Resumo das novelas do dia 18 de março de 2020

Rita flagra Thelma subornando Eudésio

Em “Amor de mãe”, Rita conta a Lurdes sobre Eudésio, e Thelma se desespera. Raul se incomoda com o desejo de Vitória de ajudar Farula. Lurdes incentiva Magno a retomar seu trabalho na oficina. Rita pede perdão a Camila. Thelma segue Rita, que afirma que ajudará Lurdes a encontrar Domênico. Raul alerta Vitória e Sandro sobre o perigo de se envolver com Marconi. Eudésio diz a Lurdes que perdeu suas anotações sobre as crianças vendidas. Davi se sensibiliza ao lembrar de Benjamim, e Leila registra. Rita flagra Thelma subornando Eudésio.

Malhação

Meg desperta, e Guga a conforta. Max e Regina conhecem o neto. Diana sugere que Marquinhos e Nanda formem um casal, para que ele a proteja. Meg reage ao comportamento de Regina e Max diante de Zezinho. Andressa questiona Henrique sobre seu relacionamento com Fafi. Marquinhos defende Nanda de uma provocação. Rui diz a Filipe que Rita está morta.

Éramos seis

Adelaide dá notícias de Alfredo a Lola. Julinho conversa com Isabel sobre a venda da casa. Alfredo passeia pelo navio. Afonso questiona os médicos sobre o estado de Shirley. Julinho tenta convencer Lola a vender sua casa para que ele se torne sócio de Assad. Clotilde se emociona com Durvalina. Lola desabafa com Clotilde sobre a casa. Soraia sente raiva de Karine por ter influenciado Assad em relação a seu casamento com Julinho. Shirley não resiste à doença. Zeca reconhece Neves, que pede perdão ao amigo. Emília inicia um tratamento com Selma. Adelaide sugere ir para Paris com Justina. Afonso volta e Inês sofre a morte de Shirley. Julinho percebe os olhares entre Lola e Afonso.

Salve-se quem puder

Gael comenta a Verônica que Bruno está fazendo mais sucesso com Micaela do que ele. Gael escuta Vicky a Micaela que Bruno será demitido. Isaac pede para Tarantino convencer Bia a competir. Micaela confessa a Téo que se sente atraída por Bruno. Micaela avisa a Helena que Hugo está desconfiado das saídas misteriosas da mãe. Petra avisa a Graziela que colocará limite em Kyra/Cleyde. Juan comunica a Mário e Gabi que se mudará para o Brasil. Disfarçada, Alexia, com o visual Josimara 2.0, se apresenta a Renzo na empresa.

SBT

As aventuras de Poliana

Arlete avisa Lindomar que ele irá se apresentar no Sarau do Laço Pink. Pendleton justifica o fato de estar com os quadros de Luisa e Poliana acredita no pai. Branca percebe que está faltando dinheiro em sua caixinha, Nancy estranha. Poliana pergunta se Ester sabia do laboratório secreto. A polícia vai até a casa de Durval para investigar Raquel. Luisa reencontra Violeta, sua conhecida de longa data. Sérgio começa a trabalhar na “Zuber Entregas”. Luca posta o vídeo do término com Mirela. Para provar a Mirela que é o mesmo Vini de sempre, o menino muda o visual novamente. Gael escuta a conversa entre Kessya e Bento e descobre que Pendleton tem mesmo um laboratório secreto. Waldisney diz a mãe que está tentando ser uma pessoa honesta, mas ela não aceita.

Cúmplices de um resgate

Dóris e Mateus ficam felizes com o presente dos sapatos novos. Rebeca conversa com Safira sobre Priscila. Ela aconselha a mulher a não ter vergonha da filha. Enquanto isso, Priscila conversa com ‘Isabela’. Safira vai até a gravadora, mas Priscila é arisca com a mãe. Joaquim grava a confissão de Regina dizendo que riscou o próprio carro para acusar o garoto.

RECORD

Amor sem igual

Pedro busca Fernanda para levá-la a um lugar diferente. Miguel oferece emprego à Furacão. Poderosa deseja boa sorte à Furacão e sai batendo a porta. Bernardo combina com os capangas sobre o sequestro de Peppe. Bibiana está com Peppe tomando um chá, acompanhado por Serena. Campainha toca e Luiggi vai abrir quando é surpreendido por Bernardo, Paulo, Caíque e Vinícius, que invadem o apartamento armados e mascarados.

O rico e Lázaro

Lior segue para longe da Babilônia. Zac finge espanto e tenta acalmar Joana. Zadoque explode de felicidade ao ouvir Zelfa dizer que aceita se casar. Isaque, o pai de Malca, retorna à Babilônia e diz estar indignado com os impostos cobrados. Sammu-Ramat proíbe Labash-Marduk de brincar com as crianças hebreias. Isaque pede para falar com o rei pessoalmente. Fassur provoca Joana. No calabouço, Asher acorda sem entender o que houve. Malca encontra Zac e diz que seu pai está no palácio. Isaque enfrenta o rei e sofre uma ameaça.