Resumo das novelas do dia 19 de dezembro de 2019

Rita se une a Rui no processo da guarda de Nina

Em “Malhação”, Leila inventa para Filipe que Rita beijou Rui. Jaqueline insinua para Thiago que tem um segredo. Beto incentiva Filipe a ficar com Leila. Rita lamenta o desentendimento com Filipe. Thiago sente ciúmes de Jaqueline com Celso e pede conselhos a Carla. Carla se preocupa com a greve de fome de Anjinha. Anjinha questiona Rita sobre sua relação com Rui. Celso parabeniza o desempenho de Jaqueline nas provas. Marquinhos insinua que Jaqueline tem um caso com Celso. Anjinha não resiste a um sanduíche de Tatoo. Beto confessa a Filipe que sente saudades de Meg. Marco se comove ao ler uma carta de Anjinha para sua mãe. Filipe conta para Lígia sobre seu namoro com Leila, e Cida ouve. Rita decide se unir a Rui no processo de guarda de Nina.

Bom sucesso

Alice e Waguinho resolvem dormir na casa de Paloma para protegê-la de Elias. Gisele diz a Gláucia que Yuri está lhe ajudando a ser uma pessoa melhor. Alice confessa a Waguinho que tem interesse nele. Thaíssa analisa as imagens das câmeras de segurança do desfile. Marcos decide investigar a vida de Elias e pede a Padre Paulo o endereço do ex-marido de Paloma. Elias se surpreende com a presença de Rosemary na casa de Paloma. Marcos vai até a casa de Elias.

Éramos seis

Adelaide e Alfredo enfrentam o comerciante e Gusmões detém os dois. Carlos pede a ajuda de Afonso e afirma que Lola está envergonhada por tantos favores. Afonso propõe sociedade a Lola. Inês e Carlos se beijam. Emília vai buscar Adelaide na delegacia e reconhece Alfredo. Emília pede que Gusmões solte Adelaide e Alfredo. Carlos fica abalado com o beijo de Inês. Afonso convence Lola a aceitar sua proposta. Natália desconfia por Almeida não querer almoçar com ela no trabalho. Emília exige que Lola afaste Alfredo de Adelaide.

Amor de mãe

Sandro se desespera e implora para que Marconi salve a vida de Lurdes. Marconi resgata Lurdes e afirma que a dívida de Sandro está paga. Sandro garante a Lurdes que comprará sua casa de volta. Davi revela para Vitória que está namorando. Magno e Betina declaram seu amor. Érica conta para Lurdes que Raul a pediu em casamento. Álvaro flagra um microfone com Amanda. Amanda percebe que está sendo seguida por Belizário. Davi ajuda Amanda a descartar o dossiê contra a PWA. Álvaro aconselha Raul a contar que comprou o salão para Érica. Lídia e Érica se agridem. Raul ajuda Estela. Agenor pede que Davi proteja Amanda de Álvaro. Lucimara confidencia a Lídia que Raul comprou o salão para Érica. Leila desperta do coma.

SBT

As aventuras de Poliana

Vini e Jeff pedem para Falcão e sua gangue deixar suas famílias em paz. Desconfiada de que Ester possa ser uma Android, Sophie vai até a casa de Pendleton para fazer algumas perguntas. Gabriela volta à escola e Mirela a questiona quanto a sua armação contra o grêmio. João pergunta a Bento algumas informações sobre a família de Ruth. Na aula, a professora pede aos alunos que façam uma redação com o tema “Meu pai”. Ruth suspende Gabriela devido a festa que a menina organizou sem autorização e pergunta se mais alguém está envolvido. A professora pede que os alunos leiam suas redações para toda a classe. Nancy também começa a estranhar o jeito estranho de Ester.

Cúmplices de um resgate

Berta fica inconformada ao espiar Flávia na igreja evangélica e conta tudo ao tio da professora, o padre Lutero. Nair e Dona Nina dão as boas-vindas para Flávia, que avisa ao pastor que não deixará de frequentar a igreja católica. Otávio e Rebeca não concordam sobre onde morar quando casarem. Otávio prefere um apartamento na cidade, mas Rebeca quer permanecer no vilarejo. Rebeca diz que gostaria de conhecer Israel, mas Otávio sugere que façam essa e mais uma viagem como lua de mel, assim conhecem dois lugares. Pedro avisa as crianças que vai levá-los até a cidade para ir ao zoológico ver Helena. Fiorina fica um dia na sorveteria, mas se sente culpada por não conseguir servir sorvete devido seu braço ainda estar paralisado.