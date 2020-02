Resumo das novelas do dia 18 de fevereiro de 2020

Luna/Fiona conta a Kyra que encontrou o seu anjo salvador

Em “Salve-se quem puder”, Luna/Fiona presta socorro a Téo. Téo não se recorda de Luna como a jovem que ele salvou durante a passagem do furacão. Alexia/Josimara se acidenta na rua e Renzo se oferece para levá-la ao hospital com Zezinho. Téo agradece a Luna/Fiona por salvar sua vida. Luna/Fiona conta a Kyra que encontrou o seu anjo salvador. Téo discute com Úrsula. Bel diz a Edgar que está gostando de Zezinho. Zezinho sente ciúmes de Alexia/Josimara. Rafael comenta com Renzo que está tendo prejuízo com a Labrador. Bia evita Tarantino. Alexia pede ajuda às amigas para investigar Renzo.

Malhação

Rita não se intimida com as ameaças de Rui. Rafa sofre um acidente e pede para Anjinha mentir, para não levar uma bronca de Cléber. Lígia deixa Rita dormir em sua casa com Filipe. Thiago e Raíssa inventam uma mentira sobre Anjinha e Cléber para Carla. Uma ex-aluna de Celso causa uma confusão na escola. Peixoto avisa a Carla que Marco continuará preso. Jaqueline acha graça dos ciúmes de Thiago. Celso se recusa a ser o orientador de Paula na faculdade. Leila alerta Rui sobre o encontro de Rita e Lígia com o juiz.

Éramos seis

Os soldados são treinados para a guerra. Lúcio é promovido a segundo tenente. Inês se alista para trabalhar como enfermeira na revolução, e Shirley não gosta. Genu comenta com Lola que Afonso sente sua falta no armazém. Emília reprova a iniciativa de Adelaide. Felício revela a Isabel que Zulmira não aceitou a separação. Shirley afirma a Durvalina que reconquistará Afonso e sua família. Julinho decide escrever uma carta para Lili sobre o noivado dos dois. Gusmões alerta Almeida sobre o perigo que ronda Itapetininga. Maria sofre ao ver Clotilde com Francisco. A guerra começa.

Amor de mãe

Álvaro afirma a Betina que não tem relação com os crimes de Belizário. Penha teme perder Belizário. Vitória orienta Lídia a se livrar da chantagem de Tales. Érica devolve o salão que ganhou de Raul para o empresário. Lurdes comenta com Thelma sobre os flertes de Januário de Oliveira. Belizário inventa para Míriam que sequestrou Betina para ameaçar Álvaro. Álvaro se desculpa com Nicete e diz que deseja que Júnior conviva com a avó. Magno desabafa com Lurdes sobre Leila e Betina. Oliveira pede ajuda a Thelma para reconquistar Lurdes. Lídia, Vitória e Jane enfrentam Tales. Leila e Magno pensam em ter um novo bebê para curar Brenda. Davi conta a Raul e Vitória que Betina é irmã de Álvaro. Betina revela a Magno que não foi ele quem matou Genilson.

SBT

As aventuras de Poliana

Afonso e Fernanda se beijam. Ester se recusa a fazer um favor para Luisa e ela estranha seu comportamento. Bento pede desculpas a João e diz que ele é bem vindo para morar na casa de Ruth. A suposta Dark Lady faz uma armadilha para Raquel e a expõe em frente a todos os alunos na escola. Arlete pede que Durval dê um emprego para Mosquito. Ruth e Helô chamam Durval para conversar na diretoria.

Cúmplices de um resgate

Fausto vai atrás de Helena no apartamento e ela pede para Dinho dizer que ela não está. Começa a coletiva de imprensa sobre o novo CD da banda C1R. Regina apresenta os integrantes, e Arthur abre para perguntas da imprensa. Ao responder a questão da jornalista do SBT em Revista sobre haver uma paixão no grupo, Joaquim se levanta para revelar por quem está apaixonado. No vilarejo, Téo ouve Manuela dizer que é Isabela ao telefone.

RECORD

Amor sem igual

Furacão abre a porta de casa e se depara com Bernardo. Duplex pergunta quem é. Tobias procura Leandro e Bernardo. Ele avisa que foi abordado por um homem com a foto da irmã bastarda. Luiggi e Serena pedem para Poderosa não influenciar Bibiana. Furacão se desespera com o sumiço da aliança. Em conversa com Duplex, Poderosa conta seu plano para o dia da reinauguração do clube noturno. Hugo questiona Juliano pela aproximação com Maria Antônia.

O rico e Lázaro

Nebuzaradã fica triste com a morte do soberano. Triste, Absalom pede para ficar sozinho. Amitis diz que o reino está nas mãos de Evil-Merodaque. Elga pede para marcar logo a data de casamento com Fassur. Nabonido ampara Nitócris. Evil-Merodaque diz sentir muito pelo pai de Madai. Daniel pede para falar sobre Joaquim com o novo rei. Os oficiais babilônicos encontram Joaquim e Edissa na casa de Ravina.