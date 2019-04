Resumo das novelas do dia 18 de abril de 2019

Murilo encontra o corpo de Milu e avisa a Ondina

Em “O sétimo guardião”, Valentina se emociona ao ver o filho acordado. Padre Ramiro, Aranha e Ondina questionam Sampaio sobre o sumiço de Milu. Afrodite não aceita que Rivalda vá com Walid e Diana para o exterior. Sampaio vai com os guardiães para a delegacia. Luz desiste de contar para Júnior que foi ao casarão. Marilda confronta Eurico sobre as mortes dos guardiães e o sumiço de Milu. Lourdes Maria consegue falar com Olavo. Murilo encontra o corpo de Milu e avisa a Ondina.

Malhação: Toda forma de amar

Joaquim tenta acalmar Lígia. Marco Rodrigo organiza uma festa surpresa para Anjinha. Carla explica a Rita que ela pode não conseguir sua filha de volta. Anjinha se encanta com Cléber. Lígia prepara Nina para o seu batizado. Rita vai ao encontro do casal que adotou sua filha. O Juiz assina a guarda definitiva de Nina. Rita descobre que sua filha será batizada. Regina não consegue descobrir a identidade da pessoa com quem Guga se encontra. Anjinha mente para Marco Rodrigo e procura Cléber. Guga se encontra com Serginho. Rita chega ao batizado de Nina.

Verão 90

Álamo aprova o piloto de Herculano e declara Manu como a nova Garota Top Wave, deixando Jerônimo e Vanessa furiosos. Raimundo convida Madá para jantar. Janaína recebe um convite para um chá beneficente na casa de Mercedes. Mercedes fica furiosa com o sucesso de Janaína durante o evento que acontece na sua cobertura. Mercedes escuta Isadora contar a Tânia que Gisela está namorando Patrick. Mercedes vai à Galeria Sibéria.

Órfãos da terra

Laila não deixa Jamil se explicar e o expulsa do salão. Youssef observa os dois. Jamil machuca Bruno, e Laila acode o amigo. Bruno chega com Laila à casa de Rania, e Missade se desespera. Abner conta para Bóris que viu Sara estudando hebraico. Soraia não consegue falar com Hussein sobre a ida de Youssef para o Brasil. Sara se desespera quando ouve Ali recriminar Jamil por ter mentido para a namorada. Jamil recebe a medida protetiva para não se aproximar de Laila. Youssef avisa a Aziz que iniciará seu plano contra Laila e Jamil.

SBT

As aventuras de Poliana

Paola se incomoda com a maneira que Filipa trata Verônica. Poliana pede para Luísa deixar Bento morar com elas. Nadine visita Marcelo e joga videogame com João. Gleyce faz as contas e fica preocupada em acolher Bento. Jeff e Vini tentam descobrir o passado de Lindomar. Fernanda conhece Guilherme e ele e Raquel explicam a situação deles com Roger. Claudia desabafa com seus amigos sobre Fernanda pedir muitas coisas a ela na O11O. O clubinho MaGaBeLo vai até à casa de Pendleton para tirar uma dúvida sobre o passado. O clima na mesa da padaria fica tenso. Claudia tenta provocar Fernanda. Arlete conta a verdade do passado de Lindomar para Vini e Jeff. Mirela tenta convencer Nanci de que Waldisney não é um bom homem para ela. Roger pergunta para Débora se ela sabe algo sobre Pendleton. Luísa diz a Poliana que vai lhe contar o porquê não gosta do Jogo do Contente.

Cúmplices de um resgate

Flora se emociona ao ver as coisas dos sobrinhos. Ela sente falta deles, mas não tem coragem de voltar para casa depois de ter fugido. Regina manda Manuela se arrumar para ir até a gravadora. A menina pergunta o motivo dela não gostar de Isabela, mas Regina diz que é a menina que não gostou dela. Clara aconselha Rebeca a não se manter separada de Otávio, pois ele é seu ponto seguro no meio da tormenta. Frederico pede conselhos amorosos para Otávio, que diz que não sabia que ele gostava de mulher. O estilista garante que sim e que é apaixonado por Lurdinha. Dinho conta para Meire que viu uma mulher no apartamento dos irmãos Vaz. Meire diz que ele teve um contato de primeiro grau com um espírito. Dinho repete “eu vejo gente morta”. Eles acham que Flora foi assassinada pelas crianças.

RECORD

Jesus

Quarenta dias após a ressurreição de Jesus, os apóstolos ainda se sentem inseguros e temerosos. Um mensageiro romano vai em direção à Jerusalém. Uma samaritana e sua filha procuram Jesus. Pilatos recebe o mensageiro e descobre que terá que responder pelos seus atos a Roma. Sula diz não entender o motivo dos apóstolos seguirem para Jerusalém. Cláudia se revolta contra Pilatos e diz que irá deixá-lo. João e Tiago Maior se despedem de Sula e Zebedeu. Alguns dias se passam. Lázaro ajuda Shabaka na hospedaria. Zebedeu e Sula visitam Sara. Marta fica emociona ao ver Jesus chegando a sua casa. Decididas, Cláudia e Helena se despedem de Pilatos. Caifás fala mal do governador romano. Pilatos diz estar pronto para deixar o palácio. Jesus diz que os apóstolos serão batizados com o Espírito Santo.