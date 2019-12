Resumo das novelas do dia 18 de dezembro de 2019

Sandro revela a Lurdes que tem uma dívida com Marconi

Em “Amor de mãe”, Lurdes, Camila e Ryan se preocupam com Sandro. Sandro revela a Lurdes que tem uma dívida com Marconi, e a mulher afirma que ajudará o filho. Durval ensina Thelma a andar de bicicleta. Betina conhece Matias. Camila desconfia de Eunice. Vitória discute com Álvaro por livrar Vicente da detenção. Belizário repreende Vicente. Magno convida Betina para morar em sua casa. Lídia seduz Tales. Lurdes conta a Thelma que planeja vender sua casa para pagar a dívida de Sandro. Nuno aceita fechar negócio com Lurdes. Camila, Ryan e Magno acreditam que Lurdes e Sandro estejam escondendo algo. Vitória descobre que Lurdes vendeu sua casa. Lurdes é sequestrada.

Malhação

Rita tenta falar com Lígia, mas Rui acaba provocando uma discussão com Filipe. Tatoo tem esperanças de se aproximar de Anjinha, e Camelo se preocupa. Filipe desabafa com Meg e afirma que deseja esquecer Rita. Marco decide se juntar à greve de fome de Anjinha. Lígia discute com Joaquim. Bill parte para os Estados Unidos. Marquinhos tira uma fotografia de Celso e Jaqueline juntos, e instiga Thiago contra o professor. César tenta se reaproximar de Jaqueline. Serginho alerta Rita sobre Rui. Leila e Rui armam para Rita e Filipe. Para provocar Rita, Filipe afirma que Leila é sua namorada.

Éramos seis

Julinho conta a Clotilde que conheceu os filhos de Almeida. Durvalina começa a trabalhar para Afonso. Lola e Clotilde confirmam a encomenda de doces e pedem ajuda a Maria. Clotilde percebe que Afonso não anota as dívidas de Lola e comenta com a irmã. Isabel afirma a Lola que a ajudará com os doces. Olga pune Zeca por sua ausência. Carlos sofre, sem conseguir decidir entre Inês e Mabel. Adelaide decide apresentar seu novo amor a Emília. Alfredo conta a Adelaide sobre a agressão que Isabel sofreu.

Bom Sucesso

Alberto se compromete a pagar Elias pela doação. Alberto e Marcos se preocupam por Paloma ficar sozinha com Elias. Gabriela e Vicente reatam. Silvana finge que está grávida de Mário para impedir que o editor termine o relacionamento deles. Paloma escuta Tadeu e Elias planejando a divisão do dinheiro. Elias avisa a Paloma que dormirá com ela no quarto. Paloma consegue se desvencilhar de Elias.

SBT

Cúmplices de um resgate

Lola conta aos cúmplices que há uma moradora nova no prédio, Helena. Manuela fica pensando se poderia ser sua tia. Dinho conversa com Helena e fica feliz ao saber que ela não namora Fausto. Helena fica sabendo que a banda Cúmplices de Um Resgate mora no condomínio e Dinho diz que a levará para ela pedir autografo deles. Safira está bêbada em casa e é cuidada por Priscila. A mulher revela para a filha que a ama. Manuela se esconde quando Helena entra no apartamento. Sandro também fica nervoso ao reconhecer Helena. Dinho convida Helena para jantar em seu apartamento.

As aventuras de Poliana

Lindomar e Arlete oferecem que Gleyce e sua família passem a noite em sua casa. João conta para Poliana que Josefa e Tião não são seus pais verdadeiros, porém não revela sua descoberta. Jerry e Guilherme acabam brigando na saída do cinema, os seguranças do local intermediam a briga e chamam seus pais. Pendleton tenta se aproximar de sua filha. Mário decide dar um presente para Ester.

RECORD

Amor sem igual

Maria Antônia fica furiosa ao ver seu amado levando a prostituta nos braços. Poderosa pergunta por seu lenço. Miguel não encontra e questiona Maria Antônia. A filha de Oxente mente e diz que o pano rasgou. Miguel avisa à Poderosa sobre o ocorrido com o lenço. Ela se entristece. Poderosa percebe que Maria Antônia se livrou do lenço. Miguel sai para trabalhar. Maria Antônia diz que Poderosa não é bem-vinda e a ameaça.

O rico e Lázaro

Preocupada, Shag-Shag pede cerveja ao filho. Nabucodonosor parabeniza Nabonido pelos cálculos. Gadise diz que algo aconteceu à princesa. Edissa corre para ver Joaquim no calabouço. Evil pergunta o que o príncipe de Judá está escondendo. Daniel diz para os amigos manterem a fé em Deus. Ravina fica preocupado com Joana. Amitis se desespera ao ver Kassaia morta. Lia avisa Daniel sobre a morte da princesa. Asher diz estar satisfeito com o novo emprego. Amarrada, Joana é levada por Fassur para um cativeiro.