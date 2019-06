Resumo das novelas do dia 19 de junho de 2019

Após atentado contra Maria da Paz, Amadeu defende Rael

Em “A dona do pedaço”, Agno explica seu plano para Fabiana e Sávio ouve a conversa dos dois. Nilda exige que Rael cumpra sua promessa. Rock e Maria da Paz reatam a amizade. Antero conversa com Camilo sobre o suposto pai de Eusébio. Otávio conhece Sabrina. Fabiana e Vivi fazem o teste de DNA. Fabiana pede para Rock lhe ajudar a investigar Agno. Evelina e Chiclete chegam à casa de Maria da Paz e conhecem Jô, que finge ser gentil. Rael atenta contra a vida de Maria da Paz. Maria da Paz descobre que Rael é um Matheus e se surpreende ao ver Amadeu chegar para defender o sobrinho.

Malhação

Filipe tenta fazer um acordo com Rita. Karina não aceita que Milena conviva com Jaqueline. Marco explica as regras para o namoro de Cléber e Anjinha. Rita avisa que vai falar com o defensor público antes de aceitar o acordo com Filipe. Regina se entristece com o comportamento de Max. Cléber decide vender sua moto. Guga tem uma conversa com Regina. Meg discute com Beto. Mari procura por Graveto na ONG. Madureira e Daniel veem Graveto com a moto de Cléber, e se preocupam quando ele se aproxima de um grupo de rapazes. Peixoto vê a moto de Cléber passar por ele em alta velocidade. Joaquim vai à loja onde Rita trabalha. Jaqueline questiona César sobre Milena. Rita aceita o acordo proposto por Filipe, e Joaquim flagra os dois.

Órfãos da terra

Miguel aceita a oferta de Robson. Jamil repreende Dalila/Basma pelo beijo roubado. Missade decide morar no Instituto, e Elias fica arrasado. Sara e Ali estranham o comportamento de seus avôs. Robson vê Dalila/Basma chegar ao cassino e falar com Paul. Davi e Cibele passam a noite juntos. Abner e Latifa se beijam. Miguel assina um contrato com Robson e volta a jogar. Passa-se um mês. Miguel não consegue recuperar o dinheiro do empréstimo. Faruq recebe uma intimação e descobre que foi denunciado. Chega o dia do casamento de Ali e Sara. Ali se preocupa com a demora de Sara. Dalila/Basma chega para o casamento. Robson e dois capangas agridem Miguel.

Verão 90

João cogita a possibilidade de Jerônimo ter provocado a morte de Magaiver. Vanessa disfarça para Quinzinho sua preocupação com Jerônimo. Mercedes manda Figueirinha procurar Quinzão. Jerônimo ganha dinheiro na mesa de pôquer. Mercedes se surpreende ao ver que Lidiane está sendo fotografada para a SexyCat. Jerônimo mostra a Galdino o dinheiro que conseguiu no jogo.

SBT

As aventuras de Poliana

Yasmin diz a Luigi que sente falta da amizade de Filipa. Fernanda diz a Roger o que viu quando entrou no Clubinho. Pendleton pede para Sergio ir até sua casa para tratar de um assunto urgente. Fernanda diz a Claudia e Joana que está interessada em Pendleton. Com a volta de Lindomar a escola, Ruth dispensa Celsão. Luisa conta a Marcelo que Débora vai ficar mais alguns dias em sua casa, mas quer que ela saia em breve, Salvador escuta a conversa. Com a veiculação do comercial Fios Maravilha, a popularidade de Kessya na escola aumenta. Roger pede que Waldisney fique de olho em Lindomar. Pendleton solicita que Sergio fique responsável pela live da O11O.

Cúmplices de um resgate

Otávio vai até o vilarejo para conversar com Nina e o pastor Augusto sobre Rebeca. Ofélia conversa com Sandro e descobre que Regina vai até um galpão misterioso. Para ele, é nesse local que está Marina. Téo, Mateus e Dóris presenteiam Nico com um par de pernas de pau para ajudá-lo a ficar mais alto. Regina liga para Raul e força Marina a falar com ele, mas a mulher aproveita para gritar por socorro.

RECORD

Topíssima

Antonio se entende com Sophia. Rafael pergunta se Gabriela está ficando com Vitor. Lara percebe que Carlos presenteou Mariinha. Gabriela não dá satisfação a Rafael. Mão de Vaca se afoga na praia. Antonio pede Sophia em namoro. Minha Flor salva Mão de Vaca do afogamento. Eles se beijam. Gabriela aceita conversar melhor com Rafael. Carlos pergunta se Lara está sendo chantageada por Paulo Roberto. Gabriela começa a lembrar do dia em que a drogaram.

Jezabel

Tadeu pergunta à Jezabel quando poderá ver sua família, ela responde que após tomar seu banho. Jezabel se vira e vai retirando suas roupas. Tadeu, surpreso, desvia o olhar. Obadias cansado, cavalgando ao lado do soldado e não encontra pasto. Obadias faz menção de voltar, mas percebe alguém ao longe. Obadias encontra com Elias. Hannibal vai até a casa de Barzilai e diz que não encontrou Elias, mas encontrou Queila e Baruch.