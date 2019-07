Resumo das novelas do dia 19 de julho de 2019

Rock tem uma ideia para desmascarar Josiane

Em “A dona do pedaço”, Régis e Josiane despistam Maria da Paz. Cássia decide ficar com a mãe. Gladys alerta Lyris sobre o provável divórcio. Fabiana deixa a casa de Vivi e afirma que as duas são inimigas. Zé Hélio flerta com Beatriz. Fabiana se instala na construtora e Otávio alerta Agno sobre a ambição da moça. Lyris contrata Amadeu para cuidar de seu processo de divórcio. Vivi pede Chiclete em casamento. Agno mostra a Amadeu as imagens de Lyris com Tonho. Rock tem uma ideia para desmascarar Josiane.

Malhação

Beto aconselha Filipe a esquecer de Rita. Max humilha Regina. Anjinha não gosta quando Cléber defende Jaqueline. Carla sente ciúmes de Neide com Marco. Jaqueline entrega a Marco o abaixo-assinado. Beto faz uma proposta a Meg. Filipe diz a Rita que contará a Lígia sobre a amizade dos dois. Marco e Vânia se preocupam com as ameaças de Góis. Milena pede que Karina e César deixem Jaqueline visitá-la. Filipe afirma a Rita que é apaixonado por ela.

Órfãos da terra

Dalila muda seu depoimento e deixa Almeidinha desconfiado. Elias pensa em Helena. Rogério tenta beijar Helena, que se afasta. Elias questiona Helena sobre seu relacionamento com Rogério. Almeidinha faz uma acareação entre Fauze, Robson, Gabriel e Dalila. Elias e Helena se beijam. Camila sofre com a perda de Paul. Laila pensa em Jamil. Almeidinha sugere que Jamil e Laila denunciem Dalila. Dalila manda Fauze seguir Jamil. Fauze vê Jamil e Laila juntos.

Verão 90

Madá tem uma visão de João perseguindo Jerônimo. Moana constrange Manu, chamando atenção para sua gravidez. João e Manu se beijam. Ticiano e Gisela comemoram o gol do Brasil na Copa de 94 e acabam se beijando. Janaína e Raimundo comemoram seu casamento e a liberdade de João. Sabrina sente ciúmes de Candé com Katiely. Ticiano e Gisela se sentem culpados por terem se beijado. Janaína aceita ajudar Lidiane na reaproximação de Manu e João. Manu e João reatam o namoro.

SBT

As aventuras de Poliana

Fernanda briga com Durval pela reação que teve com Guilherme. Mario conta aos pais que pegou as HQs que dão continuidade a história de Vetherna. Durval avisa Lorena que irá sair de casa. Preocupados com Glória, Marcelo e Luisa decidem leva-la para consultar um médico. Bento lê uma das cartas da mãe de Poliana sem permissão, ao tentar tira-la das mãos do menino, João acaba a rasgando.

Cúmplices de um resgate

Meire e Dinho espalham cartazes sobre Bartolomeu pelas ruas do bairro. Luiz diz para Joel que Omar ainda não pode montar o cavalo novo, pois ele ainda não foi domado. Manuela consegue fazer com Regina a deixe de castigo no porão e reencontra Isabela. Tomas entra escondido no escritório de Safira pra tentar descobrir a relação dela com Priscila. Ele encontra o telefone da menina, liga e descobre que ela é filha de Safira.

RECORD

Topíssima

Pedro ameaça os estudantes e o irmão. Gabriela estranha ao ver a bolsa de Miguel na casa de Bruno. Edison consegue render a enfermeira e a ameaça, pedindo para ajudá-lo a sair dali. Bruno mente para Gabriela, que fica desconfiada. Zeca encontra com Rafael em um local deserto e aponta uma arma para ele. O pai de Jandira exige que o rapaz o leve até o local do aborto.

Jezabel

Hannibal leva uma mensagem do rei Bem-Hadade em que os sírios esperam para a batalha. Tadeu agradece à Joana pela hospedagem na taberna. Acabe e os soldados avistam o imenso exército de Bem-Hadade. Micaías diz a Acabe que seu pai tem uma mensagem de Deus para ele. Acabe pergunta a Inlá se Israel sucumbirá na batalha.