes. Paloma é demitida por Alberto. Ramon se prontifica a acompanhar Paloma para receber sua rescisão. Diogo avisa a Alberto que ele não irá mais ver Paloma. Diogo recebe Paloma e Ramon com hostilidade e mente dizendo que Alberto não quer vê-la. Marcos descobre que Alberto demitiu Paloma.

SBT

As aventuras de Poliana

Filipa tenta incomodar Débora durante sua permanência em sua casa. Rato é liberado pela polícia e decide se vingar de Marcelo. João faz as pazes com Bento. Luisa pensa em vender as joias de sua mãe para ajudar a quitar sua dívida. Zóio e Mosquito riscam o carro de Marcelo. Waldisney procura a pessoa responsável por tê-lo tirado da cadeia. Bento perdoa Ruth e decide ficar com ela. Pendleton intima Waldisney para uma conversa.

Cúmplices de um resgate

Priscila envia uma mensagem avisando que também está na empresa. Safira diz para a filha, longe da portaria, que não fará as pazes com seus avós. Regina manda Ofélio se livrar de um rato. Meire vai até o apartamento de Alícia para falar sobre os irmãos Vaz. A sindica conta tudo o que sabe. André liga para Joaquim e pede para ele falar com Alícia. Ofélio deixa o rato com André. Isabela se perde dos irmãos Vaz na floresta.

RECORD

Topíssima

Beatriz questiona Paulo Roberto sobre a compra de material para o laboratório. Pedro pede ajuda a Yasmim para fazer com que Mão de Vaca acredite que a verdadeira chefe do tráfico seja Lara e não Paulo Roberto. Andrea tenta convencer Antonio a voltar para Sophia. Angélica insiste para Sophia sair com Lima, mas a milionária se recusa. Hélio, o homem contratado por Paulo Roberto para matar Gabriela, vai até o restaurante de Mariinha para analisar o local. Zeca discorda de Madalena ao perceber que ela está mantendo Fernando de castigo. Lara recebe o pai de Andrea em sua casa.