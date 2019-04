Resumo das novelas do dia 17 de abril de 2019

Janaína descobre que Mercedes boicotou restaurante

Em “Verão 90”, Mercedes consegue que Álamo suspenda o acordo com Janaína. Janaína confirma com Jerônimo que foi Mercedes quem tentou impedir que ela abrisse o restaurante na época da inauguração. João coloca vários outdoors na cidade com fotos de Manu. Ticiano diz a Dandara que o falso namoro deles ajuda no sucesso da dupla. Quinzinho avalia os pilotos do concurso com os diretores da PopTV, e a proposta de Jerônimo não causa muito impacto. Jerônimo fica surpreso quando Herculano chega com Manu à sala de reunião, da emissora. Ele pede a Quinzinho para apresentar seu piloto.

Malhação: Toda Forma de Amar

Rita se despede de Tadeu e parte para a casa de Carla. Lara elogia o trabalho de Filipe e o convida para trabalhar com ela. Rita conta sua história para Carla e Raíssa. Vânia marca um encontro de Jaqueline com o pai. Raíssa leva Cléber para trabalhar na lanchonete de sua mãe. O diretor do hospital indica o abrigo para o qual a filha de Rita foi levada. Beto implica com Martinha por reclamar do estágio de Filipe. Guga marca um encontro às escondidas. Rita chega ao abrigo, mas acaba expulsa. Lara tenta manipular Filipe contra a adoção de Nina. Rita descobre o endereço dos pais adotivos de sua filha.

Órfãos da terra

Camila convence Benjamin a mostrar fotos de Jamil com Aziz para Laila. Soraia implora que Dalila conte a verdade sobre Jamil para Aziz, e se assusta com a frieza da filha. Elias encontra Helena. Aziz recebe o telefonema de Jamil e finge que está tudo bem entre eles. Youssef chega ao Brasil. Abner reclama dos serviços pedidos por Sara na floricultura. Laila não acredita quando Benjamin mostra a foto de Jamil com Aziz. Elias entrega a Helena o presente de Rodrigo. Missade conta a Elias sobre a proposta de casamento que a filha recebeu. Laila confronta Jamil sobre Aziz.

O sétimo guardião

Luz tenta explicar para Sóstenes por que saiu de casa às pressas. Adamastor conta a Aranha que Mirtes está no cabaré. Marilda não encontra Eurico em casa de madrugada. Milu é perseguida e desaparece na escuridão. Aranha impede um enfrentamento entre Mirtes e Ondina. Eurico volta para casa e Marilda finge estar dormindo. Valentina entra escondida no quarto e Murilo não percebe. Laura vê Sampaio chegar de madrugada e o leva para seu quarto. Padre Ramiro e Maltoni ouvem os gritos de Elisa e descobrem que Milu desapareceu.

SBT

As aventuras de Poliana

Gleyce, Ruth e Glória revelam para Bento que Marlos faleceu. Ruth fica abalada com o ocorrido. Iuri segue Sophie e a vê entrando em uma mansão. Sophie é pressionada por Iuri para contar onde foi. Luísa se encontra com Afonso. O computador de Roger é atingido por um vírus. Roger não consegue atender Otto para uma reunião com Fernanda. Débora cobra respeito de Marcelo. Poliana, Kessya, Luigi e João pergunta sem podem acompanhar Bento ao velório de Marlos. O Comitê Laço Pink lança o canal e comemoram. Afonso diz a Luísa que paga o dobro do que ela recebia na escola para ela trabalhar no açougue com ele.

Cúmplices de um resgate

A garota volta para o túnel para se esconder. A banda de Manuela vai até a cidade aonde acontece o concurso de música. Flora entra escondida no apartamento de seus sobrinhos, mas as crianças passaram a noite no apartamento de André. Meire espia o apartamento dos Vaz através de um telescópio.

RECORD

Jesus

Caifás busca Livona e não a encontra. Ele se depara com o baú vazio e se enche de ódio. Pilatos manda matar judeus e samaritanos, incluindo mulheres e crianças. Deborah se queixa de tantos cuidados. Longinus se despede de Kesiah. Anás acha estranha à raiva de Caifás. Deborah visita Helena. Cláudia fica indignada com a atitude de Pilatos.