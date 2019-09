Resumo das novelas do dia 17 de setembro de 2019

Diogo mostra vídeo para Alberto incriminando Paloma de assalto

Em Bom sucesso, os bandidos inocentam Paloma no depoimento que dão ao delegado. William sente medo de Diogo. Jandira pede a Padre Paulo para ajudá-la a encontrar Waguinho, que fugiu de casa. Diogo tenta subornar os bandidos para incriminar Paloma e Antônio. Diogo mostra um vídeo falso para Alberto, com Sinistro confessando que foi Paloma quem deu a ideia do assalto à mansão. Diogo exige que Alberto demita Paloma.

Malhação

Rita se desespera com a proximidade de Rui. César conta a Milena sobre a armação de Karina contra Jaqueline. Guga e Filipe cuidam de Meg. Jaqueline afirma a Rita que Nina tem o direito de saber quem é seu pai biológico. Daniel e Madureira acolhem Milena, que sente vergonha das atitudes de Karina. Nanda e Raíssa se enfrentam. Marquinhos confessa a Camelo que foi ele quem sabotou os sapatos de Raíssa. Madureira desconfia do comportamento de Carla, que repreende o noivo por segui-la.

Órfãos da terra

Dalila se desespera com o depoimento de Fauze. A Juíza aceita incluir no processo a prova contra Dalila apresentada por Fauze. Letícia se anima com o relato de Faruq sobre seu trabalho no hospital e pensa em se juntar a ele. Miguel decide empregar Abner. A Juíza toma o depoimento de Dalila. Bruno comemora seu prêmio com Marie, Martin, Teresa e Norberto. Abner estraga uma peça rara da loja e esconde de Miguel. Bóris convence Mamede a aceitar sua ajuda. Caetano conversa com Aline sobre Mágida. Péricles e Cibele se amam. Dalila troca olhares com Youssef.

A dona do pedaço

Maria da Paz incentiva Rock a não desistir de Joana. Amadeu informa a Maria que já pode abrir sua nova confeitaria. Lyris é acusada de vender um quadro roubado e Agno ajuda a ex-esposa. Otávio compra uma passagem em um voo internacional para Vivi. Amadeu confronta Jô sobre o quadro furtado por Rael. Linda comenta com Camilo sobre a viagem de Vivi. Britney se revolta contra novas ordens de Fabiana e Abel apoia a moça. Vivi pede que Chiclete confie nela. Amadeu desconfia da relação entre Jô e Rael. Camilo surpreende Vivi.

SBT

As aventuras de Poliana

Luigi faz uma sessão de cinema com seus amigos para exibir sua produção amadora. Após o sucesso da primeira live, Mirela decide fazer mais transmissões mostrando sua rotina no sítio. Marcelo decide dar o próximo passo em sua relação com Luisa, e a pede em casamento. Durante uma discussão, João acaba contando para Bento que Ruth não é sua verdadeira tia e o menino vai confrontar a tia.

Cúmplices de um resgate

Regina descobre a passagem por onde Isabela entrava na mansão: “Ela enganou a gente o tempo todo”, diz. A mulher fica enfurecida e briga com Manuela, que jura que não sabia de nada. Otávio dorme pela primeira vez na casa de Rebeca, mas no sofá. As crianças decidem caçar a própria comida. Rebeca faz massagem em Otávio, que está com dor nas costas por dormir no sofá. Priscila fica triste que Fortunato proibiu sua mãe de ir até lá.

RECORD

Topíssima

Mariinha fica aliviada ao saber que Antonio está fora de perigo. Carlos apoia Sophia. Mariinha diz que a relação de Antonio com Sophia não está fazendo bem a ele. Ela encontra a herdeira do grupo Alencar no hospital e pede para Sophia não visitar mais seu filho.